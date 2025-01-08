Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
8 января 10:55ГлавнаяНовости

Суперлига и БЕТСИТИ выпустили стильный проморолик к возобновлению чемпионата России по футзалу

Рестарт - 8 января
Валентин Васильев

В ролике представлены модели в джерси клубов-участников турнира, яркие голевые моменты, а также футбольный фристайл. 

«Насладитесь эстетикой движений, крутым фристайлом, модными джерси, яркими эмоциями и нашим обаятельным амбассадором Ольгой Тигиной. БЕТСИТИ Суперлига — добавим стиля футзалу!» — говорится в подписи к видео в телеграм-канале БЕТСИТИ.

Перед возобновлением сезона на первом месте шел КПРФ, на одно очко отставал «Норильский Никель», а замыкал тройку призеров «Газпром-Югра», недавний победитель БЕТСИТИ Кубка Лиги.

Ранее по теме:«Ростов-Дон» и БЕТСИТИ провели благотворительную акцию «Мишкопад»
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров