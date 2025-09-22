Ведомости
Руководитель отдела спонсорства БЕТСИТИ высказался о турнире по боям среди медиафутболистов

Руслан Катуар выступил на форуме «Азартные игры»
Валентин Васильев

Руслан Катуар на форуме «Азартные игры» в рамках панельной дискуссии «Медиалиги и спорт» рассказал, почему турнир по смешанным единоборствам БЕТСИТИ Fight Nights среди медиафутболистов оказался успешным.

— Мы объединили два, казалось бы, два противоположных мира – медиафутбол и боевые искусства. В результате этой синергии родился абсолютно новый, уникальный продукт, ломающий все стереотипы и выходящий далеко за рамки обычного спортивного шоу. Оригинальность нашей с Камилом (Гаджиевым, президентом Fight Nights. - прим. ред.) идеи в том, что мы впервые предоставили легитимную площадку – ринг – для цивилизованного разрешения этих споров. Мы дали медиафутболистам возможность доказать свою правоту не словами, а делом. Сделать это официально, под прицелом камер, с профессиональным рефери, получить гонорар и показать то качественное шоу, которое все так ждут, – сказал Руслан Катуар.

Также он рассказал о некоторых цифрах турнира.

— Прямую трансляцию на ВК Спорт посмотрело более 1,5 миллионов человек – это абсолютный успех. Отдельно хочу выделить Telegram, где кипели главные обсуждения. Все ключевые каналы, освещающие Медиалигу, пристально следили за турниром. Суммарное количество просмотров публикаций о БЕТСИТИ Fight Nights в Telegram превысило 5 миллионов. И что особенно показательно – более 1 миллиона просмотров было в официальном канале Медиалиги, титульным спонсором которой является другой букмекер, – отметил Катуар.

Форум «Азартные игры» проходит в Москве 22 - 23 сентября. Турнир БЕТСИТИ Fight Nights среди медиафутболистов прошел в феврале 2025 года во дворце единоборств в Лужниках.

Ранее по теме:«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»

