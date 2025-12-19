Клиенты PARI уверены в победе «Интера» над «Болоньей» в полуфинале Суперкубка Италии

19 декабря пройдет заключительный полуфинал Суперкубка Италии, в котором встретятся вице-чемпион Серии А «Интер» и победитель кубка Италии «Болонья». Матч состоится в Эр-Рияде и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на предстоящее событие.

По оценке букмекеров, «Интер» — фаворит встречи. На победу миланцев в основное время можно поставить по коэффициенту 1.67, что соответствует примерно 58% вероятности. Победа «Болоньи» по итогам 90 минут идет за 5.50 (около 18%), а ничья — за 4.00 (24%).

Сделать ставку на проход «Интера» в финал, с учетом дополнительного времени и серии пенальти, можно по коэффициенту 1.37, а на «Болонью» — за 3.15.

Клиенты PARI не сомневаются в успехе «Интера». На миланский клуб приходится 99% от всего объема пари на проход в финал. В общем объеме ставок на исход встречи в основное время 97% приходится на победу «Интера».

В трех из пяти последних очных матчей «Болонья» и «Интер» забивали минимум по три мяча на двоих. По оценке аналитиков PARI, грядущая встреча может получиться столь же результативной. Поставить на минимум два гола можно с коэффициентом 1.25. Общий тотал больше 2.5 доступен за 1.80, а обратный исход — за 2.02. «Интер» остается самой результативной итальянской командой в текущем сезоне. Коэффициент на индивидуальный тотал голов команды Кристиана Киву больше 1.5 составляет 1.70, а на тотал больше 2.5 — 3.20.

Финал Суперкубка Италии состоится 22 декабря. Победитель матча «Интер» — «Болонья» встретится в решающем матче с «Наполи», который ранее в своем полуфинале со счетом 2:0 одолел «Милан».