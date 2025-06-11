Палмейрас — Порту, 16 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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В ночь с воскресенья на понедельник, 16 июня, когда московские часы будут показывать 01:00, дебютный матч на клубном чемпионате мира по футболу проведут «Палмейрас» и «Порту». Выбрать фаворита в бразило-португальской паре крайне сложно, а, значит, зрителей ждет серьезная спортивная борьба на поле, которой так часто не хватает на ранних стадиях турнира. Оцениваем потенциал соперников и присматриваемся к интересным котировкам в линиях букмекеров.
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, 1-й тур
Стадион: «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США)
Главный арбитр: еще не назначен
Прогноз на матч «Бавария» - «Окленд»
История матчей:
Ранее соперники не встречались
Последние пять игр «Палмейраса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.06.2025
|«Крузейро»
2:1
«Палмейрас»
Серия А
|29.05.2025
|«Палмейрас»
6:0
«Спортинг Кристал»
Кубок Либертадорес
|25.05.2025
|«Палмейрас»
0:2
«Фламенго»
Серия А
|19.05.2025
|«Брагантино»
1:2
«Палмейрас»
Серия А
|16.05.2025
|«Палмейрас»
2:0
«Боливар»
Кубок Либертадорес
Последние пять игр «Порту»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.05.2025
|«Порту»
3:0
«Насьонал»
Примейра
|11.05.2025
|«Боавишта»
1:2
«Порту»
Примейра
|02.05.2025
|«Порту»
3:1
«Морейренсе»
Примейра
|26.04.2025
|«Эштрела»
2:0
«Порту»
Примейра
|18.04.2025
|«Порту»
2:1
«Фамаликан»
Примейра
Прогноз на матч ПСЖ - «Атлетико»
Группа А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Порту
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Аль-Ахли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Интер Майами
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Сиэтл Саундерс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Окленд Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Бенфика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Эсперанс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Урава Ред Даймондс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Монтеррей
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Ульсан Хендэ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Мамелоди Сандаунз
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Аль-Айн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Видад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Аль-Хиляль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Пачука
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Зальцбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Группа А, в которую и определил жребий «Палмейрас» и «Порту», выглядит одной из самых ровных и сложных на первом этапе турнира. Бразильскому и португальскому клубу предстоит серьезная борьба за выход в плей-офф, а очки набирать необходимо уже в дебютном для соперников матче. Этим и объясняется примерное равенство коэффициентов, предлагаемых букмекером за победу каждой из команд.
Все без исключения португальские команды гораздо лучше смотрятся на своем поле. В США хозяйского статуса лишен и «Порту», и «Палмейрас». С каким настроем выйдут на игру, с какой мотивацией приехали команды на турнир - от этого во многом и будет зависеть успешность соперников в США.
Каждая из команд может закрыться, что не пойдет на пользу зрелищности и результативности, но предположим, что в первом туре группового этапа ответственность за результат на будет сковывать игроков. Право на ошибку у соперников имеется. Не станем выбирать победителя, что сделать довольно проблематично. Сыграем на общем количестве забитых мячей. Если их случится больше двух, букмекер выплатит выигрыш по приятному коэффициенту 2.15. Жаться к своим воротам в дебютной игре у противников нет необходимости. На этом и остановимся.
Потери
«Палмейрас»: нет
«Порту»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Палмейрас» - «Порту»:
|Позиция
|«Палмейрас»
|«Порту»
|Позиция
|Вратарь
|21. Вевертон
|99. Кошта
|Вратарь
|Защитник
|3. Фукс
|5. Маркано
|Защитник
|Защитник
|13. Силва
|97. Зе Педру
|Защитник
|Защитник
|22. Пикерес
|52. Фернандеш
|Защитник
|Защитник
|4. Хьяй
|11. Пепе
|Защитник
|Полузащитник
|8. Риос
|74. Моура
|Полузащитник
|Полузащитник
|32. Мартинес
|22. Варела
|Полузащитник
|Полузащитник
|41. Эстеван
|10. Виейра
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Вейга
|86. Мора
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Маурисио
|7. Гомес
|Нападающий
|Нападающий
|42. Лопес
|9. Агехова
|Нападающий
|Главный тренер
|Абел Феррейра
|Мартин Ансельми
|Главный тренер
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Прямые трансляции турнира доступны на платформе Okko. Графические трансляции можно найти на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
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|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Успех бразильцев котируется за 2.75, в то время как на португальцев предлагается поставить с кэфом 2.54. Фаворита в этой паре аналитики выделять не спешат. Заключить пари на ничью можно с коэффициентом 3.20.
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Если отталкиваться от котировок, то эксперты не ждут града голов. ТМ 2.5 предложен за 1.65, а взять тотал больше 2.5 можно с солидным коэффициентом 2.15.
Традиционно для матчей примерно равных соперников самый скромный коэффициент установлен на ничью 1:1. Сыгравшая ставка на такой исход будет рассчитана по кэфу 5.40. Победа с минимальным счетом (1:0) бразильцев котируется за 7.00. Выигрыш «Порту» с зеркальным счетом (0:1) идет за 6.80.
Ставка на подобное развитие событий грозит обернуться выплатой по коэффициенту 1.92.
Прогноз на матч «Челси» - «Лос-Анджелес»
Шансы «Палмейраса» открыть счет котируются за 2.11, а «Порту» - за 2.01. Вариант «никто не забьет» предложен за 9.20.