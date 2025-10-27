Клиенты PARI склоняются к победе «Авангарда» над «Металлургом» в КХЛ

27 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между омским «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом». Начало встречи — в 16:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают , что в предстоящем матче не будет фаворита, но ближе к победе окажутся омичи. Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.40, что составляет 40% вероятности. Спрогнозировать победу «Магнитки» можно по коэффициенту 2.50 (или 39%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.50 (21%). Победа «Авангарда» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.87 (51%). Поставить на итоговый успех «Металлурга» можно за 1.93 (49%).

Клиенты PARI верят в успех команды из Омска. На победу «Авангарда» приходится около 53% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 29% сделано в пользу «Металлурга», еще приблизительно 18% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов соотношение ставок примерно 50% на 50%.

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.20, в овертайме — за 6.00, по буллитам — за 8.00. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 10.00. Если «Магнитка» будет проигрывать по ходу матча и победит, сыграет ставка за 5.30.

Аналитики PARI считают, что второго противостояние «Авангарда» и «Металлурга» в текущем сезоне КХЛ получится таким же результативным, как и первое (5:1). Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.42. Противоположный вариант (тоталменьше 4.5) котируется за 2.75.

«Металлург» лидирует в таблице Восточной конференции с 30-ю очками, у «Авангарда» — 25 очков и четвертое место на Востоке. Поставить на победу «Магнитки» в текущем розыгрыше Кубка Гагарина можно за 3.45. «Металлург» — один из главных фаворитов сезона после «Локомотива» 2.95. Чемпионство Авангарда котируется за 4.10.