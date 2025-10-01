«Барса» забьет «ПСЖ» как минимум дважды: клиент PARI поставил на это почти 3 000 000 рублей

1 октября во втором туре общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» примет «Пари Сен-Жермен». Встреча чемпионов Испании и Франции состоится на Олимпийском стадионе «Льюис Компани» и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компании PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящее топ-событие.

В день игры букмекеры считают фаворитом каталонский клуб. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.80, что соответствует примерно 55% вероятности. Котировки на успех «ПСЖ» составляют 4.10 (около 24%). Ничья в линии PARI идет за 4.50 (приблизительно 21%).

Клиенты PARI сделали выбор в пользу испанского топ-клуба. На победу «Барселоны» приходится около 85% от всего объема пари на три варианта исхода встречи. Еще 12% от общего оборота сделано на успех «ПСЖ», а 3% приходится на ничью.

В столице Каталонии ожидается результативный футбол. По оценкам аналитиков PARI, командам Ханса-Дитера Флика и Луиса Энрике по силам забить на двоих как минимум три мяча. Это событие оценивается коэффициентом 1.40. Обратный вариант (не более двух мячей за игру) котируется за 2.95. При результативности в четыре мяча и выше сыграет котировка 1.92. Спрогнозировать обмен голами можно за 1.40. Если хотя бы одна из команд сохранит ворота сухими, сыграет коэффициент 2.90.

Наиболее вероятным результатом игры считается ничья 1:1 за 10.00. Среди игроков с наибольшей долей вероятности отличится форвард хозяев Роберт Левандовски. Пари на гол в исполнении 37-летнего польского ветерана будет рассчитано за 1.95. Следом по шансам идут Ферран Торрес (2.30), Ламин Ямаль (2.70) и Маркус Рэшфорд (2.70).

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на сегодняшний матч — 2 887 500 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий, включив в него ставку на индивидуальный тотал «Барселоны» больше 1.5 за 1.57. Общий коэффициент экспресса — 3.48.

В первом туре общего этапа Лиги чемпионов «Барса» стартовала с победы 2:1 над «Ньюкаслом», а действующий победитель турнира «ПСЖ» разгромил «Аталанту» (4:0). Обе команды лидируют в своих национальных чемпионатах. В сезоне-2025/26 сегодняшние соперники, по оценкам аналитиков PARI, считаются главными претендентами на победу в ЛЧ. Котировки на триумф испанцев и французов составляют 7.00.