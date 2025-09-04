Армения - Португалия, 6 сентября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Меньше полугода продержался у руля национальной команды Армении чемпион Европы 1988 года Джон ван'т Схип. Этот отрезок вместил в себя ничью с командой Черногории и сразу три крупных поражения - два от Грузии в плей-офф Лиги наций и одно от Косово - в товарищеском матче. Неудивительно, что в очередной отборочный цикл закавказская сборная вступает с новым наставником - 46-летним Егишей Меликяном, за четыре года взявшим два чемпионских титула в стране с «Пюником». Старт против победителя Лиги наций можно воспринимать двояко. На первый взгляд - хуже не придумаешь. А с другой стороны, после такого соперника уже никто армянам не страшен будет. И завышенных ожиданий от команды нет - это тоже плюсик для хозяев поля.

Португальцы в этом году победили всех соперников по Лиге наций - Данию по результатам двух матчей, Германию в полуфинале в дополнительное время и Испанию - в серии пенальти. Понятно, кто в субботнем матче безоговорочный фаворит.

Между тем в истории взаимоотношений соперников - а она насчитывает уже шесть матчей - не было ни одной крупной победы «европейских бразильцев». Мало того, армяне дважды отнимали очки у топа - 0:0 в 1996 году и 1:1 в 2007-м! А на своем поле португальцы в новом веке довольствовались двумя скромными победами со счетом 1:0. Об этих цифрах не мешало бы напомнить своим футболистам Меликяну для поднятия их боевого духа.

Есть подозрения, что степень рвения и мотивации у команд будет разительно отличаться. Верим, что на эмоциональном подъеме хозяева дадут бой титулованному противнику, а если и уступят, то достойно. Наш прогноз: победа Армении с форой +2.5.