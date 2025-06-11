Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



10 июня 12:07ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира по футболу

ПСЖ — Атлетико М, 15 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Победитель Лиги чемпионов начинает путь к очередному трофею
Руслан Ипполитов

В первый игровой день клубного чемпионата мира по футболу самая яркая афиша у матча ПСЖ - «Атлетико». Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА встречается с бронзовым призером испанской Ла Лиги-2024/25. Разбираемся в предматчевых раскладах.

Команда 1

Время начала

Команда 2

ПСЖ (Париж, Франция)

15.06.2025, Вс

22:00 МСК

«Атлетико» (Мадрид, Испания)
 

П1 - 1.87

Х - 3.90

П2 - 3.85

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025

Прогноз на матч «Бавария» - «Окленд»

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ПСЖ1014-4
«Атлетико»1014-4

Последние пять игр ПСЖ:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.05.2025ПСЖ

5:0

«Интер»

Лига чемпионов

24.05.2025ПСЖ

3:0

«Реймс»

Кубок Франции

17.05.2025ПСЖ

3:1

«Осер»

Лига 1

10.05.2025«Монпелье»

1:4

ПСЖ

Лига 1

07.05.2025ПСЖ

2:1

«Арсенал»

Лига чемпионов

Последние пять игр «Атлетико»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.05.2025«Жирона»

0:4

«Атлетико»

Примера

26.03.2025«Атлетико»

4:1

«Бетис»

Примера

22.03.2025«Осасуна»

2:0

«Атлетико»

Примера

09.06.2024«Атлетико»

4:0

«Реал Сосьедад»

Примера

06.06.2024«Алавес»

0:0

«Атлетико»

Примера

Прогноз на матч «Челси» - «Лос-Анджелес»

Группы

Свернуть

Группа А

КомандаИВНПМО
Порту00000-00
Палмейрас00000-00
Аль-Ахли00000-00
Интер Майами00000-00

Группа B

КомандаИВНПМО
Ботафого00000-00
ПСЖ00000-00
Атлетико00000-00
Сиэтл Саундерс00000-00

Группа C

КомандаИВНПМО
Окленд Сити00000-00
Бенфика00000-00
Бавария00000-00
Бока Хуниорс00000-00

Группа D

КомандаИВНПМО
Эсперанс00000-00
Челси00000-00
Фламенго00000-00
Лос-Анджелес00000-00

Группа E

КомандаИВНПМО
Урава Ред Даймондс00000-00
Монтеррей00000-00
Интер00000-00
Ривер Плейт00000-00

Группа F

КомандаИВНПМО
Боруссия Д00000-00
Флуминенсе00000-00
Ульсан Хендэ00000-00
Мамелоди Сандаунз00000-00

Группа G

КомандаИВНПМО
Манчестер Сити00000-00
Ювентус00000-00
Аль-Айн00000-00
Видад00000-00

Группа H

КомандаИВНПМО
Аль-Хиляль00000-00
Пачука00000-00
Реал00000-00
Зальцбург00000-00

Прогноз на матч

Свернуть

Новоиспеченный победитель Лиги чемпионов УЕФА своей игрой производит сильное впечатление. Разгром миланского «Интера» в финале главного европейского клубного турнира стал тому лишь очередным подтверждением. Парижане наверняка намерены добыть еще один трофей, на пути к которому главным соперником будут они сами.

Первый игровой день, время проведения турнира - все это может стать расслабляющими факторами. Впрочем, играть вторыми составами и в половину силы на клубном мировом первенстве вряд ли кто-то себе позволит. Надеемся на интересный футбол и приятную результативность, ведь в дебютной игре каждая из команд может позволить сыграть себе чуть более расслабленно. В обороне то уж точно. Наш выбор - победа французского гранда при том, что отличиться хотя бы по разу удастся игрокам каждой из команд.

Составы команд

Свернуть

Потери

ПСЖ: нет

«Атлетико»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч Англия - Сенегал:

ПозицияПСЖ«Атлетико»Позиция
Вратарь1. Доннарумма1. МуссоВратарь
Защитник25. Мендеш15. ЛанглеЗащитник
Защитник51. Пачо16. МолинаЗащитник
Защитник5. Маркиньос3. АспиликуэтаЗащитник
Защитник2. Хакими6. КокеПолузащитник
Полузащитник 87. Невеш12. ЛиноПолузащитник 
Полузащитник 17. Витинья20. ВитсельПолузащитник 
Полузащитник8. Руис14. ЛьорентеПолузащитник
Нападающий7. Кварацхелия5. Де ПаульПолузащитник
Нападающий14. Дуэ19. АльваресНападающий
Нападающий10. Дембеле7. ГризманнНападающий
Главный тренерЛуис ЭнрикеДиего СимеонеГлавный тренер

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

Свернуть

Прямые трансляции турнира доступны на платформе Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
«Мелбет»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Победа парижан идет в прематче за 1.87. На мадридский клуб поставить предложено за 3.85. Заключить пари на ничью можно за 3.90.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

Будет ли много голов в матче ПСЖ - «Атлетико»?

Предложенный коэффициент 1.70 за тотал больше 2.5 обещает довольно результативный футбол. Впрочем, в матчах с участием ПСЖ иначе не бывает. На то, что отличиться удастся игрокам каждой из команд можно поставить с кэфом 1.65.

С каким счетом завершится матч ПСЖ - «Атлетико»?

В линии на точный счет самый скромный коэффициент присвоен ничьей 1:1. Сыгравшая ставка на такой исход приведет к восьмикратному увеличению номинала пари. Поставить на победу парижан 2:1 можно за 8.50. 1:0 идет за 9.00.

Прогноз на матч «Палмейрас» - «Порту»

Кто откроет счет в матче ПСЖ - «Атлетико»?

На то, что в матче первыми отличатся игроки ПСЖ, можно заключить пари с коэффициентом 1.65. На команду Симеоне можно поставить за 2.45. Вариант, что никто не забьет, котируется за 11.00.  

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.png
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Море фрибетов от БК Winline: бонусы до 500 000 рублей за депозит и приглашенных друзейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 500 000 ₽
Море фрибетов от БК Winline: бонусы до 500 000 рублей за депозит и приглашенных друзей
Получить бонусПодробнее
bonus timer25 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgот 100 до 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer234 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer234 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer568 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer203 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer203 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer189 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer203 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer203 дней 16 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betboom_freebet_cd0924ba51.jpgФрибеты без депозита
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svg1000 ₽
Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer203 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит-
Смотреть всё
Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных