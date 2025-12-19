Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



19 декабря 17:38ГлавнаяНовости

Клиенты PARI уверены в победе «Интера» над «Болоньей» в полуфинале Суперкубка Италии

Расклады аналитиков и коэффициенты на игру
Валентин Васильев

19 декабря пройдет заключительный полуфинал Суперкубка Италии, в котором встретятся вице-чемпион Серии А «Интер» и победитель кубка Италии «Болонья». Матч состоится в Эр-Рияде и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на предстоящее событие.

По оценке букмекеров, «Интер» — фаворит встречи. На победу миланцев в основное время можно поставить по коэффициенту 1.67, что соответствует примерно 58% вероятности. Победа «Болоньи» по итогам 90 минут идет за 5.50 (около 18%), а ничья — за 4.00 (24%).

Сделать ставку на проход «Интера» в финал, с учетом дополнительного времени и серии пенальти, можно по коэффициенту 1.37, а на «Болонью» — за 3.15.

Клиенты PARI не сомневаются в успехе «Интера». На миланский клуб приходится 99% от всего объема пари на проход в финал. В общем объеме ставок на исход встречи в основное время 97% приходится на победу «Интера».

В трех из пяти последних очных матчей «Болонья» и «Интер» забивали минимум по три мяча на двоих. По оценке аналитиков PARI, грядущая встреча может получиться столь же результативной. Поставить на минимум два гола можно с коэффициентом 1.25. Общий тотал больше 2.5 доступен за 1.80, а обратный исход — за 2.02. «Интер» остается самой результативной итальянской командой в текущем сезоне. Коэффициент на индивидуальный тотал голов команды Кристиана Киву больше 1.5 составляет 1.70, а на тотал больше 2.5 — 3.20

Финал Суперкубка Италии состоится 22 декабря. Победитель матча «Интер» — «Болонья» встретится в решающем матче с «Наполи», который ранее в своем полуфинале со счетом 2:0 одолел «Милан».

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Более 120 тысяч рублей на помощь многодетным семьям: итоги баскетбольного матча «Уралмаш» — ЦСКА в Екатеринбурге
Более 120 тысяч рублей на помощь многодетным семьям: итоги баскетбольного матча «Уралмаш» — ЦСКА в Екатеринбурге
Новости
Клиенты PARI ставят на «Локомотив» в матче КХЛ с ЦСКА
Клиенты PARI ставят на «Локомотив» в матче КХЛ с ЦСКА
Новости
Клиенты букмекеров ставят на победу «ПСЖ» над «Фламенго» в матче за Межконтинентальный кубок
Клиенты букмекеров ставят на победу «ПСЖ» над «Фламенго» в матче за Межконтинентальный кубок
Новости
БК «Уралмаш» отметит десятилетие своего возрождения
БК «Уралмаш» отметит десятилетие своего возрождения
Новости
FONBET вошел в рейтинг топ-50 штаб‑квартир российских компаний от Forbes и Pridex
FONBET вошел в рейтинг топ-50 штаб‑квартир российских компаний от Forbes и Pridex
Новости
БК «БЕТСИТИ» отправила VIP-клиентов в Дубай на бой Гассиев - Пулев
БК «БЕТСИТИ» отправила VIP-клиентов в Дубай на бой Гассиев - Пулев
Новости
Falcons — фаворит в матче с Team Spirit в шестом туре DreamLeague Season 27 по Dota 2
Falcons — фаворит в матче с Team Spirit в шестом туре DreamLeague Season 27 по Dota 2
Новости
Многодетные семьи получат помощь по итогам баскетбольного матча «Уралмаш» — ЦСКА в Екатеринбурге
Многодетные семьи получат помощь по итогам баскетбольного матча «Уралмаш» — ЦСКА в Екатеринбурге
Новости
PARI: Vitality победит FaZe Clan в финале StarLadder Budapest Major 2025 по CS
PARI: Vitality победит FaZe Clan в финале StarLadder Budapest Major 2025 по CS
Новости
Букмекеры повысили коэффициент на победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов после ничьей с «Атлетиком»
Букмекеры повысили коэффициент на победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов после ничьей с «Атлетиком»
Новости

Новое