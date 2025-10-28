Ведомости
Клиенты PARI уверены в победе «Милана» над «Аталантой» в матче Серии А

А по мнению аналитиков, небольшое преимущество будет на стороне «Аталанты»
Руслан Ипполитов

28 октября стартует девятый тур Серии А. Центральным матчем дня станет противостояние «Аталанты» и «Милана». Встреча пройдет на стадионе «Гевисс Стэдиум» в Бергамо и начнется в 22:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI проанализировали шансы команд перед матчем, а также рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее событие.

По оценкам аналитиков, небольшое преимущество будет на стороне «Аталанты». Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.65, что составляет 36% вероятности. Котировка на успех миланцев составляет 2.80 (вероятность 34%). Поставить на ничью можно за 3.35 (29%).

Клиенты PARI, наоборот, считают фаворитом «Милан». На победу гостей приходится около 80% от общего оборота пари на три варианта исхода встречи, еще 8% — на ничью, и 12% — на «Аталанту».

«Милан» уже пять матчей подряд не может обыграть «Аталанту». В четырех из пяти их последних очных противостояний забивалось минимум два мяча. Однако, по оценке аналитиков, грядущий поединок получится достаточно сухим. Поставить на минимум два гола можно с коэффициентом 1.28. Общий тотал больше 2.5 доступен за 1.95, а обратный исход — за 1.87. Вероятность того, что «Милан» сможет распечатать ворота хозяев, оценивается котировкой 1.32. Минимум один гол от «Аталанты» можно взять за 1.30, а два мяча и более — за 2.40.  Ставка на то, что обе команды забьют, доступна за 1.73. Обратный исход идет с коэффициентом 2.19.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 100 000 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из пяти спортивных событий, включив в него ставку на победу «Милана» за 2.80. Общий коэффициент экспресса составил 15.51.

После восьми туров «Милан» располагается на третьей строчке, отставая от лидирующего «Наполи» на один балл. «Аталанта» с шестью ничейными результатами и только двумя победами идет на седьмом месте. Поставить на чемпионство «Милана» в Серии А можно с котировкой 3.80. Вероятность того, что трофей завоюет «Аталанта», оценивается коэффициентом 50.00

