Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



10 сентября 17:24ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

Амкал — Салют Белгород, 11 сентября: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Очередной рекорд от медийной команды?
Александр Бокулёв

В четверг, 11 сентября, «Амкал» проведет третий матч в новом розыгрыше FONBET Кубка России по футболу. Московская медиакоманда в рамках 1/64 финала встретится в Красногорске с белгородским «Салютом». Кто пройдет дальше? 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Амкал» (Москва)

11.09.2025, Чт

17:00 МСК

«Салют» (Белгород)

П1 - 2,25

Х - 3,00

П2 - 3,35

Турнир: Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/64 финала

Стадион: «Зоркий» (Красногорск, Московская область, Россия)

Судьи: Павел Клипиков (главный), Азамат Арсланов, Вадим Феклистов (ассистенты), Владислав Волобуев (резервный)

ПОЛУЧИТЬ ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ FONBET

Форма команд

Свернуть

История матчей:

Ранее команды не проводили очных встреч.

Последние пять игр «Амкала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.08.2025«Амкал»

1:2

«FC 10»

Кубок Лиги

19.08.2025«Калуга»

0:1

«Амкал»

FONBET Кубок России

05.08.2025«Амкал»

3:1

«Квант»

FONBET Кубок России

05.07.2025«Амкал»

2:0

«Broke Boys»

WINLINE Медиалига

29.06.2025«Амкал»

2:2

«FC 10»

WINLINE Медиалига

Последние пять игр «Салюта»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.09.2025«Салют Белгород»

5:0

«Рязань»

Leon-Вторая лига Б

23.08.2025«Салют Белгород»

0:0

«Орёл»

Leon-Вторая лига Б

19.08.2025«Салют Белгород»

3:0

«Рязань»

FONBET Кубок России

16.08.2025«Квант»

0:2

«Салют Белгород»

Leon-Вторая лига Б

09.08.2025«Салют Белгород»

2:1

«Динамо» (Брянск)

Leon-Вторая лига Б

Прогноз на матч

Свернуть

«Амкал» продолжает активно раскачивать медийную повестку в рамках Кубка России. В частности, ожидается участие в матче с «Салютом» Александра Медведева — бывшего председателя правления санкт-петербургского «Зенита». Если он выйдет на поле, то в 70 лет станет самым возрастным человеком, сыгравшим в профессиональном футбольном матче.

Но что кроется за такими активностями? Сумеет ли «Амкал» вновь добиться успеха и в плане результата? Сомнения есть, ведь «Салют» — весьма крепкая команда по меркам Второй лиги. Более того, белгородцы играют в результативный футбол и только в двух из последних восьми матчей уходили с поля без гола (в остальных забивали минимум дважды).

Полагаем, есть все основания ожидать, что гости как минимум раз поразят ворота «Амкала». Но и яркая медиакоманда имеет все шансы ответить хотя бы одним голом. Так что напрашивается ставка на то, что обе забьют.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Легальная прямая видеотрансляция встречи между «Амкалом» и «Салютом» будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видео, Full HDБесплатно
FONBETВидеоРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Амкал»: Ежков (под вопросом)

«Салют Белгород»: Кудреватый, Фасхутдинов (оба — травмы)

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики БК FONBET дают высокие коэффициенты на все три исхода основного времени. Поставить на победу «Амкала» можно с котировкой 2,25. Ничья и выигрыш «Салюта» идут за 3,00 и 3,35 соответственно.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Амкал» — «Салют Белгород»?

Титульный букмекер Кубка России по футболу на момент публикации не предложил линию на точный счет.

Будет ли серия пенальти в матче «Амкал» — «Салют Белгород»?

Такой сценарий возможен, если соперники не выявят сильнейшего в основное время.

Где смотреть матч «Амкал» — «Салют Белгород»?

Прямая бесплатная трансляция этой игры будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ».

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer111 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer142 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer476 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer111 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer111 дней 17 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer97 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer111 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer476 дней 17 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer111 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer111 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer111 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё