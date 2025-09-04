Ведомости
3 сентября 10:11

Армения - Португалия, 6 сентября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Криштиану Роналду - в Ереване!
Валентин Васильев

В первую неделю осени стартует отборочный турнир чемпионата мира по футболу 2026 года для большинства европейских участников. Сборная Армении на старте квалификации принимает самого дорогого во всех отношениях гостя - команду Португалии во главе с неувядающим Криштиану Роналду. Изучили линии легальных букмекеров - докладываем о наиболее перспективных вариантах для пари на встречу в Ереване. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

Армения

Место в рейтинге ФИФА: 105

06.09.2025, Сб

19:00 МСК

 Португалия

Место в рейтинге ФИФА: 6

П1 - 20.00

Х - 8.60

П2 - 1.15

Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа F, 1-й тур

Стадион: «Республиканский имени Вазгена Саркисяна»  (Ереван, Армения)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Армения0244-9
Португалия4209-4

Последние пять матчей сборной Армении:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.06.2025Черногория

2:2

Армения

Товарищеский матч

06.06.2025Косово

5:2

Армения

Товарищеский матч

23.03.2025Грузия

6:1

Армения

Лига наций

20.03.2025Армения

0:3

Грузия

Лига наций

17.11.2024Латвия

1:2

Армения

Лига наций

Последние пять матчей сборной Португалии:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.06.2025

Португалия

2:2, пен. 5:3

Испания

Лига наций

04.06.2025

Германия

1:2

Португалия

Лига наций

23.03.2025

Португалия

5:2 д. в.

Дания

Лига наций

20.03.2025

Дания

1:0

Португалия

Лига наций

18.11.2024

Хорватия

1:1

Португалия

Лига наций

Последние пять матчей сборных Армении и Португалии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.06.2015Армения

2:3

Португалия

Отбор Евро-2016

14.11.2014Португалия

1:0

Армения

Отбор Евро-2016

17.11.2007Португалия

1:0

Армения

Отбор Евро-2008

22.08.2007Армения

1:1

Португалия

Отбор Евро-2008

21.08.1997Португалия

3:1

Армения

Отбор ЧМ-1998

Календарь матчей

Группа F

06.09.2025.   19:00. Армения – Португалия
06.09.2025.   21:45. Ирландия – Венгрия
09.09.2025.   19:00. Армения – Ирландия
09.09.2025.   21:45. Венгрия – Португалия
11.10.2025.   19:00. Венгрия – Армения
11.10.2025.   21:45. Португалия – Ирландия
14.10.2025.   21:45. Португалия – Венгрия
14.10.2025.   21:45. Ирландия – Армения
13.11.2025.   20:00. Армения – Венгрия
13.11.2025.   22:45. Ирландия – Португалия
16.11.2025.   17:00. Португалия – Армения
16.11.2025.   17:00. Венгрия – Ирландия

Прогноз на матч

Меньше полугода продержался у руля национальной команды Армении чемпион Европы 1988 года Джон ван'т Схип. Этот отрезок вместил в себя ничью с командой Черногории и сразу три крупных поражения - два от Грузии в плей-офф Лиги наций и одно от Косово - в товарищеском матче. Неудивительно, что в очередной отборочный цикл закавказская сборная вступает с новым наставником - 46-летним Егишей Меликяном, за четыре года взявшим два чемпионских титула в стране с «Пюником». Старт против победителя Лиги наций можно воспринимать двояко. На первый взгляд - хуже не придумаешь. А с другой стороны, после такого соперника уже никто армянам не страшен будет. И завышенных ожиданий от команды нет - это тоже плюсик для хозяев поля. 

Португальцы в этом году победили всех соперников по Лиге наций - Данию по результатам двух матчей, Германию в полуфинале в дополнительное время и Испанию - в серии пенальти. Понятно, кто в субботнем матче безоговорочный фаворит.

Между тем в истории взаимоотношений соперников - а она насчитывает уже шесть матчей - не было ни одной крупной победы «европейских бразильцев».  Мало того, армяне дважды отнимали очки у топа - 0:0 в 1996 году и 1:1 в 2007-м! А на своем поле португальцы в новом веке довольствовались двумя скромными победами со счетом 1:0. Об этих цифрах не мешало бы напомнить своим футболистам Меликяну для поднятия их боевого духа.

Есть подозрения, что степень рвения и мотивации у команд будет разительно отличаться. Верим, что на эмоциональном подъеме хозяева дадут бой титулованному противнику, а если и уступят, то достойно. Наш прогноз: победа Армении с форой +2.5.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Бетсити»До 2 000 рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

В России матчи отбора ЧМ-2026  транслирует сервис Okko. Также за игрой можно следить онлайн на ресурсах некоторых букмекеров

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Бетсити»ГрафическаяРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Сборная Армении

Вратари: Генри Авагян («Пюник»), Огньен Чанчаревич («Ноа»), Арсен Бегларян («Алашкерт»).  

Защитники: Камо Оганесян («Арарат-Армения»), Степа Мкртчян («Осиек», Хорватия), Эрик Пилоян («Урарту»), Эдгар Григорян («Арарат-Армения»), Георгий Арутюнян («Пушкаш Академия», Венгрия), Наир Тикнизян  («Црвена Звезда», Сербия), Сергей Мурадян («Ноа»), Альберт Хачумян («Арарат»).

Полузащитники: Нарек Агасарян («Урарту»), Гор Манвелян («Ноа»), Ваан Бичахчян («Легия»,  Польша), Эдуард Сперцян («Краснодар», Россия), Артак Дашян («Ноа»), Эдгар Севикян («Ференцварош»,  Венгрия), Оганес Арутюнян («Ноа»), Даниэль Агбалян («Пюник»), Угочукву Кристиан Иву («Рубин», Россия), Карен Налбандян («Алашкерт»).

Нападающие: Артур Серобян («Арарат-Армения»), Жирайр Шагоян («Арарат-Армения»), Лукас Мануэль Селараян («Атлетико Бельграно», Аргентина), Грант-Леон Ранос («Боруссия» М, Германия),  Норберто Бриаско Балекян («Химнасия Ла Плата», Аргентина), Тигран Барсегян («Слован Братислава», Словакия).

Главный тренер: Егише Меликян.

Сборная Португалии

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Руй Силва («Спортинг»), Жозе Са («Вулверхэмптон Уондерерс», Англия).  

Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед», Англия), Жоау Канселу («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия), Нуно Мендеш («ПСЖ», Франция), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Рубен Диаш («Манчестер Сити», Англия), Антониу Силва («Бенфика»), Ренату Вейга («Вильярреал», Испания).  

Полузащитники: Жоау Палинья («Тоттенхэм Хотспур», Англия), Рубен Невеш («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия), Жоау Невеш («ПСЖ», Франция), Витинья («ПСЖ», Франция), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», Англия), Педру Гонсалвеш («Спортинг»), Бернарду Силва («Манчестер Сити», Англия).

Нападающие: Жоау Феликс («Аль-Наср», Саудовская Аравия), Франсишку Тринкан («Спортинг»), Франсишку Консейсау («Ювентус», Италия), Педру Нету («Челси», Англия), Гонсалу Рамуш («ПСЖ», Франция), Криштиану Роналду («Аль-Наср», Саудовская Аравия).

Главный тренер: Роберто Мартинес.

Коэффициенты букмекеров

БК «Бетсити» не поскупилась на коэффициент в пользу хозяев поля. Удачная ставка на Армению сулит 20-кратный выигрыш! Ничья котируется тоже очень высоко - за 8.60. Победу фаворита можно взять за 1.15.

Получить фрибет 2 000 рублей от «Бетсити»

Вопросы и ответы

Кто победит в матче Армения - Португалия?

Судя по коэффициентам, аналитики не имеют ни малейших сомнений в успехе гостей.

С каким счетом завершится матч Армения - Португалия?

В «Бетсити» доступна опция выбора не одного, а сразу трех вариантов счета. Ниже всех - за 2.12 - котируется комбинация «0:1,  0:2, 0:3». 

Где бесплатно смотреть матч Армения - Португалия?

На территории России игры ЧМ-2026 легально транслирует онлайн-кинотеатр Okko. 

Будет ли играть Криштиану Роналду?

40-летний капитан сборной Португалии по-прежнему в порядке и готовится показать класс Еревану. 

