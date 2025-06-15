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12 июня 7:02ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира по футболу

Аль-Ахли - Интер Майами, 15 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Месси и Суарес тряхнут стариной!
Валентин Васильев

В ночь с субботы на воскресенье стартует 21-й в истории и первый в расширенном формате клубный чемпионат мира по футболу. Право открыть экспериментальный розыгрыш, максимально близкий к крупнейшим турнирам национальных сборных, доверено номинальным хозяевам соревнований - «Интеру Майами». В стартовом туре Месси, Суареса и прочих звезд клуба Бекхэма ожидает знакомство с египетским «Аль-Ахли». А мы изучаем линии легальных букмекеров на матч-открытие клубного ЧМ-2025.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Аль-Ахли» (Каир, Египет)

15.06.2025, Вс

03:00 МСК

 «Интер Майами» (США)

П1 - 3.05

Х - 3.60

П2 - 2.15

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа A, 1-й тур

Стадион: «Хард Рок»  (Майами, Флорида, США)

Главный арбитр: еще не назначен

Прогноз на матч «Бавария» - «Окленд»

Форма команд

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История матчей:

Ранее соперники не встречались

Последние пять игр «Аль-Ахли»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.05.2025«Аль-Ахли»

6:0

«Фарко»

плей-офф чемпионата Египта

17.05.2025«Аль-Ахли»

2:1

«Банк»

плей-офф чемпионата Египта

13.05.2025«Керамика»

0:1

«Аль-Ахли»

плей-офф чемпионата Египта

08.05.2025«Аль-Ахли»

4:2

«Аль-Масри»

плей-офф чемпионата Египта

04.05.2025«Аль-Ахли»

5:0

«Харас Ходуд»

плей-офф чемпионата Египта

Последние пять игр «Интер Майами»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.06.2025«Интер Майами»

5:1

«Коламбус»

МЛС

29.05.2025«Интер Майами»

4:2

«Монреаль»

МЛС

25.05.2025«Филадельфия»

3:3

«Интер Майами»

МЛС

19.05.2025«Интер Майами»

0:3

«Орландо»

МЛС

15.05.2025«СХ Эртуэйкс»

3:3

«Интер Майами»

МЛС

Прогноз на матч ПСЖ - «Атлетико»

Турнирная таблица

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Группа А

КомандаИВНПМО
Порту00000-00
Палмейрас00000-00
Аль-Ахли00000-00
Интер Майами00000-00

Прогноз на матч

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Для европейского болельщика «Аль-Ахли» - команда-загадка, а у себя в стране это гегемон покруче «Зенита» последнего десятилетия для России. 45 чемпионских титулов не могут не вызывать почтения. Для сравнения: у второго по статусу клуба Египта, «Замалека», их более чем в три раза меньше - 14! В конце мая «Аль-Ахли» в третий раз подряд забрал национальное золото. В регулярном чемпионате команда финишировала только второй, в плей-офф стартовала с поражения и ничьей, но затем шестью подряд победами переломила ситуацию и взошла на высшую ступень пьедестала.

«Интер Майами» пока в полной мере не оправдывает ожиданий. Ставка на возрастных звезд вызывает сомнения. Например, в мае команда Маскерано не могла выиграть три тура МЛС подряд, потерпев два крупных поражения - 1:4 от «Миннесоты» и 0:3 от «Орландо». При том, что Месси  присутствовал на поле! Очевидно, что в одиночку тащить команду ветерану все сложнее и сложнее. 

Особое внимание обратим, что обе команды не только забивают, но и пропускают достаточно много. «Верховые» результаты в их матчах встречаются значительно чаще «низовых». Тот случай, когда ставка на тотал больше 2.5 выглядит достаточно обоснованной.

Составы команд

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Потери

«Аль-Ахли»: Слим (травма)

«Интер Майами»: Альба, Брайт, Каллендер, Лухан, Руис, Родригес (все - травмы)

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
WinlineГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики Winline оценили вероятность стартовой победы хозяев турнира котировкой 2.15. На египтян коэффициент выше - 3.05. Заключить пари на ничью можно за 3.60.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Аль-Ахли» - «Интер Майами»?

Если исходить из котировок букмекеров, наиболее вероятным исходом встречи является ничья 1:1. В линии на точный счет этому варианту присвоен коэффициент 6.00.

Будет ли играть Месси?

Медицинских противопоказаний к выходу на поле у капитана флоридского клуба нет. Его участие гарантирует матчу-открытия КЧМ повышенное внимание во всем мире.

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Месси станет лучшим бомбардиром турнира?

При всем уважении к гению, аналитики не верят в то, что он настреляет больше всех голов на турнире. Вероятность его индивидуальной победы букмекеры оценивают котировкой 22.00. Фаворитами бомбардирской гонки считаются Мбаппе (6.00), Холанд (7.00) и Кейн (8.50).

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