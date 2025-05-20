Клиенты PARI: «Штутгарт» возьмет Кубок Германии в матче с «Арминией»

24 мая состоится финал Кубка Германии по футболу. За трофей поборются «Штутгарт» и «Арминия», которые встретятся на Олимпийском стадионе в Берлине. Начало поединка запланировано на 21:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую игру.

Аналитики PARI считают фаворитом «Штутгарт». Ставки на победу «швабов» принимаются по коэффициенту 1.45, что соответствует вероятности 65%. Поставить на успех «Арминии» можно за 6.60, ничья в основное время идет за 4.80. Вероятности этих исходов составляют около 15% и 20%. Шансы «Штутгарта» завоевать трофей с учетом дополнительного времени и серии пенальти котируются за 1.22. Заключить пари на триумф «Арминии» можно за 4.40.

Большинство игроков также считают, что «Штутгарт» окажется сильнее. 96% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу подопечных Себастьяна Хенесса. Один из клиентов поставил 300 000 рублей на тотал больше 2 в составе экспресса из четырех событий по котировке 1.25 с суммарным коэффициентом 4.46. Если все ставки сыграют, выплата клиенту составит 1 338 000 рублей.

По оценкам аналитиков, в матче будет забито минимум три гола. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.57, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 2.40. При этом букмекеры считают, что соперники обменяются голами, и предлагают поставить на это за 1.75. Если же забьет только «Штутгарт», сыграет ставка за 2.60.

Наиболее вероятным исходом встречи считается победа «Штутгарта» со счетом 2:0. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 8.00.

Выход «Арминии» в финал стал сенсацией — в полуфинале команда выбила «Байер», который считался фаворитом турнира, одержав победу со счетом 2:1. «Штутгарт» же вышел в заключительный этап Кубка после победы над «РБ Лейпцигом» (3:1).