PARI: «Астон Вилла» прервет сказку «Брюгге» в Лиге чемпионов

4 марта стартуют матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Откроет игровой день противостояние «Брюгге» и «Астон Виллы». Первый поединок команд состоится на стадионе «Ян Брейдел» в Брюгге и начнется в 20:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

В день матча букмекеры чуть больше отдают предпочтение английскому клубу. Поставить на победу «Астон Виллы» можно с котировкой 2.49, что соответствует примерно 38% вероятности. Успех «Брюгге» оценивается коэффициентом 3.15 (около 31%). На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 3.15 (приблизительно 31%). На проход «Астон Виллы» в следующий этап по итогам двух матчей аналитики дают коэффициент 1.42. Котировка на проход «Брюгге» в четвертьфинал составляет 2.95.

Клиенты PARI также больше верят в успех «Астон Виллы». На победу англичан приходится 50% от общего оборота пари на исход встречи, около 39% — на успех «Брюгге» и 11% — на ничью. Также на «вилланов» приходится 93% от всего оборота ставок на исход противостояния, на «Брюгге» — 7%.

Аналитики полагают, что матч не получится сверхрезультативным. Вероятность того, что в грядущем поединке команды суммарно забьют как минимум два мяча, оценивается котировкой 1.33. На тотал голов больше 2.5 можно поставить с коэффициентом 2.10. Исход, при котором будет забито менее трех мячей, доступен за 1.75. На сразу четыре мяча в игре аналитики дают котировку 3.50. Коэффициент на исход, при котором обе команды забьют, составляет 1.80. Обратный вариант можно взять с котировкой 1.95.

«Брюгге» сенсационно переиграл «Аталанту» в стыковом раунде. При этом бельгийцы за два матча забили итальянцам пять мячей. Поставить на то, что «Брюгге» в грядущем матче забьет не менее двух голов, можно с котировкой 2.80. Коэффициент на хотя бы один мяч от бельгийцев составляет 1.40.

«Астон Вилла» была одной из самых нерезультативных команд в групповом этапе среди клубов из топа-20 — 13 мячей в восьми матчах. Вероятность того, что гости смогут распечатать ворота бельгийского клуба, оценивается котировкой 1.30. Ставка на индивидуальный тотал голов «Астон Виллы» больше 1.5 доступна за 2.40. Сразу три мяча от англичан можно взять за 5.50.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 100 000 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из четырех матчей Лиги чемпионов, включив в него ставку на победу «Брюгге» за 3.00. Общий коэффициент экспресса составил 66.03.

Наиболее вероятным результатом игры считается результативная ничья 1:1. Это событие доступно в линии PARI за 6.50. Победу «Астон Виллы» со счетом 2:1 можно взять за 9.50. Коэффициент на успех хозяев со счетом 1:0 составляет 9.00.

«Брюгге» считается одним из главных аутсайдеров среди оставшихся на турнире команд. Вероятность того, что бельгийцы сенсационно выиграют Лигу чемпионов, оценивается котировкой 150.00. На выход клуба в финал аналитики дают коэффициент 40.00. Ставка на чемпионство «Астон Виллы» доступна за 35.00. Коэффициент на выход подопечных Унаи Эмери в финал турнира составляет 12.00.