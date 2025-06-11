ПСЖ — Атлетико М, 15 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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В первый игровой день клубного чемпионата мира по футболу самая яркая афиша у матча ПСЖ - «Атлетико». Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА встречается с бронзовым призером испанской Ла Лиги-2024/25. Разбираемся в предматчевых раскладах.
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025
Прогноз на матч «Бавария» - «Окленд»
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ПСЖ
|1
|0
|1
|4-4
|«Атлетико»
|1
|0
|1
|4-4
Последние пять игр ПСЖ:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.05.2025
|ПСЖ
5:0
«Интер»
Лига чемпионов
|24.05.2025
|ПСЖ
3:0
«Реймс»
Кубок Франции
|17.05.2025
|ПСЖ
3:1
«Осер»
Лига 1
|10.05.2025
|«Монпелье»
1:4
ПСЖ
Лига 1
|07.05.2025
|ПСЖ
2:1
«Арсенал»
Лига чемпионов
Последние пять игр «Атлетико»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.05.2025
|«Жирона»
0:4
«Атлетико»
Примера
|26.03.2025
|«Атлетико»
4:1
«Бетис»
Примера
|22.03.2025
|«Осасуна»
2:0
«Атлетико»
Примера
|09.06.2024
|«Атлетико»
4:0
«Реал Сосьедад»
Примера
|06.06.2024
|«Алавес»
0:0
«Атлетико»
Примера
Прогноз на матч «Челси» - «Лос-Анджелес»
Группа А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Порту
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Аль-Ахли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Интер Майами
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Сиэтл Саундерс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Окленд Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Бенфика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Эсперанс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Урава Ред Даймондс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Монтеррей
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Ульсан Хендэ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Мамелоди Сандаунз
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Аль-Айн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Видад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Аль-Хиляль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Пачука
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Зальцбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Новоиспеченный победитель Лиги чемпионов УЕФА своей игрой производит сильное впечатление. Разгром миланского «Интера» в финале главного европейского клубного турнира стал тому лишь очередным подтверждением. Парижане наверняка намерены добыть еще один трофей, на пути к которому главным соперником будут они сами.
Первый игровой день, время проведения турнира - все это может стать расслабляющими факторами. Впрочем, играть вторыми составами и в половину силы на клубном мировом первенстве вряд ли кто-то себе позволит. Надеемся на интересный футбол и приятную результативность, ведь в дебютной игре каждая из команд может позволить сыграть себе чуть более расслабленно. В обороне то уж точно. Наш выбор - победа французского гранда при том, что отличиться хотя бы по разу удастся игрокам каждой из команд.
Потери
ПСЖ: нет
«Атлетико»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч Англия - Сенегал:
|Позиция
|ПСЖ
|«Атлетико»
|Позиция
|Вратарь
|1. Доннарумма
|1. Муссо
|Вратарь
|Защитник
|25. Мендеш
|15. Лангле
|Защитник
|Защитник
|51. Пачо
|16. Молина
|Защитник
|Защитник
|5. Маркиньос
|3. Аспиликуэта
|Защитник
|Защитник
|2. Хакими
|6. Коке
|Полузащитник
|Полузащитник
|87. Невеш
|12. Лино
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Витинья
|20. Витсель
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Руис
|14. Льоренте
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Кварацхелия
|5. Де Пауль
|Полузащитник
|Нападающий
|14. Дуэ
|19. Альварес
|Нападающий
|Нападающий
|10. Дембеле
|7. Гризманн
|Нападающий
|Главный тренер
|Луис Энрике
|Диего Симеоне
|Главный тренер
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|Приветственный
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Прямые трансляции турнира доступны на платформе Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 1 рубля в месяц)
|«Мелбет»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Победа парижан идет в прематче за 1.87. На мадридский клуб поставить предложено за 3.85. Заключить пари на ничью можно за 3.90.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Предложенный коэффициент 1.70 за тотал больше 2.5 обещает довольно результативный футбол. Впрочем, в матчах с участием ПСЖ иначе не бывает. На то, что отличиться удастся игрокам каждой из команд можно поставить с кэфом 1.65.
В линии на точный счет самый скромный коэффициент присвоен ничьей 1:1. Сыгравшая ставка на такой исход приведет к восьмикратному увеличению номинала пари. Поставить на победу парижан 2:1 можно за 8.50. 1:0 идет за 9.00.
Прогноз на матч «Палмейрас» - «Порту»
На то, что в матче первыми отличатся игроки ПСЖ, можно заключить пари с коэффициентом 1.65. На команду Симеоне можно поставить за 2.45. Вариант, что никто не забьет, котируется за 11.00.