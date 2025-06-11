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10 июня 14:08ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира по футболу

Челси — Лос-Анджелес, 16 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Американцы проверят победителя Лиги конференций на прочность
Руслан Ипполитов

В дебютном матче мирового клубного первенства лондонский «Челси» встретится с командой-хозяйкой турнира - «Лос-Анджелесом». Есть ли шанс у клуба из США избежать поражения в игре с победителем Лиги конференций? Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Челси» (Лондон, Англия)

16.06.2025, Пн

22:00 МСК

«Лос-Анджелес» (Лос-Анджелес, США)
 

П1 - 1.35

Х - 5.20

П2 - 8.50

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, 1-й тур

Стадион: «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США)

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Форма команд

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История матчей:

Ранее соперники не встречались

Последние пять игр «Челси»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.05.2025«Бетис»

1:4

«Челси»

Лига конференций

25.05.2025«Ноттингем»

0:1

«Челси»

АПЛ

16.05.2025«Челси»

1:0

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

11.05.2025«Ньюкасл»

2:0

«Челси»

АПЛ

08.05.2025«Челси»

1:0

«Юргорден»

Лига конференций

Последние пять игр «Лос-Анджелеса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.06.2025«Лос-Анджелес»

3:1

«Спортинг Канзас-Сити»

МЛС

25.05.2025«Монреаль»

2:2

«Лос-Анджелес»

МЛС

19.05.2025«Лос-Анджелес Гэлакси»

2:2

«Лос-Анджелес»

МЛС

15.05.2025«Лос-Анджелес»

4:0

«Сиэтл Саундерс»

МЛС

12.05.2025«Ванкувер»

2:2

«Лос-Анджелес»

МЛС

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Группы

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Группа А

КомандаИВНПМО
Порту00000-00
Палмейрас00000-00
Аль-Ахли00000-00
Интер Майами00000-00

Группа B

КомандаИВНПМО
Ботафого00000-00
ПСЖ00000-00
Атлетико00000-00
Сиэтл Саундерс00000-00

Группа C

КомандаИВНПМО
Окленд Сити00000-00
Бенфика00000-00
Бавария00000-00
Бока Хуниорс00000-00

Группа D

КомандаИВНПМО
Эсперанс00000-00
Челси00000-00
Фламенго00000-00
Лос-Анджелес00000-00

Группа E

КомандаИВНПМО
Урава Ред Даймондс00000-00
Монтеррей00000-00
Интер00000-00
Ривер Плейт00000-00

Группа F

КомандаИВНПМО
Боруссия Д00000-00
Флуминенсе00000-00
Ульсан Хендэ00000-00
Мамелоди Сандаунз00000-00

Группа G

КомандаИВНПМО
Манчестер Сити00000-00
Ювентус00000-00
Аль-Айн00000-00
Видад00000-00

Группа H

КомандаИВНПМО
Аль-Хиляль00000-00
Пачука00000-00
Реал00000-00
Зальцбург00000-00

Прогноз на матч

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После победы в финале Лиги конференций лондонский клуб имеет шанс пополнить коллекцию трофеев перед стартом нового сезона. Но, видимо, подвигов от «Челси» болельщикам стоит ждать не на групповом раунде, а в плей-офф, куда «синие» выходить просто обязаны. В дебютной игре британцам не стоит ждать легкой прогулки, ведь на стороне соперника будут трибуны. Да и звездных игроков, пусть и заметно прибавивших в годах, в составе «Лос-Анджелеса» хватает.

Судя по статистическим выкладкам, американский клуб играет в довольно лихой футбол, не паркуя в своей штрафной пресловутый автобус. Пропускает «Лос-Анджелес» довольно много, не забывая при этом поражать ворота противников. Рискнем предположить, что на своей поляне в дебютном матче на турнире номинальные хозяева умудрятся не проиграть. Коэффициент за это предложен весьма заманчивый.

Составы команд

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Потери

«Челси»: нет

«Лос-Анджелес»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - «Лос-Анджелес»:

Позиция«Челси»«Лос-Анджелес»Позиция
Вратарь12. Йоргенсен1. ЛьорисВратарь
Защитник23. Сабали14. ПаленсияЗащитник
Защитник5. Бартра4. СегураЗащитник
Защитник6. Натан5. МарлонЗащитник
Защитник12. Родригес24. ХоллингсхедЗащитник
Полузащитник 4. Кардозо23. АмайяПолузащитник 
Полузащитник 18. Форнальс6. ИгорПолузащитник 
Полузащитник7. Антони8. ДельгадоПолузащитник
Нападающий22. Иско11. ТильманПолузащитник
Нападающий10. Абде9. ЖируНападающий
Нападающий11. Бакамбу99. БуангаНападающий
Главный тренерЭнцо МарескаСтивен ЧерундолоГлавный тренер

Бонусы на матч

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Трансляции

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Прямые трансляции турнира доступны на платформе Okko. Текстовые трансляции можно найти на различных спортивных порталах.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
«Мелбет»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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Выигрыш лондонского клуба оценен коэффициентом 1.35. На американскую команду поставить предлагается за весомые 8.50. Заключить пари на ничью можно за 5.20.

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Вопросы и ответы

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Будет ли много голов в матче «Челси» - «Лос-Анджелес»?

Судя по котировкам, эксперты ждут как минимум 2-3 забитых мяча. ТБ 2.5 предложен за весьма скромные 1.55, а ТМ 3.5 - за 1.60.

С каким счетом завершится матч «Челси» - «Лос-Анджелес»?

При ставке на точный счет самый низкий коэффициент предложен за победу англичан 2:0. Удачное пари на такой исход обернется выплатой по кэфу 7.50.

Кто забьет первый гол в матче «Челси» - «Лос-Анджелес»?

Вероятность того, что первыми в игре отличатся игроки английского клуба котируется за 1.30. Поставить на первый в матче гол от игроков «Лос-Анджелеса» есть возможность за 3.75. «Обе забьют» идет за 1.87.

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Где и когда состоится финал турнира?

Финал пройдет 13 июля 2025 года на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.

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