Аль-Ахли - Интер Майами, 15 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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В ночь с субботы на воскресенье стартует 21-й в истории и первый в расширенном формате клубный чемпионат мира по футболу. Право открыть экспериментальный розыгрыш, максимально близкий к крупнейшим турнирам национальных сборных, доверено номинальным хозяевам соревнований - «Интеру Майами». В стартовом туре Месси, Суареса и прочих звезд клуба Бекхэма ожидает знакомство с египетским «Аль-Ахли». А мы изучаем линии легальных букмекеров на матч-открытие клубного ЧМ-2025.
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа A, 1-й тур
Стадион: «Хард Рок» (Майами, Флорида, США)
Главный арбитр: еще не назначен
Прогноз на матч «Бавария» - «Окленд»
История матчей:
Ранее соперники не встречались
Последние пять игр «Аль-Ахли»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.05.2025
|«Аль-Ахли»
6:0
«Фарко»
плей-офф чемпионата Египта
|17.05.2025
|«Аль-Ахли»
2:1
«Банк»
плей-офф чемпионата Египта
|13.05.2025
|«Керамика»
0:1
«Аль-Ахли»
плей-офф чемпионата Египта
|08.05.2025
|«Аль-Ахли»
4:2
«Аль-Масри»
плей-офф чемпионата Египта
|04.05.2025
|«Аль-Ахли»
5:0
«Харас Ходуд»
плей-офф чемпионата Египта
Последние пять игр «Интер Майами»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.06.2025
|«Интер Майами»
5:1
«Коламбус»
МЛС
|29.05.2025
|«Интер Майами»
4:2
«Монреаль»
МЛС
|25.05.2025
|«Филадельфия»
3:3
«Интер Майами»
МЛС
|19.05.2025
|«Интер Майами»
0:3
«Орландо»
МЛС
|15.05.2025
|«СХ Эртуэйкс»
3:3
«Интер Майами»
МЛС
Прогноз на матч ПСЖ - «Атлетико»
Группа А
|Команда
|И
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|Н
|П
|М
|О
|Порту
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|0-0
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|Палмейрас
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|0-0
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|Аль-Ахли
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|0-0
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|Интер Майами
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|0-0
|0
Для европейского болельщика «Аль-Ахли» - команда-загадка, а у себя в стране это гегемон покруче «Зенита» последнего десятилетия для России. 45 чемпионских титулов не могут не вызывать почтения. Для сравнения: у второго по статусу клуба Египта, «Замалека», их более чем в три раза меньше - 14! В конце мая «Аль-Ахли» в третий раз подряд забрал национальное золото. В регулярном чемпионате команда финишировала только второй, в плей-офф стартовала с поражения и ничьей, но затем шестью подряд победами переломила ситуацию и взошла на высшую ступень пьедестала.
«Интер Майами» пока в полной мере не оправдывает ожиданий. Ставка на возрастных звезд вызывает сомнения. Например, в мае команда Маскерано не могла выиграть три тура МЛС подряд, потерпев два крупных поражения - 1:4 от «Миннесоты» и 0:3 от «Орландо». При том, что Месси присутствовал на поле! Очевидно, что в одиночку тащить команду ветерану все сложнее и сложнее.
Особое внимание обратим, что обе команды не только забивают, но и пропускают достаточно много. «Верховые» результаты в их матчах встречаются значительно чаще «низовых». Тот случай, когда ставка на тотал больше 2.5 выглядит достаточно обоснованной.
Потери
«Аль-Ахли»: Слим (травма)
«Интер Майами»: Альба, Брайт, Каллендер, Лухан, Руис, Родригес (все - травмы)
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|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Аналитики Winline оценили вероятность стартовой победы хозяев турнира котировкой 2.15. На египтян коэффициент выше - 3.05. Заключить пари на ничью можно за 3.60.
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Если исходить из котировок букмекеров, наиболее вероятным исходом встречи является ничья 1:1. В линии на точный счет этому варианту присвоен коэффициент 6.00.
Медицинских противопоказаний к выходу на поле у капитана флоридского клуба нет. Его участие гарантирует матчу-открытия КЧМ повышенное внимание во всем мире.
Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые
При всем уважении к гению, аналитики не верят в то, что он настреляет больше всех голов на турнире. Вероятность его индивидуальной победы букмекеры оценивают котировкой 22.00. Фаворитами бомбардирской гонки считаются Мбаппе (6.00), Холанд (7.00) и Кейн (8.50).