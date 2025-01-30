Баскетболист Сергей Ильин стал амбассадором высокого кешбэка: BetBoom представляет самый высокий контракт года!

BetBoom поднимает ставки и кешбэк на новую высоту! Встречайте нового амбассадора букмекерской компании — Сергея Ильина, самого высокого человека в России. Теперь каждый клиент BetBoom может почувствовать, что значит быть на вершине, ведь с таким амбассадором ставки становятся выгоднее, чем когда-либо!

BetBoom активно расширяет команду амбассадоров. Теперь компания заключила соглашение с популярным баскетболистом Сергеем Ильиным, которому принадлежат сразу три рекорда России: самый большой рост — 225 сантиметров, размах рук — 228 сантиметров и длина стопы — 35,2 сантиметра.

Сергей Ильин — не просто рекордсмен, но и живое воплощение принципов BetBoom: мыслить по-крупному, реализовывать масштабно и достигать невозможного. В честь этого знакового сотрудничества букмекерская компания запускает специальное предложение: бонус до 25 000 фрибетов новым клиентам. Также все участники программы лояльности BetBoom получат кешбэк, который видно издалека — до 20%. Теперь делать ставки в BetBoom стало еще выгоднее!

Сергей Ильин:

“Я привык, что люди задирают головы, когда видят меня. Теперь пришло время задирать планку кешбэка! Рад сотрудничеству с BetBoom — компанией, которая знает, что значит ставить высокие цели и добиваться их.”

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