PARI: Aurora победит Xtreme в первом матче на The International 2025 по Dota 2

Беттинговые расклады
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

4 сентября стартует групповая стадия The International 2025 по Dota 2. Центральным противостоянием первого круга станет встреча Aurora и Xtreme Gaming. Серия в формате best-of-3 начнется в 11:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

Состав Nightfall трижды встречался с Xtreme в текущем сезоне и выиграл во всех случаях. Поставить на победу Aurora и в грядущем поединке можно с коэффициентом 1,67. При этом два последних поединка состав из СНГ выигрывал со счетом 2:0. На аналогичный счет аналитики дают котировку 2,85. Ставка на Aurora с форой по фрагам (-5.5) доступна за 2,12.  

Xtreme после третьего места на Clavision Masters 2025 не участвовала в официальных матчах. Вероятность того, что китайский клуб после месячного перерыва начнет The International с победы, оценивается котировкой 2,20. Коэффициент на Xtreme с форой по картам (+1.5) составляет 1,37, а с форой (-1.5) — 4,20. Взять индивидуальный тотал китайцев больше 53,5 можно за 1,93

Клиенты PARI не сомневаются в успехе Aurora. На победу состава из СНГ приходится 96% от общего оборота пари на исход встречи, а на успех Xtreme — 4%.

Самая крупная ставка на матч — 250 000 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из шести событий, включил в него ставку победу Aurora за 1,60. Общий коэффициент экспресса составил 6,32.

The International 2025 пройдет с 4 по 14 сентября в Гамбурге, Германия. Групповой этап будет проведен в формате швейцарской системы. В плей-офф пройдут восемь лучших команд. Поставить на то, что трофей завоюет Aurora, можно с котировкой 20,00. Коэффициент 20,00 аналитики дают и на чемпионство Xtreme. Фаворитом же чемпионата считается Team Spirit — котировка 3,10

Ранее по теме:В PARI назвали главных фаворитов The International 2025

