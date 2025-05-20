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24 мая 9:03ГлавнаяНовости

Клиенты PARI: «Штутгарт» возьмет Кубок Германии в матче с «Арминией»

По оценкам аналитиков, в матче будет забито минимум три гола
Руслан Ипполитов

24 мая состоится финал Кубка Германии по футболу. За трофей поборются «Штутгарт» и «Арминия», которые встретятся на Олимпийском стадионе в Берлине. Начало поединка запланировано на 21:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую игру.

Аналитики PARI считают фаворитом «Штутгарт». Ставки на победу «швабов» принимаются по коэффициенту 1.45, что соответствует вероятности 65%. Поставить на успех «Арминии» можно за 6.60, ничья в основное время идет за 4.80. Вероятности этих исходов составляют около 15% и 20%. Шансы «Штутгарта» завоевать трофей с учетом дополнительного времени и серии пенальти котируются за 1.22. Заключить пари на триумф «Арминии» можно за 4.40.

Большинство игроков также считают, что «Штутгарт» окажется сильнее. 96% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу подопечных Себастьяна Хенесса. Один из клиентов поставил 300 000 рублей на тотал больше 2 в составе экспресса из четырех событий по котировке 1.25 с суммарным коэффициентом 4.46. Если все ставки сыграют, выплата клиенту составит 1 338 000 рублей.

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По оценкам аналитиков, в матче будет забито минимум три гола. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.57, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 2.40. При этом букмекеры считают, что соперники обменяются голами, и предлагают поставить на это за 1.75. Если же забьет только «Штутгарт», сыграет ставка за 2.60.

Наиболее вероятным исходом встречи считается победа «Штутгарта» со счетом 2:0. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 8.00.

Выход «Арминии» в финал стал сенсацией — в полуфинале команда выбила «Байер», который считался фаворитом турнира, одержав победу со счетом 2:1. «Штутгарт» же вышел в заключительный этап Кубка после победы над «РБ Лейпцигом» (3:1).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

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Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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