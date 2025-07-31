Акрон - Спартак, 3 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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Старт воскресному игровому дню в РПЛ даст интригующая встреча в Самаре. В гости к команде Дзюбы едет московский «Спартак». Легким для фаворита этот выезд совершенно точно не будет. Удастся ли гостям избежать потери очков? В поисках ответа мониторим линии крупнейших букмекеров России.
Турнир: чемпионат России по футболу, 3-й тур
Стадион: «Самара Арена» (Самара, Россия)
Судьи: еще не назначены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Акрон»
|2
|0
|3
|8-11
|«Спартак»
|3
|0
|2
|11-8
Последние пять матчей «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.07.2025
|«Акрон»
2:1
«Балтика»
Кубок России
|26.07.2025
|«Сочи»
0:4
«Акрон»
РПЛ
|19.07.2025
|«Акрон»
1:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|07.07.2025
|«Акрон»
0:2
«Арсенал»
Товарищеский матч
|30.06.2025
|«Акрон»
0:0
«Спартак» Кострома
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.07.2025
|«Ростов»
0:2
«Спартак»
Кубок России
|26.07.2025
|«Спартак»
0:3
«Балтика»
РПЛ
|19.07.2025
|«Спартак»
1:0
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|13.07.2025
|«Спартак»
4:1
«Спартак» Суботица
Товарищеский матч
|06.07.2025
|«Спартак»
2:2
«Крылья Советов»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Акрона» и «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.04.2025
|«Акрон»
2:3
«Спартак»
РПЛ
|12.03.2025
|«Акрон»
2:3
«Спартак»
Кубок России
|10.11.2024
|«Спартак»
4:0
«Акрон»
РПЛ
|08.07.2023
|«Спартак»
0:2
«Акрон»
Товарищеский матч
|08.07.2023
|«Спартак»
1:1
«Акрон»
Товарищеский матч
После двух туров «Акрон» идет в группе лидеров, а «Спартак» - в нижней половине таблицы. Впрочем, расстояние между соперниками минимальное - всего одно очко.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Локомотив
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|2. Акрон
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|3. Балтика
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|4. Рубин
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|5. Крылья Советов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|6. Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|7. ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|8. Динамо Москва
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|9. Краснодар
|2
|1
|0
|1
|4-2
|3
|10. Спартак
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|11. Оренбург
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|12. Динамо Махачкала
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|13. Ростов
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|14. Ахмат
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|15. Пари НН
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|16. Сочи
|2
|0
|0
|2
|0-7
|0
«Спартак» очень натужно стартовал в новом чемпионате России. Махачкалинское «Динамо» красно-белые с трудом, но хотя бы обыграли. Против «Балтики» дома они вообще не набрали ни одного очка. Вдобавок потеряли двух важных исполнителей группы атаки - удаленных Заболотного и Маркиньоса. Кубковая победа в Самаре немного повысила настроение спартаковскому сообществу. Но уверенности в том, что команда обязательно выиграет в ближайшем туре, как не было, так и нет. «Спартак» Станковича подвержен перепадам настроения. Когда игра идет - разнесет любого. Но стоит «не покатить» с первых минут, может и аутсайдеру уступить. Поэтому игры красно-белых особенно трудны для прогнозирования.
«Акрон» в новой кампании еще не проигрывал: после стартовой ничьей с соседскими «Крыльями» последовательно обыграл «Сочи» в чемпионате (4:0) и «Балтику» в Кубке (2:1). Команда Заура Тедеева явно разыгралась и с нетерпением ждет именитого гостя, чтобы доказать это.
Две предыдущие встречи команд в Самаре завершались с одинаковым счетом 2:3. Не возьмемся предугадывать победителя в этот раз, но тотал больше 2.5 тут выглядит реальным исходом.
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Прямой эфир из-за Самары планируется на «Матч Премьер». Трансляция также будет доступна для просмотра на официальном сайте беттингового спонсора лиги.
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Акрон»: нет
«Спартак»: Заболотный, Маркиньос (оба - дисквалификации), Бонгонда (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Акрон» - «Спартак»:
|Позиция
|«Акрон»
|«Спартак»
|Позиция
|Вратарь
|78. Васютин
|98. Максименко
|Вратарь
|Защитник
|19. Бокоев
|97. Денисов
|Защитник
|Защитник
|21. Фернандес
|6. Бабич
|Защитник
|Защитник
|26. Эшковал
|68. Литвинов
|Защитник
|Защитник
|77. Савичев
|2. Рябчук
|Защитник
|Полузащитник
|15. Лончар
|35. Мартинс
|Полузащитник
|Полузащитник
|80. Хосонов
|18. Умяров
|Полузащитник
|Полузащитник
|91. Болдырев
|5. Барко
|Полузащитник
|Полузащитник
|69. Дмитриев
|7. Солари
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Данилин
|11. Гарсия
|Нападающий
|Нападающий
|24. Дзюба
|9. Угальде
|Нападающий
|Главный тренер
|Заур Тедеев
|Деян Станкович
|Главный тренер
Аналитики компании Winline оценили вероятность победы тольяттинского клуба коэффициентом 4.20. Ничья котируется чуть ниже - 4.00. На победу спартаковцев предлагается поставить за 1.72.
ФРИБЕТ 3 000 РУБЛЕЙ ОТ WINLINE
В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 6.80 - установлен на результативную ничью со счетом 1:1.
Матч доступен для просмотра в прямом эфире на площадке букмекерской компании-партнера Российской Премьер-лиги.
Заур Тедеев дал отдохнуть своему ветерану посреди недели в кубковом матче. Это значит, что против «Спартака» Дзюба скорее всего выйдет с первых минут.
Билеты уже доступны для покупки онлайн на официальном сайте тольяттинского клуба. Минимальная цена - 300 рублей, максимальная - 1 300.