Клиенты PARI ставят на победу «МЮ» над «Арсеналом» в 1/32 финала Кубка Англии

12 января в главном матче третьего раунда (1/32 финала) Кубка Англии «Арсенал» примет «Манчестер Юнайтед». Встреча престижного турнира состоится в Лондоне и начнется в 18:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящее топ-событие.

До начала игры букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Арсенала» можно по коэффициенту 1.72, что соответствует примерно 56% вероятности. Котировки на ничью составляют 3.80 (около 25%). Победа «МЮ» идет за 4.70 (приблизительно 19%).

Аналитики PARI также высоко оценивают шансы «Арсенала» на итоговый успех с учетом вероятности ничьей в предстоящей игре и необходимости переигровки. Котировки на проход «канониров» в 1/16 финала составляют 1.37 (примерно 69% вероятности). На выход «манкунианцев» в следующую стадию установлен коэффициент 3.10 (около 31%).

Клиенты PARI, однако, сделали выбор в пользу гостей. Примерно 68% от общего оборота ставок на исход встречи приходится на победу «МЮ», еще 32% сделано на «Арсенал» и менее 1% — на ничью. В общем обороте ставок на итог противостояния при этом все же 95% приходится на победу «канониров».

По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 1.85. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 1.95. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.80. Если этого не произойдет, сыграет ставка за 1.95.

Самыми вероятными исходами матча считаются победа «Арсенала» 1:0 и ничья 1:1. Каждый из этих вариантов котируется за 7.50. Котировки на успех любой из команд с сухим счетом составляют 2.30. Ставка на хозяев с форой (–1) доступна за 2.25. Если гости удержат фору (+1), сыграет ставка за 1.63.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех событий с общим коэффициентом 21.39 и включил в него пари на победу «МЮ» в основное время. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 4.70.

Статистика личных встреч этих команд в Кубке Англии — на стороне «МЮ»: восемь побед и пять поражений. Последняя встреча — в 1/16 финала сезона-2018/19 — осталась за манкунианцами, которые выиграли в Лондоне (3:1).

«МЮ» — 13-кратный обладатель Кубка Англии и действующий победитель турнира. «Арсенал» владел трофеем рекордные 14 раз, а в последний раз выигрывал его в 2020 году. Финал Кубка Англии сезона-2024/25 состоится 17 мая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.