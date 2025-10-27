Пользователи PARI уверены в победе «Атлетико» над «Бетисом» в Ла Лиге

В понедельник, 27 октября, в заключительном матче десятого тура испанской Ла Лиги сыграют «Бетис» и «Атлетико Мадрид». Встреча пройдет на Олимпийском стадионе в Севилье и начнется в 23:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы команд, а также рассказали о ставках своих клиентов.

В день матча эксперты оценивают шансы команд как примерно равные, отдавая при этом некоторое предпочтение мадридской команде. Сделать ставку на победу «Атлетико» можно по коэффициенту 2.25, что соответствует примерно 43% вероятности. Шансы на успех «Бетиса» оценены котировкой 3.20 (около 30%). Ничья в линии идет за 3.60, что эквивалентно приблизительно 27% вероятности.

Клиенты PARI , в свою очередь, отдают значительное предпочтение команде Диего Симеоне. В общем обороте ставок на исход сегодняшнего матча почти 93% приходится на победу «Атлетико». На успех «Бетиса» сделано 3%, а доля ничьей составляет примерно 4%.

По оценке экспертов PARI , команды в матче способны забить по меньшей мере три гола в ворота друг друга. Сделать соответствующую ставку можно по коэффициенту 1.85, тогда как в случае обратного исхода сыграет пари за 1.97. Вероятность обмена голами котируется за 1.70, противоположный вариант доступен за 2.17.

Самыми вероятными авторами забитых мячей в матче являются форварды «Атлетико» Александер Серлот и Хулиан Альварес — голы каждого из них оценены в линии котировкой 2.50. Среди футболистов «Бетиса» наибольшие шансы отличиться имеет колумбийский нападающий Кучо Эрнандес. Поставить на его забитый мяч можно по коэффициенту 3.40.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч среди клиентов PARI составляет 150 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех событий с общим коэффициентом 2.88, куда включил и пари на тотал больше 1.5 голов в матче. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.23.

Современная история противостояния между «Бетисом» и «Атлетико» насчитывает ровно 50 матчей. Баланс в этих встречах на стороне мадридцев: 28 побед, 12 поражений и 10 ничьих при разнице мячей 74:42. При этом два очных матча прошлого сезона завершились противоположным результатом: в Бетисе сильнее были хозяева (1:0), тогда как «Атлетико» убедительно отыгрался в Мадриде, победив со счетом 4:1. Шансы команд выиграть Ла Лигу в текущем сезоне оцениваются коэффициентами 35.00 и 200.00 соответственно.