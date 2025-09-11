Амкал — Салют Белгород, 11 сентября: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Партнерский проект
В четверг, 11 сентября, «Амкал» проведет третий матч в новом розыгрыше FONBET Кубка России по футболу. Московская медиакоманда в рамках 1/64 финала встретится в Красногорске с белгородским «Салютом». Кто пройдет дальше?
Турнир: Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/64 финала
Стадион: «Зоркий» (Красногорск, Московская область, Россия)
Судьи: Павел Клипиков (главный), Азамат Арсланов, Вадим Феклистов (ассистенты), Владислав Волобуев (резервный)
ПОЛУЧИТЬ ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ FONBET
История матчей:
Ранее команды не проводили очных встреч.
Последние пять игр «Амкала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.08.2025
|«Амкал»
1:2
«FC 10»
Кубок Лиги
|19.08.2025
|«Калуга»
0:1
«Амкал»
FONBET Кубок России
|05.08.2025
|«Амкал»
3:1
«Квант»
FONBET Кубок России
|05.07.2025
|«Амкал»
2:0
«Broke Boys»
WINLINE Медиалига
|29.06.2025
|«Амкал»
2:2
«FC 10»
WINLINE Медиалига
Последние пять игр «Салюта»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.09.2025
|«Салют Белгород»
5:0
«Рязань»
Leon-Вторая лига Б
|23.08.2025
|«Салют Белгород»
0:0
«Орёл»
Leon-Вторая лига Б
|19.08.2025
|«Салют Белгород»
3:0
«Рязань»
FONBET Кубок России
|16.08.2025
|«Квант»
0:2
«Салют Белгород»
Leon-Вторая лига Б
|09.08.2025
|«Салют Белгород»
2:1
«Динамо» (Брянск)
Leon-Вторая лига Б
«Амкал» продолжает активно раскачивать медийную повестку в рамках Кубка России. В частности, ожидается участие в матче с «Салютом» Александра Медведева — бывшего председателя правления санкт-петербургского «Зенита». Если он выйдет на поле, то в 70 лет станет самым возрастным человеком, сыгравшим в профессиональном футбольном матче.
Но что кроется за такими активностями? Сумеет ли «Амкал» вновь добиться успеха и в плане результата? Сомнения есть, ведь «Салют» — весьма крепкая команда по меркам Второй лиги. Более того, белгородцы играют в результативный футбол и только в двух из последних восьми матчей уходили с поля без гола (в остальных забивали минимум дважды).
Полагаем, есть все основания ожидать, что гости как минимум раз поразят ворота «Амкала». Но и яркая медиакоманда имеет все шансы ответить хотя бы одним голом. Так что напрашивается ставка на то, что обе забьют.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|WINLINE
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Легальная прямая видеотрансляция встречи между «Амкалом» и «Салютом» будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видео, Full HD
|Бесплатно
|FONBET
|Видео
|Регистрация
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Амкал»: Ежков (под вопросом)
«Салют Белгород»: Кудреватый, Фасхутдинов (оба — травмы)
Аналитики БК FONBET дают высокие коэффициенты на все три исхода основного времени. Поставить на победу «Амкала» можно с котировкой 2,25. Ничья и выигрыш «Салюта» идут за 3,00 и 3,35 соответственно.
Титульный букмекер Кубка России по футболу на момент публикации не предложил линию на точный счет.
Такой сценарий возможен, если соперники не выявят сильнейшего в основное время.
Прямая бесплатная трансляция этой игры будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ».