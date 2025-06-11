Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



10 июня 13:04ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира по футболу

Бавария — Окленд, 15 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Чемпион Германии разомнется на новозеландцах
Руслан Ипполитов

В первый день клубного чемпионата мира мюнхенская «Бавария» встретится с загадочным для подавляющего большинства европейских любителей футбола клубом «Окленд» из Новой Зеландии. Че могут удивить соперники чемпиона Германии? Оцениваем баланс сил соперников и коэффициенты в линиях букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Бавария» (Мюнхен, Германия)

15.06.2025, Вс

19:00 МСК

«Окленд Сити» (Окленд, Новая Зеландия)
 

П1 - 1.01

Х - 19.00

П2 - 40.00

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, 1-й тур

Стадион: «Ти-Кью-Эл Стэдиум» (Цинциннати, США)

Прогноз на матч ПСЖ - «Атлетико»

Форма команд

Свернуть

История матчей:

Ранее соперники не встречались

Последние пять игр «Баварии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.05.2025«Хоффенхайм»

0:4

«Бавария»

Бундеслига

24.05.2025«Бавария»

2:0

«Боруссия М»

Бундеслига

17.05.2025«Лейпциг»

3:3

«Бавария»

Бундеслига

10.05.2025«Бавария»

3:0

«Майнц»

Бундеслига

07.05.2025«Хайденхайм»

0:4

«Бавария»

Бундеслига

Последние пять игр «Окленда» на международной арене:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.09.2024«Аль-Айн»

6:2

«Окленд»

Межконтинентальный кубок

12.12.2023«Аль-Иттихад»

3:0

«Окленд»

Клубный ЧМ-2023

01.02.2023«Аль-Ахли»

3:0

«Окленд»

Клубный ЧМ-2022

06.12.2017«Аль-Джазира»

1:0

«Окленд»

Клубный ЧМ-2017

08.12.2016«Касима Антлерс»

2:1

«Окленд»

Клубный ЧМ-2016

Прогноз на матч «Челси» - «Лос-Анджелес»

Группы

Свернуть

Группа А

КомандаИВНПМО
Порту00000-00
Палмейрас00000-00
Аль-Ахли00000-00
Интер Майами00000-00

Группа B

КомандаИВНПМО
Ботафого00000-00
ПСЖ00000-00
Атлетико00000-00
Сиэтл Саундерс00000-00

Группа C

КомандаИВНПМО
Окленд Сити00000-00
Бенфика00000-00
Бавария00000-00
Бока Хуниорс00000-00

Группа D

КомандаИВНПМО
Эсперанс00000-00
Челси00000-00
Фламенго00000-00
Лос-Анджелес00000-00

Группа E

КомандаИВНПМО
Урава Ред Даймондс00000-00
Монтеррей00000-00
Интер00000-00
Ривер Плейт00000-00

Группа F

КомандаИВНПМО
Боруссия Д00000-00
Флуминенсе00000-00
Ульсан Хендэ00000-00
Мамелоди Сандаунз00000-00

Группа G

КомандаИВНПМО
Манчестер Сити00000-00
Ювентус00000-00
Аль-Айн00000-00
Видад00000-00

Группа H

КомандаИВНПМО
Аль-Хиляль00000-00
Пачука00000-00
Реал00000-00
Зальцбург00000-00

Прогноз на матч

Свернуть

Довольно сложно представить, какой футбол приготовили новозеландцы для «Баварии», но имя фаворита очевидно. Мизерные 1.01, что предлагают букмекеры за победу германского клуба, весьма красноречиво отражают соотношение сил соперников. Тренерский штаб мюнхенцев вполне может позволить себе в этой встрече эксперименты с составом. Как при определении стартового состава, так и по ходу встречи. Как это отразиться на результативности - покажет лишь игра. Не сильно рискуя, предположим, что победа «Баварии» получится уверенной, а ее сопернику не удастся избежать разгрома. Берем фору в 4.5 мяча. 

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

Свернуть

Прямые трансляции турнира доступны на платформе Okko. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
«Мелбет»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Победа немцев оценена минимальным из возможных коэффициентов - 1.01. На новозеландский клуб поставить предложено за щедрые 40.00. Заключить пари на ничью можно за 19.00.

🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE

Вопросы и ответы

Свернуть

Будет ли много голов в матче «Бавария» - «Окленд»?

Не факт, что новозеландцам удастся распечатать ворота соперников, но букмекеры верят в высокую результативность, которую обеспечит мюнхенский клуб. Заключить пари на то, что в матче будет забито не меньше пяти голов (ТБ 4.5) можно с коэффициентом 1.62.

С каким счетом завершится матч «Бавария» - «Окленд»?

В линии на точный счет самый низкий коэффициент присвоен двум результатам - победам «Баварии» 4:0 и 5:0. Сыгравшая ставка на такие исходы будет умножена на 5.20.

Будет ли быстрый гол в матче «Бавария» - «Окленд»?

Эксперты предлагают поставить на то, что первый матч в игре будет забит в первые 10 минут, с кэфом 2.41.

Прогноз на матч «Палмейрас» - «Порту»

Где и когда состоится финал турнира?

Финал пройдет 13 июля 2025 года на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.png
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Море фрибетов от БК Winline: бонусы до 500 000 рублей за депозит и приглашенных друзейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 500 000 ₽
Море фрибетов от БК Winline: бонусы до 500 000 рублей за депозит и приглашенных друзей
Получить бонусПодробнее
bonus timer25 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgот 100 до 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer234 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer234 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer568 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer203 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer203 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer189 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer203 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer203 дней 16 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betboom_freebet_cd0924ba51.jpgФрибеты без депозита
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svg1000 ₽
Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer203 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит-
Смотреть всё
Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных