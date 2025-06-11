Бавария — Окленд, 15 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Будет ли много голов в матче «Бавария» - «Окленд»?

Не факт, что новозеландцам удастся распечатать ворота соперников, но букмекеры верят в высокую результативность, которую обеспечит мюнхенский клуб. Заключить пари на то, что в матче будет забито не меньше пяти голов (ТБ 4.5) можно с коэффициентом 1.62.

С каким счетом завершится матч «Бавария» - «Окленд»?

В линии на точный счет самый низкий коэффициент присвоен двум результатам - победам «Баварии» 4:0 и 5:0. Сыгравшая ставка на такие исходы будет умножена на 5.20.

Будет ли быстрый гол в матче «Бавария» - «Окленд»?

Эксперты предлагают поставить на то, что первый матч в игре будет забит в первые 10 минут, с кэфом 2.41.

Где и когда состоится финал турнира?

Финал пройдет 13 июля 2025 года на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.