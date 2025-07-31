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31 июля 14:19ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Акрон - Спартак, 3 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

И снова Дзюба против родного клуба
Валентин Васильев

Старт воскресному игровому дню в РПЛ даст интригующая встреча в Самаре. В гости к команде Дзюбы едет московский «Спартак». Легким для фаворита этот выезд совершенно точно не будет. Удастся ли гостям избежать потери очков? В поисках ответа мониторим линии крупнейших букмекеров России.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Акрон» (Тольятти)

03.08.2025, Вс

13:30 МСК

«Спартак» (Москва)

П1 - 4.20

Х - 4.00

П2 - 1.72

Турнир: чемпионат России по футболу, 3-й тур

Стадион: «Самара Арена» (Самара, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Акрон» 2038-11
«Спартак» 30211-8

Последние пять матчей «Акрона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.07.2025«Акрон»

2:1

«Балтика»

Кубок России

26.07.2025«Сочи»

0:4

«Акрон»

РПЛ

19.07.2025«Акрон»

1:1

«Крылья Советов»

РПЛ

07.07.2025«Акрон»

0:2

«Арсенал»

Товарищеский матч

30.06.2025«Акрон»

0:0

«Спартак» Кострома

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.07.2025«Ростов»

0:2

«Спартак»

Кубок России

26.07.2025«Спартак»

0:3

«Балтика»

РПЛ

19.07.2025«Спартак»

1:0

«Динамо» Махачкала

РПЛ

13.07.2025«Спартак»

4:1

«Спартак» Суботица

Товарищеский матч

06.07.2025«Спартак»

2:2

«Крылья Советов»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Акрона» и «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.04.2025«Акрон»

2:3

«Спартак»

РПЛ

12.03.2025«Акрон»

2:3

«Спартак»

Кубок России

10.11.2024«Спартак»

4:0

«Акрон»

РПЛ

08.07.2023«Спартак»

0:2

«Акрон»

Товарищеский матч

08.07.2023«Спартак»

1:1

«Акрон»

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

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После двух туров «Акрон» идет в группе лидеров, а «Спартак» - в нижней половине таблицы. Впрочем, расстояние между соперниками минимальное - всего одно очко.

КлубИВНПМячиОчки
1. Локомотив22005-16
2. Акрон21105-14
3. Балтика21104-14
4. Рубин21104-24
5. Крылья Советов21103-14
6. Зенит21104-34
7. ЦСКА21102-14
8. Динамо Москва21102-14
9. Краснодар21014-23
10. Спартак21011-33
11. Оренбург20201-12
12. Динамо Махачкала20111-21
13. Ростов20021-30
14. Ахмат20021-40
15. Пари НН20020-50
16. Сочи20020-70

Прогноз на матч

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«Спартак» очень натужно стартовал в новом чемпионате России. Махачкалинское «Динамо» красно-белые с трудом, но хотя бы обыграли. Против «Балтики» дома они вообще не набрали ни одного очка. Вдобавок потеряли двух важных исполнителей группы атаки - удаленных Заболотного и Маркиньоса. Кубковая победа в Самаре немного повысила настроение спартаковскому сообществу. Но уверенности в том, что команда обязательно выиграет в ближайшем туре, как не было, так и нет. «Спартак» Станковича подвержен перепадам настроения. Когда игра идет - разнесет любого. Но стоит «не покатить» с первых минут, может и аутсайдеру уступить. Поэтому игры красно-белых особенно трудны для прогнозирования.

«Акрон» в новой кампании еще не проигрывал: после стартовой ничьей с соседскими «Крыльями» последовательно обыграл «Сочи» в чемпионате (4:0) и «Балтику» в Кубке (2:1). Команда Заура Тедеева явно разыгралась и с нетерпением ждет именитого гостя, чтобы доказать это.

Две предыдущие встречи команд в Самаре завершались с одинаковым счетом 2:3. Не возьмемся предугадывать победителя в этот раз, но тотал больше 2.5 тут выглядит реальным исходом. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Прямой эфир из-за Самары планируется на «Матч Премьер». Трансляция также будет доступна для просмотра на официальном сайте беттингового спонсора лиги.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка от 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Акрон»: нет

«Спартак»: Заболотный, Маркиньос (оба - дисквалификации), Бонгонда (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Акрон» - «Спартак»:

Позиция«Акрон»«Спартак»Позиция
Вратарь78. Васютин98. МаксименкоВратарь
Защитник19. Бокоев97. ДенисовЗащитник
Защитник21. Фернандес6. БабичЗащитник
Защитник26. Эшковал68. ЛитвиновЗащитник
Защитник77. Савичев2. РябчукЗащитник
Полузащитник15. Лончар35. МартинсПолузащитник
Полузащитник 80. Хосонов18. УмяровПолузащитник 
Полузащитник91. Болдырев5. БаркоПолузащитник
Полузащитник69. Дмитриев7. СолариПолузащитник
Полузащитник7. Данилин11. ГарсияНападающий
Нападающий24. Дзюба9. УгальдеНападающий
Главный тренерЗаур ТедеевДеян СтанковичГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики компании Winline  оценили вероятность победы тольяттинского клуба коэффициентом 4.20. Ничья котируется чуть ниже - 4.00. На победу спартаковцев предлагается поставить за 1.72.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Акрон» - «Спартак»?

В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 6.80 - установлен на результативную ничью со счетом 1:1.

Где смотреть бесплатно матч «Акрон» - «Спартак»?

Матч доступен для просмотра в прямом эфире на площадке букмекерской компании-партнера Российской Премьер-лиги.

Дзюба будет играть?

Заур Тедеев дал отдохнуть своему ветерану посреди недели в кубковом матче. Это значит, что против «Спартака» Дзюба скорее всего выйдет с первых минут.

Где купить билеты на матч «Акрон» - «Спартак»?

Билеты  уже доступны для покупки онлайн на официальном сайте тольяттинского клуба. Минимальная цена - 300 рублей, максимальная - 1 300.

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