Челси — Лос-Анджелес, 16 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

После победы в финале Лиги конференций лондонский клуб имеет шанс пополнить коллекцию трофеев перед стартом нового сезона. Но, видимо, подвигов от «Челси» болельщикам стоит ждать не на групповом раунде, а в плей-офф, куда «синие» выходить просто обязаны. В дебютной игре британцам не стоит ждать легкой прогулки, ведь на стороне соперника будут трибуны. Да и звездных игроков, пусть и заметно прибавивших в годах, в составе «Лос-Анджелеса» хватает.

Судя по статистическим выкладкам, американский клуб играет в довольно лихой футбол, не паркуя в своей штрафной пресловутый автобус. Пропускает «Лос-Анджелес» довольно много, не забывая при этом поражать ворота противников. Рискнем предположить, что на своей поляне в дебютном матче на турнире номинальные хозяева умудрятся не проиграть. Коэффициент за это предложен весьма заманчивый.