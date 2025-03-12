Игровая джерси «Локомотива» за ставку от BetBoom

На этой неделе нас ждет BetBoom дерби между «Локомотивом» и «Динамо». Последние две встречи были за бело-голубыми, а безголевые встречи за последние 20 лет состоялись всего трижды. Ждем жаркую и результативную игру от двух ярких команд, и в преддверии интереснейшего дерби между московскими «Локомотивом» и «Динамо» BetBoom запускает новую акцию для всех своих клиентов «Джерси за ставку».

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