Более миллиона фрибетов: BetBoom запускает уникальное интеллектуальное шоу BBIQ

Легальная российская букмекерская компания BetBoom объявила о запуске еженедельного интеллектуального шоу BBIQ — спортивной викторины в режиме онлайн со звездным гостем. Призовой фонд проекта для зрителей составляет 1 000 000 фрибетов.

Формат шоу включает десять раундов, в каждом из которых участников ждут вопросы из мира спорта и смежных областей. На ответ в режиме онлайн дается не более 10 секунд. Правильное решение позволяет продолжить борьбу, а ошибка означает выбывание. Призовой фонд делится между участниками, правильно ответившими на все вопросы.

Ведущими нового шоу станут известные медийные личности:

Ирина Подшибякина — амбассадор BetBoom и ведущая клубного YouTube-канала «Локо»

Полина Лысенко — футбольный блогер и экс-распорядитель зала в «Что? Где? Когда?».

Организаторы отмечают, что опыт в легендарной интеллектуальной игре поможет последней «обеспечить безупречное соблюдение правил и задать напряженный ритм «интеллектуальной прожарки», сохраняя динамику и интригу на протяжении всех раундов шоу».

Особенность BBIQ — сочетание познавательного и игрового элементов. Зрители могут не только проверить свои знания, но и по-новому открыть для себя гостя проекта, который в студии также отвечает на вопросы ведущего. Организаторы заверили, что из-за нестандартных и юмористических формулировок ответы на вопросы будет сложно найти через поисковые системы в Интернете. После завершения эфира видео остается доступным в архиве.

Виктория Качайкина, директор Департамента российских digital-проектов BetBoom , прокомментировала запуск:

«Для нас BBIQ – это не просто проект, а новый эксперимент в digital-направлении. Мы придумали формат, где видео оживает за счет геймификации: зрители больше не пассивные наблюдатели, а полноценные участники шоу. Нам было важно, чтобы люди не просто смотрели, а реально проживали этот опыт вместе с нами – прямо здесь и сейчас».