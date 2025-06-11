Палмейрас — Порту, 16 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Группа А, в которую и определил жребий «Палмейрас» и «Порту», выглядит одной из самых ровных и сложных на первом этапе турнира. Бразильскому и португальскому клубу предстоит серьезная борьба за выход в плей-офф, а очки набирать необходимо уже в дебютном для соперников матче. Этим и объясняется примерное равенство коэффициентов, предлагаемых букмекером за победу каждой из команд.

Все без исключения португальские команды гораздо лучше смотрятся на своем поле. В США хозяйского статуса лишен и «Порту», и «Палмейрас». С каким настроем выйдут на игру, с какой мотивацией приехали команды на турнир - от этого во многом и будет зависеть успешность соперников в США.

Каждая из команд может закрыться, что не пойдет на пользу зрелищности и результативности, но предположим, что в первом туре группового этапа ответственность за результат на будет сковывать игроков. Право на ошибку у соперников имеется. Не станем выбирать победителя, что сделать довольно проблематично. Сыграем на общем количестве забитых мячей. Если их случится больше двух, букмекер выплатит выигрыш по приятному коэффициенту 2.15. Жаться к своим воротам в дебютной игре у противников нет необходимости. На этом и остановимся.