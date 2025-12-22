Клиент PARI поставил 320 000 рублей на победу «Наполи» над «Болоньей» в финале Суперкубка Италии

22 декабря в финале Суперкубка Италии сыграют «Болонья» и «Наполи». Матч состоится в Эр-Рияде и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд перед игрой и рассказали о ставках клиентов на предстоящее событие.

По оценке букмекеров, «Наполи» — фаворит встречи. На победу неаполитанцев в основное время можно поставить по коэффициенту 2.18, что соответствует примерно 45% вероятности. Победа «Болоньи» по итогам 90 минут идет за 3.85 (около 25%), а ничья — за 3.20 (30%).

Поставить на победу «Наполи» с учетом дополнительного времени и серии пенальти можно по коэффициенту 1.60. Аналогичная ставка на «Болонью» доступна за 2.38.

Клиенты PARI не сомневаются в успехе «Наполи». На чемпионство команды Антонио Конте приходится почти 98% от всего объема пари на итоговую победу. В общем объеме ставок на исход встречи в основное время 96% приходится на победу «Наполи», 2% — на успех «Болоньи» и 2% — на ничью.

Самая крупная ставка на матч — 320 000 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из четырех событий, включив в него ставку на итоговую победу «Наполи» за 1.58. Общий коэффициент экспресса составил 4.06.

Только в одном из пяти последних очных матчей команды суммарно забивали более двух мячей. По оценке аналитиков PARI, эта игра будет достаточно сухой. Поставить на минимум два гола можно с коэффициентом 1.45. Общий тотал больше 2.5 доступен за 2.25, а обратный исход — за 1.65. Коэффициент на индивидуальный тотал голов «Наполи» больше 1.5 составляет 2.40. Аналогичная ставка для «Болоньи» идет за 3.75.

«Наполи» на пути к финалу обыграл «Милан» со счетом 2:0. «Болонья» в полуфинале Суперкубка одержала сенсационную победу над «Интером» в серии пенальти.