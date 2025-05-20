Клиент PARI поставил более 1 700 000 рублей на победу «Бетиса» над «Челси» в финале Лиги конференций

28 мая испанский «Бетис» и английский «Челси» встретятся в финальном матче Лиги конференций. Поединок пройдет в польском Вроцлаве и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают фаворитами англичан. Коэффициент на успех «Челси» в основное время — 1.87, что соответствует примерно 52% вероятности. Поставить на то, что выиграет «Бетис», можно за 4.60 (около 21%). Ничья котируется за 3.65 (приблизительно 27%).

На успех команды Энцо Марески с учетом возможных овертайма и серии пенальти можно сделать ставку с коэффициентом 1.47. Итоговый триумф «Бетиса» доступен за 2.85.

Клиенты PARI склоняются к победе англичан. На «Челси» приходится примерно 58% от общего объема ставок на исход основного времени игры. Около 40% сделано на «Бетис», еще приблизительно 2% — на ничью. На рынке итоговой победы в матче соотношение 71% на 29% в пользу клуба из Лондона.

Букмекеры не уверены, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.88. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 1.95.

Аналитики PARI склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Бетис», и «Челси», сыграет коэффициент 1.80. Обратный исход идет за 2.00. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.90.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — победа лондонцев 1:0 или ничья 1:1 за 7.50. На то, что счет в матче откроет команда Энцо Марески, можно поставить за 1.60. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении клуба из Севильи составляют 2.55.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 1 702 150 рублей. Один из игроков заключил пари на победу «Бетиса» с коэффициентом 4.70. В случае успеха чистый выигрыш клиента составит 6 297 955 рублей.

«Бетис» на пути к финалу прошел бельгийский «Гент», португальский «Гимарайнш», польскую «Ягеллонию» и итальянскую «Фиорентину». К финалу Лиги конференций команда Мануэля Пеллегрини подходит с серией из пяти матчей без побед. В чемпионате Испании андалусийцы завершили сезон на шестой позиции.

«Челси» на минувшей неделе победил «Ноттингем Форест» в последнем туре АПЛ (1:0) и заработал путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон, финишировав на четвертой позиции. В Лиге конференций лондонцы на пути к решающей игре оказались сильнее датского «Копенгагена», польской «Легии» и шведского «Юргордена».