Клиенты PARI: «Барселона» победит «Атлетико» в 28-м туре Ла Лиги

16 марта в 28-м туре чемпионата Испании «Атлетико» примет «Барселону». Встреча мадридского и каталонского топ-клубов начнется в 23:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников и изучили ставки клиентов на предстоящее топ-событие.

Перед игрой в столице Испании букмекеры не считают явным фаворитом ни одну из команд, но отдают больше предпочтений гостям. На триумф «Барселоны» можно поставить по коэффициенту 2.25, что соответствует примерно 44% вероятности. Победа «Атлетико» в линии PARI идет за 3.00 (около 31%). Котировки на ничью составляют 3.65 (приблизительно 25%).

Клиенты PARI сделали свой выбор в пользу фаворита. В общем объеме ставок исход встречи почти 100% приходится на победу «Барселоны».

Эксперты ждут от команд Диего Симеоне и Ханса-Дитера Флика результативной игры. По оценкам аналитиков PARI, в матче будет забито как минимум три мяча. Поставить на это можно по коэффициенту 1.60. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.35.

«Барса» – самая результативная команда чемпионата. За 26 матчей каталонцы забили 71 мяч: в среднем почти три гола за игру. «Атлетико» по традиции пропускает меньше всех в Ла Лиге: всего 18 мячей в 27 встречах. Ставки на индивидуальный тотал каталонцев больше 1.5 в этой игре принимаются за 1.83. Если же хозяева пропустят не больше одного мяча, сыграет котировка 1.97.

Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.52. Если этого не произойдет, сыграет ставка за 2.55.

Самым вероятным исходом матча считается ничья 1:1. Вероятность этого результата котируется за 8.50. Победа «сине-гранатовых» со счетом 2:1 оценивается в 9.50. Остальным возможным результатам соответствуют двузначные и трехзначные коэффициенты.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 100 000 рублей на победу «Барселоны» по коэффициенту 2.25.

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании с 57 очками в 26 матчах. «Атлетико» идет третьим. Мадридский клуб набрал 56 баллов, но провел на матч больше. В первом круге «Атлетико» выиграл в гостях со счетом 2:1, прервав серию из пяти подряд поражений от «Барселоны» в очных матчах в Ла Лиге.

В линии PARI доступны ставки на итоги выступления команд в чемпионате Испании. Главным фаворитом сезона считается «Барселона». Прогноз на чемпионство каталонского клуба будет рассчитан по коэффициенту 1.70. Котировки на триумф «Реала» составляют 3.00. Если же титул завоюет «Атлетико», сыграет ставка за 7.00.