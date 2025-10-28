Клиенты PARI уверены в победе BB Team над Liquid в плей-офф FISSURE PLAYGROUND по Dota 2

28 октября стартовал плей-офф чемпионата FISSURE PLAYGROUND по Dota 2. В одном из четвертьфиналов Team Spirit сразится с Heroic. В заключительном четвертьфинальном поединке сойдутся BB Team и Team Liquid. Серия в формате best-of-3 начнется в 22:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

BB Team завершила групповой этап со статистикой 3:1, обыграв VP, Tundra и PARIVISION. Поставить на победу состава gpK~ в четвертьфинале можно с котировкой 1.62. Точный счет 2:0 в пользу команды из СНГ можно взять за 2.80. Средняя продолжительность карт с участием BB Team составляет 45 минут. Поставить на то, что первая карта серии продлится дольше 43 минут, можно с коэффициентом 2.35. Вероятность того, что в серии будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 1.90. Индивидуальный тотал фрагов gpk~ на первой карте больше 6.5 идет с коэффициентом 1.90.

Team Liquid заработала слот в плей-офф только в последнем туре, сенсационно обыграв PARIVISION. Вероятность того, что европейская команда пройдет в полуфинал, оценивается котировкой 2.30. Коэффициент на Liquid с форой по картам (+1.5) составляет 1.38, а с форой (-1.5) — 4.30. Поставить на то, что Liquid за всю серию сделает больше 52.5 фрагов, можно с котировкой 1.90.

Клиенты PARI убеждены в успехе состава из СНГ. На победу BB Team приходится более 90% от общего оборота пари на исход матча.

FISSURE PLAYGROUND проходит с 23 октября по 2 ноября в Белграде, Сербия. Призовой фонд турнира составит 1 млн долларов. Победитель матча BB Team и Liquid встретится в полуфинале с лучшей командой из пары Spirit — Heroic, а проигравший упадет в нижнюю сетку.