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28 мая 10:03ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил более 1 700 000 рублей на победу «Бетиса» над «Челси» в финале Лиги конференций

Букмекеры считают фаворитами англичан
Руслан Ипполитов

28 мая испанский «Бетис» и английский «Челси» встретятся в финальном матче Лиги конференций. Поединок пройдет в польском Вроцлаве и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают фаворитами англичан. Коэффициент на успех «Челси» в основное время — 1.87, что соответствует примерно 52% вероятности. Поставить на то, что выиграет «Бетис», можно за 4.60 (около 21%). Ничья котируется за 3.65 (приблизительно 27%). 

На успех команды Энцо Марески с учетом возможных овертайма и серии пенальти можно сделать ставку с коэффициентом 1.47. Итоговый триумф «Бетиса» доступен за 2.85.

Клиенты PARI склоняются к победе англичан. На «Челси» приходится примерно 58% от общего объема ставок на исход основного времени игры. Около 40% сделано на «Бетис», еще приблизительно 2% — на ничью. На рынке итоговой победы в матче соотношение 71% на 29% в пользу клуба из Лондона. 

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Букмекеры не уверены, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.88. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 1.95
Аналитики PARI склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Бетис», и «Челси», сыграет коэффициент 1.80. Обратный исход идет за 2.00. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.90.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — победа лондонцев 1:0 или ничья 1:1 за 7.50. На то, что счет в матче откроет команда Энцо Марески, можно поставить за 1.60. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении клуба из Севильи составляют 2.55.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 1 702 150 рублей. Один из игроков заключил пари на победу «Бетиса» с коэффициентом 4.70. В случае успеха чистый выигрыш клиента составит 6 297 955 рублей.

«Бетис» на пути к финалу прошел бельгийский «Гент», португальский «Гимарайнш», польскую «Ягеллонию» и итальянскую «Фиорентину». К финалу Лиги конференций команда Мануэля Пеллегрини подходит с серией из пяти матчей без побед. В чемпионате Испании андалусийцы завершили сезон на шестой позиции.

«Челси» на минувшей неделе победил «Ноттингем Форест» в последнем туре АПЛ (1:0) и заработал путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон, финишировав на четвертой позиции. В Лиге конференций лондонцы на пути к решающей игре оказались сильнее датского «Копенгагена», польской «Легии» и шведского «Юргордена».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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