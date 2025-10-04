Челси - Ливерпуль, 4 октября: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Центральный матч седьмого тура Английской премьер-лиге запланирован на первую субботу октября. Клубный чемпион мира против действующего чемпиона АПЛ - более статусной афиши невозможно придумать! Анализируем шансы «Челси» и «Ливерпуля» в грядущем противостоянии.
Турнир: Английская премьер-лига, 7-й тур
Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия)
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Челси»
|67
|49
|83
|269-293
|«Ливерпуль»
|83
|49
|67
|293-269
Последние пять игр «Челси»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.09.2025
|«Челси»
1:0
«Бенфика»
Лига чемпионов
|27.09.2025
|«Челси»
1:3
«Брайтон»
АПЛ
|23.09.2025
|«Линкольн»
1:2
«Челси»
Кубок лиги
|20.09.2025
|«МЮ»
2:1
«Челси»
АПЛ
|17.09.2025
|«Бавария»
3:1
«Челси»
Лига чемпионов
Последние пять игр «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.09.2025
|«Галатасарай»
1:0
«Ливерпуль»
АПЛ
|27.09.2025
|«Кристал Пэлас»
2:1
«Ливерпуль»
АПЛ
|23.09.2025
|«Ливерпуль»
2:1
«Саутгемптон»
Кубок лиги
|20.09.2025
|«Ливерпуль»
2:1
«Эвертон»
АПЛ
|17.09.2025
|«Ливерпуль»
3:2
«Атлетико»
ЛЧ
После шести туров туров «Челси» идет только восьмым в таблице. «Ливерпуль» - на вершине.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|6
|5
|0
|1
|12-7
|15
|2. Арсенал
|6
|4
|1
|1
|12-3
|13
|3. Кристал Пэлас
|6
|3
|3
|0
|8-3
|12
|4. Тоттенхэм
|6
|3
|2
|1
|11-4
|11
|5. Сандерленд
|6
|3
|2
|1
|7-4
|11
|6. Борнмут
|6
|3
|2
|1
|8-7
|11
|7. Манчестер Сити
|6
|3
|1
|2
|14-6
|10
|8. Челси
|6
|2
|2
|2
|11-8
|8
|9. Эвертон
|6
|2
|2
|2
|7-6
|8
|10. Брайтон
|6
|2
|2
|2
|9-9
|8
|11. Фулхэм
|6
|2
|2
|2
|7-8
|8
|12. Лидс
|6
|2
|2
|2
|6-9
|8
|13. Брентфорд
|6
|2
|1
|3
|9-11
|7
|14. Манчестер Юнайтед
|6
|2
|1
|3
|7-11
|7
|15. Ньюкасл
|6
|1
|3
|2
|4-5
|6
|16. Астон Вилла
|6
|1
|3
|2
|4-6
|6
|17. Ноттингем Форест
|6
|1
|2
|3
|5-10
|5
|18. Бернли
|6
|1
|1
|4
|6-13
|4
|19. Вест Хэм
|6
|1
|1
|4
|6-14
|4
|20. Вулверхэмптон
|6
|0
|1
|5
|4-13
|1
Этой осенью результаты у официально сильнейшего клуба планеты совсем не чемпионские. Из шести матчей сентября «Челси» выиграл только два - у заштатного «Линкольна» в Кубке лиги и у «Бенфики» в ЛЧ. В АПЛ на этом отрезке побед у лондонцев не было. Как следствие - только восьмое место в таблице.
«Ливерпуль» на рубеже лета и осени скопил семь подряд побед в разных турнирах - и вдруг потерпел два поражения подряд, от «Кристал Пэлас» на внутренней арене и от «Галатасарая» - на европейской. Так что к субботнему противоборству обе команды подходят не в лучшем настроении - зато предельно мотивированными.
В выступлениях обоих топов АПЛ заметны одни и те же тренды. За 10 последних игр и у тех, и у других набралось по семь «верховых» матчей и столько же случаев обмена голами. Поэтому наш выбор на предстоящий матч - тотал больше 2.5.
Чемпионат Англии пока не вернулся на российское ТВ.
Потери
«Челси»: Чалоба, Адарабиойо, Эссуго, Андрей, Фофана, Палмер, Колвилл, Делап (все — травмы), Мудрик (отстранение)
«Ливерпуль»: Байчетич, Алиссон, Леони (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «МЮ» — «Челси»:
|Позиция
|«Челси»
|«Ливерпуль»
|Позиция
|Вратарь
|1. Санчес
|25. Мамардашвили
|Вратарь
|Защитник
|24. Джеймс
|12. Брэдли
|Защитник
|Защитник
|5. Бадьяшиль
|4. ван Дейк
|Защитник
|Защитник
|34. Ачимпонг
|5. Конате
|Защитник
|Полузащитник
|3. Кукурелья
|6. Керкез
|Защитник
|Полузащитник
|25. Кайседо
|8. Собослаи
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Фернандес
|10. Мак Аллистер
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Палмер
|7. Вирц
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Гиттенс
|11. Салах
|Нападающий
|Полузащитник
|7. Нету
|18. Гакпо
|Нападающий
|Нападающий
|20. Педро
|22. Экитике
|Нападающий
|Главный тренер
|Энцо Мареска
|Арне Слот
|Главный тренер
