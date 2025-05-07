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7 мая 17:12ГлавнаяНовости

Клиенты PARI считают, что «Тоттенхэм» победит «Буде-Глимт» и выйдет в финал Лиги Европы

Российский вратарь - в шаге от финала!
Валентин Васильев

8 мая в ответном матче ½ финала Лиги Европы «Буде-Глимт» примет «Тоттенхэм» на своём поле. Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры не считают ни одну из команд фаворитом, хотя отдают небольшое предпочтение «Тоттенхэму». Поставить на победу гостей можно за 2.45, что соответствует примерно 39% вероятности. Триумф «Буде-Глимт» котируется за 2.60 (около 37%). Ничья оценивается в 3.90 (24%)В первом матче «Тоттенхэм» победил со счётом 3:1.

Клиенты PARI уверены в успехе гостей. На победу англичан приходится около 95% от общего объема ставок на исход игры. На рынке прохода в финал зафиксировано соотношение 92% на 8% в пользу «шпор».

По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 1.60. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.35. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.55

Самым вероятным исходом матча считается результативная ничья со счётом 1:1. Она котируется за 7.50. Победа «Тоттенхэма» 2:1 оценивается в 10.00

Самая крупная ставка на предстоящее противостояние — 830 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех событий, включив в него ставку на победу «Тоттенхэма» в основное время по коэффициенту 2.40. Общий коэффициент экспресса — 12.17. В случае успеха чистый выигрыш клиента PARI составит 9 271 000 рублей.

«Тоттенхэм» в четвертьфинале выбил из борьбы «Айнтрахт». В Лондоне команды сыграли вничью — 1:1, а в Германии «шпоры» выиграли 1:0. Поставить на победу команды Ангелоса Постекоглу в турнире можно за 2.20

«Буде-Глимт» на предыдущей стадии прошел «Лацио». Норвежцы выиграли дома 2:0, а в ответном матче уступили по итогам 90 минут 1:3. В овертайме команды обменялись забитыми голами, а в серии пенальти главным героем стал российский вратарь норвежского клуба Никита Хайкин. На победу северян в Лиге Европы можно сделать ставку с котировкой 35.00.

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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