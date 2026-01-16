Дэвис и Смолкин вошли в топ-6 после ритм-танца на ЧЕ-2026, несмотря на казус

В пятницу на чемпионате Европы по фигурному катанию 2026 года, который принимает британский Шеффилд, в борьбу вступили танцевальные дуэты. После первого соревновательного дня в этой дисциплине интрига в борьбе за медали крайне велика.

В ранге гранд-фаворитов на чемпионат Европы приехали французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон. Их статус очень высок, но нюанс в том, что совместно они проводят дебютный сезон. До этого звездные фигуристы выступали с другими партнерами. Сизерон, в частности, выиграл Олимпиаду-2022 и по пять чемпионатов Европы и мира с Габриэллой Пападакис.

Впрочем, уже в первый совместный сезон новая пара вошла в топ. В финале Гран-при они уступили только американцам Мэдисон Чок и Эвану Бейтсу. В ритм-танце в Шеффилде Фурнье-Бодри и Сизерон выступали раньше всех конкурентов из-за относительно скромного рейтинга. Но забрав лидерство, французы его так никому и не отдали.

Дуэт получил лучшую оценку за компоненты и почти повторил результат финала Гран-при. Но отрыв от ближайших преследователей нельзя назвать внушительным – он оставляет интригу в том числе в борьбе за золото.

Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон. Фото: ISU

Собственно, промежуточное второе место заняли Лайла Фир и Льюис Гибсон – бронзовые медалисты прошлого чемпионата Европы. Британцы получили лучшую оценку за технику и показали свой лучший результат сезона. Чуть менее балла им уступили итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри – действующие чемпионы Европы.

В сильнейшую разминку на произвольный танец также попали литовцы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс, французы Евгения Лопарева (уроженка Москвы) и Жоффре Бриссо – серебряные призеры прошлого турнира. Все дуэты из топ-5 набрали более 82 баллов и явно претендуют на медаль.

Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо. Фото: ISU

Лучший результат из остальных показали Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые ранее представляли Россию, в том числе на Олимпиаде-2022, а теперь выступают за Грузию. Дочь именитого тренера Этери Тутберидзе и сын актера Бориса Смолкина показали уверенный прокат и вполне могут установить личный рекорд на чемпионате Европы. В двух прошлых сезонах они занимали восьмое место.

Примечательно, что в день ритм-танца Дэвис исполнилось 23 года. После проката её поздравили в микст-зоне, торт со свечами вручила Мариам Гиоргобиани – президент Федерации фигурного катания Грузии. А перед выступлением Дэвис и Смолкин попали в неловкую ситуацию – им дважды включали другую музыку. Но это, похоже, спортсменов не смутило.

Всего в произвольный танец квалифицировались 20 сильнейших дуэтов из 28. Среди них есть и другие спортсмены российского происхождения. Мария Игнатьева (с Даниилом Семко за Венгрию) занимает промежуточное 14-е место, Асаф Казимов (с Софией Валь за Испанию) – 15-е. Ангелина Кудрявцева и Илья Каранкевич, представляющие Кипр, показали 22-й результат и завершили выступление на турнире.

Топ-6 после ритм-танца: