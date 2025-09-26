Андрей Талалаев — о комментаторах: «Если у человека нет понимания футбола, он не должен это демонстрировать всегда»

Ранее во время матча с «Локомотивом» Талалаев в камеру обратился к комментатору игры с вопросом: «Это равная игра?»

— Андрей Викторович, как вы узнали, что сказал комментатор в первом тайме?

— Понятно, что во время матча я не могу слушать, что там происходит. Я так же, как и вы (ведущие подкаста), смотрю футбол без звука. При этом никого не хочу обижать: они несут свое понимание футбола. Поэтому входить в обиды с людьми, с которыми ты взаимодействуешь, ты живешь и которые формируют представление о тебе у электората — нет смысла. Но когда человек на протяжении многих лет не прибавляет в понимании футбола, несмотря на насмотренность, и пытается выражать какие‑то личные обиды... Ты обидишь журналиста один раз, а он потом мстит тебе всю жизнь миллионными эфирами или миллионными тиражами — мы это правило знаем очень хорошо.

Но если у человека нет понимания футбола, он не должен это демонстрировать всегда. Я что, настолько похож на идиота? Я иногда играю картинки, определенные роли. Достоевский все это хорошо описал.

Конечно, я не слушал и не смотрел. Он комментировал перед этим наш матч с «Крыльями Советов». Мы сыграли вничью 1:1. И было глубокое расстройство внутри, потому что мы не добыли очки в игре, где забили чистый гол, его не засчитали, мы попали в штангу два раза, мы имели около 20 ударов, из них восемь в створ. Лучшим, как всегда, был голкипер самарцев — опытный вратарь, которого я безумно уважаю и который вслух сказал, что «мы сегодня отскочили».

И закончил комментатор того матча фразой, что игра была равной. Насколько нужно быть глубоко погруженным и понимать футбол, чтобы высказать это вслух?

Игра с «Локомотивом» завершилась со счетом 1:1. После девятого тура РПЛ «Балтика» идёт на третьем месте в таблице.