Клиент PARI поставил более 1 000 000 рублей на победу «Интер Майами» над «Аль-Ахли» в стартовом матче Клубного чемпионата мира

В ночь на воскресенье, 15 июня, в матче открытия Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года сыграют между собой египетский «Аль-Ахли» и «Интер Майами» из США. Встреча пройдет на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами-Гарденс и начнется в 03:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников перед матчем и рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее событие.

По оценке букмекеров, фаворитом предстоящего матча является американский клуб. Сделать ставку на победу «Интер Майами» можно по коэффициенту 2.13, что соответствует примерно 45% вероятности. Шансы на успех в пользу египетского клуба оцениваются котировкой 3.15(около 30% вероятности). Ничья в линии идет за 3.75 (приблизительно 25%).

Не сомневаются в успехе «Интер Майами» и клиенты PARI. В общем обороте ставок на исход предстоящего матча почти 99% приходится на победу подопечных Хавьера Маскерано.

Согласно прогнозам аналитиков PARI, команды в предстоящем матче способны забить как минимум три гола. Поставить на это можно по коэффициенту 1.65. В противном случае сыграет ставка за 2.30. Вероятность обмена голами оценивается котировкой 1.55, в то время как обратный вариант доступен за 2.45. Поставить на то, что располагающий звездным подбором игроков в нападении «Интер» сможет пробить индивидуальный тотал больше 1.5 голов, можно за 1.88.

В линии на точный счет матча самым вероятным вариантом, по оценкам аналитиков PARI, является ничья 1:1 за 8.00. Победы «Интер Майами» со счетом 1:0 котируется за 10.00. На безголевую ничью 0:0 установлен коэффициент 12.00.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI составляет 1 014 000 рублей на победу «Интер Майами» по коэффициенту 2.10.

В текущем розыгрыше группового этапа КЧМ-2025 «Аль-Ахли» и «Интер Майами» выступят в группе А вместе с португальским «Порту» и бразильским «Палмейрасом». Именно эти команды, согласно предварительным прогнозам аналитиков, и являются главными фаворитами на победу в группе. При этом шансы «Интер Майами» занять первое место оцениваются коэффициентом 4.70, шансы выйти из группы с первого или второго места — коэффициентом 2.20. «Аль-Ахли», по оценке букмекеров, значится является главным претендентом на четвертое место в квартете — поставить на это можно по коэффициенту 1.95, в то время как шансы египетской команды оказаться первой оценены котировкой 10.00. Если «Интер Майами» на групповом этапе наберет больше трех очков, сыграет ставка за 1.95. Для «Аль-Ахли» вполне вероятным будет пробить тотал больше 2.5 очков — такая ставка доступна по коэффициенту 1.72.

В линии PARI также можно спрогнозировать выступление команд по итогам всего розыгрыша Клубного чемпионата мира. Главными фаворитами на победу в турнире являются «Реал Мадрид» (5.00), «ПСЖ» (5.60) и «Манчестер Сити» (6.50). На победу «Интер Майами» и «Аль-Ахли» установлены коэффициенты 65.00 и 150.00 соответственно. Куда логичнее эти команды смотрелись бы на более ранних стадиях турнира. Так, прогноз на выход «Интер Майами» в четвертьфинал можно подкрепить ставкой за 4.50. В случае, если в 1/4 финала чемпионата выйдет «Аль-Ахли», сыграет пари за 7.00.