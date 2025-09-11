Ведомости
Пользователи PARI уверены в победе «Амкала» над «Салютом» в третьем раунде Пути регионов Кубка России

Медийная команда в шаге от повторения своего рекорда
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

11 сентября в третьем раунде Пути регионов Кубка России медиафутбольный клуб «Амкал» примет белгородский «Салют» из Второй лиги B. Встреча состоится настадионе «Зоркий» в Красногорске и начнется в 17:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на предстоящее событие.

В день игры букмекеры считают «Амкал» фаворитом. На итоговую победу медиафутбольной команды с учетом возможной серии пенальти можно сделать ставку по коэффициенту 1.50, что соответствует примерно 62% вероятности. Ставки на общий успех «Салюта» принимаются за 3.30 (около 38%).

Вероятность победы «Амкала» в основное время оценивается коэффициентом 1.95 (приблизительно 48%). Ничья в линии PARI идет за 3.10 (около 30%). Котировки на триумф «Салюта» составляют 4.05 (примерно 22%).

Клиенты PARI склоняются к успеху хозяев. В общем объеме ставок на исход предстоящей встречи в основное время 76% приходится на победу «Амкала», 20% сделано на успех «Салюта», а 4% — на ничью. Кроме того, 91% от всего оборота пари приходится на победу «Амкала» с учетом вероятности серии пенальти, доля «Салюта» составляет 9%.

Эксперты ждут от соперников «верховой» игры. По оценкам аналитиков PARI, команды забьют на двоих как минимум три мяча. Ставки на тотал больше 2.5 по голам принимаются покоэффициенту 1.72. При меньшей результативности (не более двух забитых мячей) сыграет ставка за 2.00. Вероятность обмена голами котируется за 1.60. Противоположный вариант доступен за 2.20.

В двух стартовых раундах Кубка «Амкал» прошел представителей Второй лиги. Клуб, титульным партнером которого выступает PARI, обыграл обнинский «Квант» (3:1) и «Калугу» (1:0). Белгородцы начали кубковый розыгрыш со второго раунда, разгромив «Рязань» (3:0).

Лучшего результата в Кубке «Амкал» добился в сезоне‑2024/25, по ходу которого добрался до четвертого раунда Пути регионов, где уступил «Алании» (0:1). Сегодня «Амкал» может повторить прошлогодний успех при помощи Александра Медведева. Клуб заявил на игру с «Салютом» 70-летнего советника председателя правления «Зенита». В случае выхода на поле Медведев станет самым возрастным игроком в истории Кубка страны.

Новое