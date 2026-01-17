Ведомости
Аналитики назвали трех главных фавориток Australian Open 2026 года

Действующей чемпионки в этом списке нет
Руслан Ипполитов
Источник: PARI

С 18 января по 1 февраля на хардовых кортах «Мельбурн Парка» пройдут матчи Открытого чемпионата Австралии первого в сезоне турнира «Большого шлема». Букмекерская компания PARI проанализировала шансы участников Australian Open в женском одиночном разряде и назвала главных претендентов на победу.

По оценкам аналитиков PARI, самыми высокими шансами выиграть Australian Open обладает сильнейшая теннисистка мира Арина Соболенко. Котировки на успех белорусской спортсменки составляют 3.00. Любой другой результат Соболенко кроме итоговой победыоценивается коэффициентом 1.45. 27-летняя Соболенко четырехкратная чемпионка турниров «Большого шлема». Две из этих побед в 2023 и 2024 гг. она одержала как раз на Australian Open, а в 2025-м дошла в Мельбурне до финала, где уступила американке Мэдисон Киз.

Главной соперницей Соболенко должна стать вторая ракетка мира Ига Швентек. Сделать ставку на чемпионство польской теннисистки можно по коэффициенту 7.00. Поставить против Швентек можно за 1.10. В 24 года Швентек шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема». В прошлом сезоне она впервые в карьере победила на Уимблдоне. Открытый чемпионат Австралии — единственный из «Шлемов», который до сих пор не покорился Швентек. В Мельбурне она в лучшем случае доходила до полуфинала (в 2022 и 2025 гг.).

Тройку фавориток женской сетки Australian Open замыкает пятая ракетка мира Елена Рыбакина. Букмекеры оценивают шансы 26-летней представительницы Казахстана коэффициентом 9.00. Рыбакина победительница Уимблдона 2022 г. и Итогового турнира 2025 г. В 2023 г. на Australian Open она пробилась в финал, где проиграла Соболенко, а в прошлом сезоне дошла до четвертого раунда.

Составить конкуренцию основной тройке претенденток, по оценкам аналитиков PARI, способны американки Коко Гауфф и Аманда Анисимова в мировом рейтинге они занимают третью и четвертую строчки соответственно. Котировки на успех 21-летней Гауфф составляют 12.00, 24-летней Анисимовой 14.00. Гауфф побеждала на Открытых чемпионатах Франции (2025) и США (2023), у Анисимовой нет побед на «Шлемах», но в прошлом году она играла в финалах Уимблдона и US Open. Если титул защитит действующая чемпионка Киз, сыграет коэффициент 25.00.

Котировки на триумф российских теннисисток на Australian Open распределились следующим образом: Мирра Андреева 20.00, Екатерина Александрова 100.00, Диана Шнайдер, Анна Калинская, Людмила Самсонова 150.00, Анастасия Павлюченкова 300.00, Анна Блинкова, Оксана Селехметьева 500.00.

Открытый чемпионат Австралии пройдет в 114-й раз в истории. Призовой фонд турнира составит $74,9 млн. Победители турнира в одиночном разряде получат $2 790 000.

Новое