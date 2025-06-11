Челси — Лос-Анджелес, 16 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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В дебютном матче мирового клубного первенства лондонский «Челси» встретится с командой-хозяйкой турнира - «Лос-Анджелесом». Есть ли шанс у клуба из США избежать поражения в игре с победителем Лиги конференций? Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, 1-й тур
Стадион: «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США)
Прогноз на матч «Бавария» - «Окленд»
История матчей:
Ранее соперники не встречались
Последние пять игр «Челси»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.05.2025
|«Бетис»
1:4
«Челси»
Лига конференций
|25.05.2025
|«Ноттингем»
0:1
«Челси»
АПЛ
|16.05.2025
|«Челси»
1:0
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
|11.05.2025
|«Ньюкасл»
2:0
«Челси»
АПЛ
|08.05.2025
|«Челси»
1:0
«Юргорден»
Лига конференций
Последние пять игр «Лос-Анджелеса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.06.2025
|«Лос-Анджелес»
3:1
«Спортинг Канзас-Сити»
МЛС
|25.05.2025
|«Монреаль»
2:2
«Лос-Анджелес»
МЛС
|19.05.2025
|«Лос-Анджелес Гэлакси»
2:2
«Лос-Анджелес»
МЛС
|15.05.2025
|«Лос-Анджелес»
4:0
«Сиэтл Саундерс»
МЛС
|12.05.2025
|«Ванкувер»
2:2
«Лос-Анджелес»
МЛС
Прогноз на матч ПСЖ - «Атлетико»
Группа А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Порту
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Аль-Ахли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Интер Майами
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Сиэтл Саундерс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Окленд Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Бенфика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Эсперанс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Урава Ред Даймондс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Монтеррей
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Ульсан Хендэ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Мамелоди Сандаунз
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Аль-Айн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Видад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Аль-Хиляль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Пачука
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Зальцбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
После победы в финале Лиги конференций лондонский клуб имеет шанс пополнить коллекцию трофеев перед стартом нового сезона. Но, видимо, подвигов от «Челси» болельщикам стоит ждать не на групповом раунде, а в плей-офф, куда «синие» выходить просто обязаны. В дебютной игре британцам не стоит ждать легкой прогулки, ведь на стороне соперника будут трибуны. Да и звездных игроков, пусть и заметно прибавивших в годах, в составе «Лос-Анджелеса» хватает.
Судя по статистическим выкладкам, американский клуб играет в довольно лихой футбол, не паркуя в своей штрафной пресловутый автобус. Пропускает «Лос-Анджелес» довольно много, не забывая при этом поражать ворота противников. Рискнем предположить, что на своей поляне в дебютном матче на турнире номинальные хозяева умудрятся не проиграть. Коэффициент за это предложен весьма заманчивый.
Потери
«Челси»: нет
«Лос-Анджелес»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - «Лос-Анджелес»:
|Позиция
|«Челси»
|«Лос-Анджелес»
|Позиция
|Вратарь
|12. Йоргенсен
|1. Льорис
|Вратарь
|Защитник
|23. Сабали
|14. Паленсия
|Защитник
|Защитник
|5. Бартра
|4. Сегура
|Защитник
|Защитник
|6. Натан
|5. Марлон
|Защитник
|Защитник
|12. Родригес
|24. Холлингсхед
|Защитник
|Полузащитник
|4. Кардозо
|23. Амайя
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Форнальс
|6. Игор
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Антони
|8. Дельгадо
|Полузащитник
|Нападающий
|22. Иско
|11. Тильман
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Абде
|9. Жиру
|Нападающий
|Нападающий
|11. Бакамбу
|99. Буанга
|Нападающий
|Главный тренер
|Энцо Мареска
|Стивен Черундоло
|Главный тренер
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|Условия
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|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Выигрыш лондонского клуба оценен коэффициентом 1.35. На американскую команду поставить предлагается за весомые 8.50. Заключить пари на ничью можно за 5.20.
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Судя по котировкам, эксперты ждут как минимум 2-3 забитых мяча. ТБ 2.5 предложен за весьма скромные 1.55, а ТМ 3.5 - за 1.60.
При ставке на точный счет самый низкий коэффициент предложен за победу англичан 2:0. Удачное пари на такой исход обернется выплатой по кэфу 7.50.
Вероятность того, что первыми в игре отличатся игроки английского клуба котируется за 1.30. Поставить на первый в матче гол от игроков «Лос-Анджелеса» есть возможность за 3.75. «Обе забьют» идет за 1.87.
Прогноз на матч «Палмейрас» - «Порту»
Финал пройдет 13 июля 2025 года на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.