БК BetBoom поделилась итогами середины сезона в Ла Лиге

Букмекерская компания BetBoom подвела промежуточные итоги чемпионата Испании по футболу. Крупнейший выигрыш был получен клиентом благодаря ставке тотал меньше 2.5 в матче между «Севильей» и «Райо Вальекано». Несмотря на ранний первый гол на 28-й минуте и красную карточку у гостей к перерыву, больше мячей забито не было. Удачный ординар принес клиенту 8 366 000 рублей выигрыша.

Самый высокий выигрышный коэффициент бетторы поймали в главном матче Ла Лиги – Эль-Класико. Клиент BetBoom поверил в сенсацию и поставил на точный счет 0:4 с коэффициентом 74. И каталонцы оправдали ожидания беттора и забили лучшей команде Европы прошлого сезона четыре безответных гола в гостях. Интересно, что прошлая победа «Барселоны» на «Сантьяго Бернабеу» в рамках Ла Лиги была с тем же счетом.

Наиболее популярным матчем среди клиентов также ожидаемо стало Эль-Класико. Несмотря на то, что по коэффициентам BetBoom явным фаворитом был «Реал» (1.91), ставки пользователей на исход распределились примерно поровну. 52% клиентов взяли победу мадридцев, тогда как 44% выбрали вариант с выигрышем каталонцев.

Чаще всего бетторы ставили на матчи с участием «Реала», «Барселоны», «Атлетико» Мадрид и «Атлетика» Бильбао. Эти же команды сейчас занимают первые четыре строчки в таблице Ла Лиги. Также в топ попал «Реал Бетис» Мануэля Пеллегрини. Несмотря на удачные последние сезоны, в нынешнем чемпионате команда пока что идет за пределами зоны еврокубков.

Топ команд по ставкам на чемпионство составили «Барселона», «Реал» и «Атлетико». Интересно, что несмотря на статус обладателя ЛЧ и подписание Килиана Мбаппе, в подопечных Анчелотти верят меньше, чем в чемпионство каталонцев. Возможно, это связано с рекордно низким коэффициентом на «Реал» в Ла Лиге перед стартом турнира. За всю историю котировки на фаворита чемпионата Испании не опускались ниже 1.6, мадридцы же шли с кф 1.45 перед стартом турнира.

Но по итогу «зимним чемпионом» не стали ни «Реал» и ни «Барса». Благодаря гостевой победе над каталонцами в последнем туре перед январским перерывом, на первую строчку забрался «Атлетико». Коэффициент на чемпионство команды Симеоне перед стартом турнира был 12.

Сезон Ла Лиги официально возобновится 10 января. 19-й тур стартует с матча «Райо Вальекано» против «Сельты». Шансы команд на победу, по мнению BetBoom, примерно равны. Поставить на выигрыш «Райо» можно с коэффициентом 2.87. Победа «Сельты» оценивается в 2.68.