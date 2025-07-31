Акрон - Спартак, 3 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Спартак» очень натужно стартовал в новом чемпионате России. Махачкалинское «Динамо» красно-белые с трудом, но хотя бы обыграли. Против «Балтики» дома они вообще не набрали ни одного очка. Вдобавок потеряли двух важных исполнителей группы атаки - удаленных Заболотного и Маркиньоса. Кубковая победа в Самаре немного повысила настроение спартаковскому сообществу. Но уверенности в том, что команда обязательно выиграет в ближайшем туре, как не было, так и нет. «Спартак» Станковича подвержен перепадам настроения. Когда игра идет - разнесет любого. Но стоит «не покатить» с первых минут, может и аутсайдеру уступить. Поэтому игры красно-белых особенно трудны для прогнозирования.

«Акрон» в новой кампании еще не проигрывал: после стартовой ничьей с соседскими «Крыльями» последовательно обыграл «Сочи» в чемпионате (4:0) и «Балтику» в Кубке (2:1). Команда Заура Тедеева явно разыгралась и с нетерпением ждет именитого гостя, чтобы доказать это.

Две предыдущие встречи команд в Самаре завершались с одинаковым счетом 2:3. Не возьмемся предугадывать победителя в этот раз, но тотал больше 2.5 тут выглядит реальным исходом.