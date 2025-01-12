PARI прогнозирует обмен голами в матче «Болоньи» с «Ромой»

12 января «Болонья» сыграет с «Ромой» в рамках 20-го тура итальянской Серии А. Матч пройдет на стадионе «Ренато Далл’Ара», начало запланировано на 20:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают, что соперники имеют примерно равные шансы на успех. Так, поставить на победу «Болоньи» можно с коэффициентом 2.75, тогда как триумф «Ромы» котируется за 2.60. Вероятности этих исходов составляют примерно 34% и 36%. Ничью можно взять за 3.25, что соответствует 30% вероятности.

Клиенты PARI верят в победу «волков». 63% от общего объема ставок на исход матча приходится на успех римлян, тогда как на «Болонью» сделано 28%. Доля ничейного результата составляет 9%.

По оценкам аналитиков, предстоящая игра вряд ли будет отмечена большим количеством голов. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 2.13, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 1.72.

При этом букмекеры считают, что в матче забьют обе команды, и предлагают поставить на это за 1.85. Если забьет только «Болонья», сыграет ставка за 4.50, аналогичное пари на «Рому» можно заключить с коэффициентом 4.30.

Наиболее вероятным исходом встречи считается ничья со счетом 1:1 или 0:0. Оба этих результата котируются за 7.00.

«Болонья» занимает седьмую строчку в турнирной таблице, набрав 28 очков. В прошлых пяти турах команда победила «Венецию» (3:0), «Фиорентину» (1:0) и «Торино» (2:0), но проиграла «Вероне» (2:3) и поделила очки с «Ювентусом» (2:2).

«Рома» имеет на своем счету 23 очка и располагается на десятой строчке турнирной таблицы. В прошлых пяти играх национального чемпионата «волки» обыграли «Лечче» (4:1), «Парму» (5:0) и «Лацио» (2:0), но уступили «Комо» (0:2) и сыграли вничью с «Миланом» (1:1).