ПСЖ — Атлетико М, 15 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Новоиспеченный победитель Лиги чемпионов УЕФА своей игрой производит сильное впечатление. Разгром миланского «Интера» в финале главного европейского клубного турнира стал тому лишь очередным подтверждением. Парижане наверняка намерены добыть еще один трофей, на пути к которому главным соперником будут они сами.

Первый игровой день, время проведения турнира - все это может стать расслабляющими факторами. Впрочем, играть вторыми составами и в половину силы на клубном мировом первенстве вряд ли кто-то себе позволит. Надеемся на интересный футбол и приятную результативность, ведь в дебютной игре каждая из команд может позволить сыграть себе чуть более расслабленно. В обороне то уж точно. Наш выбор - победа французского гранда при том, что отличиться хотя бы по разу удастся игрокам каждой из команд.