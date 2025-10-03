Ведомости
Клиенты PARI уверены в победе «Ливерпуля» над «Челси» в седьмом туре АПЛ

Аналитики же дают более конкурентные расклады
Руслан Ипполитов
В субботу, 4 октября, в рамках седьмого тура футбольной Английской премьер-лиги сыграют «Челси» и «Ливерпуль». Встреча пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы команд накануне матча, а также рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее топ-событие.

Аналитики расценивают шансы команд как примерно равные, отдавая при этом небольшое преимущество действующим чемпионам Англии. Так, сделать ставку на победу «Ливерпуля» можно по коэффициенту 2.30, что эквивалентно приблизительно 41% вероятности. Успех «Челси» в то же время котируется за 2.80 (около 34%). На ничью в линии установлен коэффициент 3.85, что соответствует примерно 25% вероятности.

Клиенты PARI, в свою очередь, видят в «Ливерпуле» более явного фаворита. В общем массиве ставок на исход субботнего матча почти 84% приходится на победу «мерсисайдцев». На успех «Челси» сделано 12%, а доля пари на ничью составляет 4%.

По оценке экспертов, болельщикам в субботу следует ожидать в исполнении команд довольно результативного футбола и как минимум трех забитых мячей. Поставить на это можно по коэффициенту 1.57, в случае обратного исхода сыграет ставка за 2.40. Если же команды сумеют пробить тотал больше 3.5 голов, зайдет коэффициент 2.30. Вероятность обмена голами котируется за 1.50, тогда как противоположный вариант доступен за 2.60.

В линии PARI можно спрогнозировать итоги выступления команд в текущем розыгрыше Английской премьер-лиги. «Ливерпуль», несмотря на поражение от «Кристал Пэлас» в прошлом туре, продолжает лидировать в чемпионате, имея в своем активе пять побед и соответственно 15 набранных очков в шести матчах чемпионата. 

«Челси» в текущем сезоне имеет по две победы, две ничьи и два поражения и располагается на восьмой строчке. Такие результаты во многом объясняют и прогнозы на итоговое место команд в конце сезона. Команда Арне Слота является одним из главных претендентов на чемпионство — поставить на это можно по коэффициенту 2.75. Что касается «Челси», то аналитики отводят лондонцам попадание в топ-4 по итогам сезона. Соответствующая ставка доступна за 1.90.

Новое