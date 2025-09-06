Португалия начнет отборочный турнир ЧМ с победы над Арменией, считают в PARI

6 сентября в матче первого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу сборная Армении примет на своем поле команду Португалии. Игра начнется в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают португальцев фаворитами предстоящего матча. Поставить на победу гостей можно за 1.14, что соответствует примерно 86% вероятности. Триумф сборной Армении котируется за 22.00 (около 4%). Ничья оценивается в 8.50 (примерно 10%). Последний раз команды встречались друг с другом в июне 2015 года в рамках отборочного турнира Евро-2016. Тогда победу праздновала сборная Португалии со счётом 3:2.

Клиенты PARI уверены в успехе фаворита. На победу сборной Португалии приходится около 99% всего оборота ставок на три возможных исхода игры.

По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют не менее трех мячей, можно за 1.47. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.70. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 2.50.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящую игру — 400 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из девяти событий, включив в него прогноз на победу сборной Португалии за 1.16. Общий коэффициент ставки — 5.39. В случае «доезда» экспресса чистый выигрыш клиента составит 2 156 000 рублей.

Самым вероятным исходом матча считается победа сборной Португалии с двумя разными результатами — 2:0 и 3:0. Оба они котируются за 6.00. Победа португальцев 4:0 оценивается оценивается в 8.50, а выигрыш с минимальным счетом — в 9.00. Остальным исходам соответствуют более высокие коэффициенты.

Сборная Португалии — завсегдатай чемпионатов мира. Португальцы стабильно проходят квалификацию с 2002 года. Однако лучшим результатом команды остаётся бронза на ЧМ-1966 в Англии. В Катаре сборная Португалии дошла до четвертьфинала, где уступила Марокко с минимальным счётом.

Сборная Армении никогда в своей истории не выходила в финальную часть чемпионатов мира. Лучший результат в отборочном турнире армяне показали в 2022 году: тогда команда заняла четвертое место в группе J, уступив сборной Северной Македонии, которая вышла в раунд плей-офф, шесть очков. В нынешнем отборочном турнире сборным Португалии и Армении в группе будут противостоять команды Ирландии и Венгрии.