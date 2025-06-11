Бавария — Окленд, 15 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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В первый день клубного чемпионата мира мюнхенская «Бавария» встретится с загадочным для подавляющего большинства европейских любителей футбола клубом «Окленд» из Новой Зеландии. Че могут удивить соперники чемпиона Германии? Оцениваем баланс сил соперников и коэффициенты в линиях букмекеров.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Бавария» (Мюнхен, Германия)
15.06.2025, Вс
19:00 МСК
«Окленд Сити» (Окленд, Новая Зеландия)
|П1 - 1.01
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, 1-й тур
Стадион: «Ти-Кью-Эл Стэдиум» (Цинциннати, США)
Прогноз на матч ПСЖ - «Атлетико»
История матчей:
Ранее соперники не встречались
Последние пять игр «Баварии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.05.2025
|«Хоффенхайм»
0:4
«Бавария»
Бундеслига
|24.05.2025
|«Бавария»
2:0
«Боруссия М»
Бундеслига
|17.05.2025
|«Лейпциг»
3:3
«Бавария»
Бундеслига
|10.05.2025
|«Бавария»
3:0
«Майнц»
Бундеслига
|07.05.2025
|«Хайденхайм»
0:4
«Бавария»
Бундеслига
Последние пять игр «Окленда» на международной арене:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.09.2024
|«Аль-Айн»
6:2
«Окленд»
Межконтинентальный кубок
|12.12.2023
|«Аль-Иттихад»
3:0
«Окленд»
Клубный ЧМ-2023
|01.02.2023
|«Аль-Ахли»
3:0
«Окленд»
Клубный ЧМ-2022
|06.12.2017
|«Аль-Джазира»
1:0
«Окленд»
Клубный ЧМ-2017
|08.12.2016
|«Касима Антлерс»
2:1
«Окленд»
Клубный ЧМ-2016
Прогноз на матч «Челси» - «Лос-Анджелес»
Группа А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Порту
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Аль-Ахли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Интер Майами
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Сиэтл Саундерс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Окленд Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Бенфика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Эсперанс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Урава Ред Даймондс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Монтеррей
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Ульсан Хендэ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Мамелоди Сандаунз
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Аль-Айн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Видад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Аль-Хиляль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Пачука
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Зальцбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Довольно сложно представить, какой футбол приготовили новозеландцы для «Баварии», но имя фаворита очевидно. Мизерные 1.01, что предлагают букмекеры за победу германского клуба, весьма красноречиво отражают соотношение сил соперников. Тренерский штаб мюнхенцев вполне может позволить себе в этой встрече эксперименты с составом. Как при определении стартового состава, так и по ходу встречи. Как это отразиться на результативности - покажет лишь игра. Не сильно рискуя, предположим, что победа «Баварии» получится уверенной, а ее сопернику не удастся избежать разгрома. Берем фору в 4.5 мяча.
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|Текстовая
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Победа немцев оценена минимальным из возможных коэффициентов - 1.01. На новозеландский клуб поставить предложено за щедрые 40.00. Заключить пари на ничью можно за 19.00.
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Не факт, что новозеландцам удастся распечатать ворота соперников, но букмекеры верят в высокую результативность, которую обеспечит мюнхенский клуб. Заключить пари на то, что в матче будет забито не меньше пяти голов (ТБ 4.5) можно с коэффициентом 1.62.
В линии на точный счет самый низкий коэффициент присвоен двум результатам - победам «Баварии» 4:0 и 5:0. Сыгравшая ставка на такие исходы будет умножена на 5.20.
Эксперты предлагают поставить на то, что первый матч в игре будет забит в первые 10 минут, с кэфом 2.41.
Прогноз на матч «Палмейрас» - «Порту»
Финал пройдет 13 июля 2025 года на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.