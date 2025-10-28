Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



28 октября 13:21ГлавнаяНовости

Клиенты PARI уверены в победе BB Team над Liquid в плей-офф FISSURE PLAYGROUND по Dota 2

На победу BB Team приходится более 90% ставок
Руслан Ипполитов

28 октября стартовал плей-офф чемпионата FISSURE PLAYGROUND по Dota 2. В одном из четвертьфиналов Team Spirit сразится с Heroic. В заключительном четвертьфинальном поединке сойдутся BB Team и Team Liquid. Серия в формате best-of-3 начнется в 22:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

BB Team завершила групповой этап со статистикой 3:1, обыграв VP, Tundra и PARIVISION. Поставить на победу состава gpK~ в четвертьфинале можно с котировкой 1.62. Точный счет 2:0 в пользу команды из СНГ можно взять за 2.80. Средняя продолжительность карт с участием BB Team составляет 45 минут. Поставить на то, что первая карта серии продлится дольше 43 минут, можно с коэффициентом 2.35.  Вероятность того, что в серии будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 1.90. Индивидуальный тотал фрагов gpk~ на первой карте больше 6.5 идет с коэффициентом 1.90.

Team Liquid заработала слот в плей-офф только в последнем туре, сенсационно обыграв PARIVISION. Вероятность того, что европейская команда пройдет в полуфинал, оценивается котировкой 2.30. Коэффициент на Liquid с форой по картам (+1.5) составляет 1.38, а с форой (-1.5) — 4.30. Поставить на то, что Liquid за всю серию сделает больше 52.5 фрагов, можно с котировкой 1.90.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI

Клиенты PARI убеждены в успехе состава из СНГ. На победу BB Team приходится более 90% от общего оборота пари на исход матча.

FISSURE PLAYGROUND проходит с 23 октября по 2 ноября в Белграде, Сербия. Призовой фонд турнира составит 1 млн долларов. Победитель матча BB Team и Liquid встретится в полуфинале с лучшей командой из пары Spirit — Heroic, а проигравший упадет в нижнюю сетку. 

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Топ-менеджеры РПЛ, КХЛ и РУСАДА проведут международную конференцию о честном спорте
Топ-менеджеры РПЛ, КХЛ и РУСАДА проведут международную конференцию о честном спорте
Новости
Клиенты PARI ставят на победу Бублика над Оже-Альяссимом в полуфинале турнира в Париже
Клиенты PARI ставят на победу Бублика над Оже-Альяссимом в полуфинале турнира в Париже
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Челси» над «Тоттенхэмом» в 10-м туре АПЛ
Клиенты PARI уверены в победе «Челси» над «Тоттенхэмом» в 10-м туре АПЛ
Новости
Клиенты PARI ставят на победу «Зенита» над «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ
Клиенты PARI ставят на победу «Зенита» над «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ
Новости
«Бавария» — фаворит матча с «Байером» в девятом туре Бундеслиги
«Бавария» — фаворит матча с «Байером» в девятом туре Бундеслиги
Новости
Финальный этап всероссийской акции в поддержку пожилых людей состоится на матче «Урал» — «Челябинск»
Финальный этап всероссийской акции в поддержку пожилых людей состоится на матче «Урал» — «Челябинск»
Новости
Букмекерская компания PARI вошла в рейтинг «РБК 500»
Букмекерская компания PARI вошла в рейтинг «РБК 500»
Новости
Пользователь PARI поставил 250 000 рублей на ЦСКА в матче с «Пари НН»
Пользователь PARI поставил 250 000 рублей на ЦСКА в матче с «Пари НН»
Новости
Клиенты PARI: «Локомотив» в третий раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграет СКА
Клиенты PARI: «Локомотив» в третий раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграет СКА
Новости
Александр Овечкин открыл секреты подготовки к сезону
Александр Овечкин открыл секреты подготовки к сезону
Новости

Новое