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15 июля 12:57ГлавнаяНовости

Клиенты PARI верят в победу PARIVISION над Aurora на пути к полуфиналу EWC по Dota 2

Самая крупная ставка на матч — 100 000 рублей
Руслан Ипполитов

16 июля на Esports World Cup по Dota 2 стартует стадия плей-офф. Во втором четвертьфинале зрителей ждет СНГ-дерби — PARIVISION против Aurora. Аналитики букмекерской компании PARI считают состав Satanic фаворитом противостояния. Серия в формате best-of-3 стартует в 15:30 по московскому времени.  

В рамках первого этапа PARIVISION уступила Team Liquid, но одолела Heroic и Xtreme. На проход состава Satanic в полуфинал аналитики дают котировку 1.40. Коллективы уже встречались друг с другом в начале июля — тогда PARIVISION победила со счетом 2:0. На аналогичный счет в грядущем матче можно поставить с котировкой 2.23. Коэффициент на индивидуальный тотал PARIVISION по фрагам больше 64.5 составляет 1.90

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Aurora заняла первое место в своем квартете, опередив Tundra, Virtus.pro и Team Yandex. Ставку на проход в полуфинал состава Nightfall можно сделать с коэффициентом 2.95. Коэффициент на Aurora с форой по картам (+1.5) составляет 1.58, а с форой (-1.5) — 5.50. У обеих команд средняя длительность карт в рамках EWC составляет более 40 минут. Вероятность того, что первая игра будет идти дольше 40 минут, оценивается котировкой 2.25

Клиенты PARI уверены в победе состава Satanic. На успех PARIVISION приходится 93% от общего оборота пари на исход встречи. Еще 7% сделано на победу Aurora.

Самая крупная ставка на матч — 100 000 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из двух четвертьфинальных матчей EWC, поставив на PARIVISION с форой (-1,5) по картам по котировке 2.23. Общий коэффициент экспресса составил 5.35

Esports World Cup по Dota 2 проходит с 8 по 19 июля в Эр-Рияде. На турнире осталось восемь команд, которые борются за призовой фонд в размере $3 млн. На чемпионство PARIVISION аналитики дают коэффициент 5.50. Вероятность итоговой победы Aurora оценивается котировкой 22.00.

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