Аль-Ахли - Интер Майами, 15 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Для европейского болельщика «Аль-Ахли» - команда-загадка, а у себя в стране это гегемон покруче «Зенита» последнего десятилетия для России. 45 чемпионских титулов не могут не вызывать почтения. Для сравнения: у второго по статусу клуба Египта, «Замалека», их более чем в три раза меньше - 14! В конце мая «Аль-Ахли» в третий раз подряд забрал национальное золото. В регулярном чемпионате команда финишировала только второй, в плей-офф стартовала с поражения и ничьей, но затем шестью подряд победами переломила ситуацию и взошла на высшую ступень пьедестала.

«Интер Майами» пока в полной мере не оправдывает ожиданий. Ставка на возрастных звезд вызывает сомнения. Например, в мае команда Маскерано не могла выиграть три тура МЛС подряд, потерпев два крупных поражения - 1:4 от «Миннесоты» и 0:3 от «Орландо». При том, что Месси присутствовал на поле! Очевидно, что в одиночку тащить команду ветерану все сложнее и сложнее.

Особое внимание обратим, что обе команды не только забивают, но и пропускают достаточно много. «Верховые» результаты в их матчах встречаются значительно чаще «низовых». Тот случай, когда ставка на тотал больше 2.5 выглядит достаточно обоснованной.