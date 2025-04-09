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30 апреля 9:42ГлавнаяНовости

Клиенты PARI: «Барселона» победит «Монако» в третьем матче плей-офф Евролиги

Самая крупная ставка — 100 000 рублей
Валентин Васильев

30 апреля в третьем матче серии ¼ финала баскетбольной Евролиги «Барселона» встретится с «Монако». Игра начнется в 20:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и изучила ставки клиентов на грядущую встречу.

Аналитики не считают ни одну из команд фаворитом, но отдают небольшое предпочтение «Барселоне». Поставить на победу хозяев можно за 1.80, что соответствует примерно 52% вероятности. Триумф «Монако» котируется за 2.00 — это около 48%. 

Клиенты PARI верят в каталонцев — 89% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу хозяев.

По оценкам экспертов, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что соперники на двоих наберут как минимум 170 очков, можно с коэффициентом 1.87. Противоположный вариант — тотал меньше 169.5 — котируется за 1.93

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Если первая половина завершится победой «Барселоны», сыграет ставка с коэффициентом 1.88. Самым маловероятным результатом по итогам двух первых четвертей встречи аналитики PARI считают ничью. Она котируется за 14.00. Победа «Монако» в первые 20 минут матча оценивается в 2.16.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 100 000 рублей на победу «Барселоны» по коэффициенту 1.80

«Барселона», как и другой испанский гранд — мадридский «Реал» — начала плей-офф неуверенно и может не попасть в Финал Четырёх Евролиги. «Барса» в прошлом сезоне также вылетела в ¼ финала. Тогда сильнее «сине-гранатовых» оказался «Олимпиакос» (серия закончилась со счетом 3:2). Если же «Барселона» отыграется с 0:2 сейчас и пройдёт в Финал Четырёх, сыграет ставка за 7.30.
«Монако» в очередной раз удачно провел регулярный сезон, заняв четвертое место. В прошлом сезоне команда была третьей в регулярном сезоне, но в четвертьфинале проиграла «Фенербахче» (2:3 в серии). В этом году у «Монако» высокие шансы дойти до финала турнира. Поставить на это можно с коэффициентом 2.30.

Первая четвертьфинальная встреча «Монако» и «Барселоны» состоялась 23 апреля и завершилась победой монегасков со счетом 97:80. Второй матч серии также остался за «Монако» со счётом 92:79.

PARI считает «Монако» одним из фаворитов Евролиги. Ставки на победу команды в турнире принимаются по коэффициенту 4.30. Для сравнения, аналогичная ставка на «Барселону» доступна за 41.00.

Ранее по теме:Клиент PARI поставил 1 000 000 рублей на выход «Зенита» в суперфинал Кубка России по итогам матча с ЦСКА

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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