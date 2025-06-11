Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



10 июня 15:07ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира по футболу

Палмейрас — Порту, 16 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Супербитва в первом туре
Руслан Ипполитов

В ночь с воскресенья на понедельник, 16 июня, когда московские часы будут показывать 01:00, дебютный матч на клубном чемпионате мира по футболу проведут «Палмейрас» и «Порту». Выбрать фаворита в бразило-португальской паре крайне сложно, а, значит, зрителей ждет серьезная спортивная борьба на поле, которой так часто не хватает на ранних стадиях турнира. Оцениваем потенциал соперников и присматриваемся к интересным котировкам в линиях букмекеров. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Палмейрас» (Сан-Паулу, Бразилия)

16.06.2025, Пн

01:00 МСК

«Порту» (Порту, Португалия)
 

П1 - 2.75

Х - 3.20

П2 - 2.54

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, 1-й тур

Стадион: «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США)

Главный арбитр: еще не назначен

Прогноз на матч «Бавария» - «Окленд»

Форма команд

Свернуть

История матчей:

Ранее соперники не встречались

Последние пять игр «Палмейраса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.06.2025«Крузейро»

2:1

«Палмейрас»

Серия А

29.05.2025«Палмейрас»

6:0

«Спортинг Кристал»

Кубок Либертадорес

25.05.2025«Палмейрас»

0:2

«Фламенго»

Серия А

19.05.2025«Брагантино»

1:2

«Палмейрас»

Серия А

16.05.2025«Палмейрас»

2:0

«Боливар»

Кубок Либертадорес

Последние пять игр «Порту»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.05.2025«Порту»

3:0

«Насьонал»

Примейра

11.05.2025«Боавишта»

1:2

«Порту»

Примейра

02.05.2025«Порту»

3:1

«Морейренсе»

Примейра

26.04.2025«Эштрела»

2:0

«Порту»

Примейра

18.04.2025«Порту»

2:1

«Фамаликан»

Примейра

Прогноз на матч ПСЖ - «Атлетико»

Группы

Свернуть

Группа А

КомандаИВНПМО
Порту00000-00
Палмейрас00000-00
Аль-Ахли00000-00
Интер Майами00000-00

Группа B

КомандаИВНПМО
Ботафого00000-00
ПСЖ00000-00
Атлетико00000-00
Сиэтл Саундерс00000-00

Группа C

КомандаИВНПМО
Окленд Сити00000-00
Бенфика00000-00
Бавария00000-00
Бока Хуниорс00000-00

Группа D

КомандаИВНПМО
Эсперанс00000-00
Челси00000-00
Фламенго00000-00
Лос-Анджелес00000-00

Группа E

КомандаИВНПМО
Урава Ред Даймондс00000-00
Монтеррей00000-00
Интер00000-00
Ривер Плейт00000-00

Группа F

КомандаИВНПМО
Боруссия Д00000-00
Флуминенсе00000-00
Ульсан Хендэ00000-00
Мамелоди Сандаунз00000-00

Группа G

КомандаИВНПМО
Манчестер Сити00000-00
Ювентус00000-00
Аль-Айн00000-00
Видад00000-00

Группа H

КомандаИВНПМО
Аль-Хиляль00000-00
Пачука00000-00
Реал00000-00
Зальцбург00000-00

Прогноз на матч

Свернуть

Группа А, в которую и определил жребий «Палмейрас» и «Порту», выглядит одной из самых ровных и сложных на первом этапе турнира. Бразильскому и португальскому клубу предстоит серьезная борьба за выход в плей-офф, а очки набирать необходимо уже в дебютном для соперников матче. Этим и объясняется примерное равенство коэффициентов, предлагаемых букмекером за победу каждой из команд.

Все без исключения португальские команды гораздо лучше смотрятся на своем поле. В США хозяйского статуса лишен и «Порту», и «Палмейрас». С каким настроем выйдут на игру, с какой мотивацией приехали команды на турнир - от этого во многом и будет зависеть успешность соперников в США.

Каждая из команд может закрыться, что не пойдет на пользу зрелищности и результативности, но предположим, что в первом туре группового этапа ответственность за результат на будет сковывать игроков. Право на ошибку у соперников имеется. Не станем выбирать победителя, что сделать довольно проблематично. Сыграем на общем количестве забитых мячей. Если их случится больше двух, букмекер выплатит выигрыш по приятному коэффициенту 2.15. Жаться к своим воротам в дебютной игре у противников нет необходимости. На этом и остановимся.

Составы команд

Свернуть

Потери

«Палмейрас»: нет

«Порту»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Палмейрас» - «Порту»:

Позиция«Палмейрас»«Порту»Позиция
Вратарь21. Вевертон99. КоштаВратарь
Защитник3. Фукс5. МарканоЗащитник
Защитник13. Силва97. Зе ПедруЗащитник
Защитник22. Пикерес52. ФернандешЗащитник
Защитник4. Хьяй11. ПепеЗащитник
Полузащитник 8. Риос74. МоураПолузащитник 
Полузащитник 32. Мартинес22. ВарелаПолузащитник 
Полузащитник41. Эстеван10. ВиейраПолузащитник
Полузащитник23. Вейга86. МораПолузащитник
Полузащитник18. Маурисио7. ГомесНападающий
Нападающий42. Лопес9. АгеховаНападающий
Главный тренерАбел ФеррейраМартин АнсельмиГлавный тренер

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

Свернуть

Прямые трансляции турнира доступны на платформе Okko. Графические трансляции можно найти на ресурсах некоторых официальных букмекеров. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
«Мелбет»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Успех бразильцев котируется за 2.75, в то время как на португальцев предлагается поставить с кэфом 2.54. Фаворита в этой паре аналитики выделять не спешат. Заключить пари на ничью можно с коэффициентом 3.20.

🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE

Вопросы и ответы

Свернуть

Будет ли много голов в матче «Палмейрас» - «Порту»?

Если отталкиваться от котировок, то эксперты не ждут града голов. ТМ 2.5 предложен за 1.65, а взять тотал больше 2.5 можно с солидным коэффициентом 2.15.

С каким счетом завершится матч «Палмейрас» - «Порту»?

Традиционно для матчей примерно равных соперников самый скромный коэффициент установлен на ничью 1:1. Сыгравшая ставка на такой исход будет рассчитана по кэфу 5.40. Победа с минимальным счетом (1:0) бразильцев котируется за 7.00. Выигрыш «Порту» с зеркальным счетом (0:1) идет за 6.80.

Смогут ли отличиться обе команды в матче «Палмейрас» - «Порту»?

Ставка на подобное развитие событий грозит обернуться выплатой по коэффициенту 1.92.

Прогноз на матч «Челси» - «Лос-Анджелес»

Кто забьет первым в матче «Палмейрас» - «Порту»?

Шансы «Палмейраса» открыть счет котируются за 2.11, а «Порту» - за 2.01. Вариант «никто не забьет» предложен за 9.20.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.png
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Море фрибетов от БК Winline: бонусы до 500 000 рублей за депозит и приглашенных друзейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 500 000 ₽
Море фрибетов от БК Winline: бонусы до 500 000 рублей за депозит и приглашенных друзей
Получить бонусПодробнее
bonus timer25 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgот 100 до 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer234 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer234 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer568 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer203 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer203 дней 17 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer189 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer203 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer203 дней 15 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betboom_freebet_cd0924ba51.jpgФрибеты без депозита
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svg1000 ₽
Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer203 дней 17 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит-
Смотреть всё
Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных