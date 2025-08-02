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2 августа 14:40ГлавнаяНовости

«Спартак» одержит гостевую победу над «Акроном» в РПЛ, считают клиенты PARI

Начало сезона у москвичей получается тяжелым
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

3 августа в матче третьего тура чемпионата России по футболу «Акрон» сыграет против московского «Спартака». Игра начнется в 13:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча столичную команду. Поставить на победу «Спартака» можно за 1.70, что соответствует примерно 57% вероятности. Триумф «Акрона» котируется за 4.50 (около 21%). Ничья оценивается в 4.20 (примерно 22%). Последний раз команды встречались между собой в апреле этого года в рамках РПЛ. Тогда матч завершился победой «Спартака» со счётом 3:2.

Клиенты PARI уверены в успехе «Спартака». Около 93% от объема ставок на исход игры приходится на победу команды Деяна Станковича.

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По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют больше двух мячей, можно за 1.65. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.20. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.68.

Самым вероятным исходом матча считается результативная ничья 1:1. Она котируется за 8.00. Минимальная победа «Спартака» или успех со счетом 2:0 оцениваются в 9.50, а если столичная команда выиграет со счётом 2:1, сыграет ставка за 9.00.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI200 000 рублей на то, что в матче будет максимум три гола, по коэффициенту 1.65.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ «АКРОН» — «СПАРТАК»

«Акрон» начал сезон в чемпионате России с ничьей в матче против «Крыльев Советов» (1:1) и победы над «Сочи» (4:0). В Кубке России клуб из Тольятти взял верх над «Балтикой» (2:1). «Спартак» же РПЛ начал с победы над махачкалинским «Динамо» (1:0) и поражения от«Балтики» (0:3). В Кубке москвичи переиграли «Ростов» (2:0).

Для клиентов PARI доступны долгосрочные ставки на итоги чемпионата России. Главным фаворитом на победу в турнире считается петербургский «Зенит». Ставки на подопечных Сергея Семака принимаются с коэффициентом 1.95. Московский «Спартак» входит в топ-3 фаворитов турнира. Если команда станет чемпионом России, сыграет ставка за 8.50. Котировки на успех «Акрона» составляют 1000.00.

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