Амкал — Салют Белгород, 11 сентября: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

«Амкал» продолжает активно раскачивать медийную повестку в рамках Кубка России. В частности, ожидается участие в матче с «Салютом» Александра Медведева — бывшего председателя правления санкт-петербургского «Зенита». Если он выйдет на поле, то в 70 лет станет самым возрастным человеком, сыгравшим в профессиональном футбольном матче.

Но что кроется за такими активностями? Сумеет ли «Амкал» вновь добиться успеха и в плане результата? Сомнения есть, ведь «Салют» — весьма крепкая команда по меркам Второй лиги. Более того, белгородцы играют в результативный футбол и только в двух из последних восьми матчей уходили с поля без гола (в остальных забивали минимум дважды).

Полагаем, есть все основания ожидать, что гости как минимум раз поразят ворота «Амкала». Но и яркая медиакоманда имеет все шансы ответить хотя бы одним голом. Так что напрашивается ставка на то, что обе забьют.