Челси - Ливерпуль, 4 октября: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

На «Стэмфорд Бридж» намечается зажигательное шоу

Центральный матч седьмого тура Английской премьер-лиге запланирован на первую субботу октября. Клубный чемпион мира против действующего чемпиона АПЛ - более статусной афиши невозможно придумать! Анализируем шансы «Челси» и «Ливерпуля» в грядущем противостоянии. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Челси» (Лондон)

04.10.2025, Сб

19:30 МСК

«Ливерпуль»

П1 - 2.90

Х - 4.00

П2 - 2.35

Турнир: Английская премьер-лига, 7-й тур

Стадион: «Стэмфорд Бридж»  (Лондон, Англия)

Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия)

Форма команд



История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Челси»674983269-293
«Ливерпуль»834967293-269

Последние пять игр «Челси»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.09.2025«Челси»

1:0

«Бенфика»

Лига чемпионов

27.09.2025«Челси»

1:3

«Брайтон»

АПЛ

23.09.2025«Линкольн»

1:2

«Челси»

Кубок лиги

20.09.2025«МЮ»

2:1

«Челси»

АПЛ

17.09.2025«Бавария»

3:1

«Челси»

Лига чемпионов

Последние пять игр «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.09.2025«Галатасарай»

1:0

«Ливерпуль»

АПЛ

27.09.2025«Кристал Пэлас»

2:1

«Ливерпуль»

АПЛ

23.09.2025«Ливерпуль»

2:1

«Саутгемптон»

Кубок лиги

20.09.2025«Ливерпуль»

2:1

«Эвертон»

АПЛ

17.09.2025«Ливерпуль»

3:2

«Атлетико»

ЛЧ

Место в турнирной таблице



После шести туров туров «Челси» идет только восьмым в таблице. «Ливерпуль» - на вершине. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль650112-715
2. Арсенал641112-313
3. Кристал Пэлас63308-312
4. Тоттенхэм632111-411
5. Сандерленд63217-411
6. Борнмут63218-711
7. Манчестер Сити631214-610
8. Челси622211-88
9. Эвертон62227-68
10. Брайтон62229-98
11. Фулхэм62227-88
12. Лидс62226-98
13. Брентфорд62139-117
14. Манчестер Юнайтед62137-117
15. Ньюкасл61324-56
16. Астон Вилла61324-66
17. Ноттингем Форест61235-105
18. Бернли61146-134
19. Вест Хэм61146-144
20. Вулверхэмптон60154-131

Прогноз на матч



Этой осенью результаты у официально сильнейшего клуба планеты совсем не чемпионские. Из шести матчей сентября  «Челси» выиграл только два - у заштатного «Линкольна» в Кубке лиги и у «Бенфики» в ЛЧ. В АПЛ на этом отрезке побед у лондонцев не было. Как следствие - только восьмое место в таблице.

«Ливерпуль» на рубеже лета и осени скопил семь подряд побед в разных турнирах - и вдруг потерпел два поражения подряд, от «Кристал Пэлас» на внутренней арене и от «Галатасарая» - на европейской. Так что к субботнему противоборству обе команды подходят не в лучшем настроении - зато предельно мотивированными.

В выступлениях обоих топов АПЛ заметны одни и те же тренды. За 10 последних игр и у тех, и у других набралось по семь «верховых» матчей и столько же случаев обмена голами. Поэтому наш выбор на предстоящий матч - тотал больше 2.5.


Трансляции



Чемпионат Англии пока не вернулся на российское ТВ.

ВещательТип трансляцииУсловия
БЕТСИТИГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд



Потери

«Челси»: Чалоба, Адарабиойо, Эссуго, Андрей, Фофана, Палмер, Колвилл, Делап (все — травмы), Мудрик (отстранение)

«Ливерпуль»: Байчетич, Алиссон, Леони (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «МЮ»«Челси»:

Позиция«Челси»«Ливерпуль»Позиция
Вратарь1. Санчес25. МамардашвилиВратарь
Защитник24. Джеймс12. БрэдлиЗащитник
Защитник5. Бадьяшиль4. ван ДейкЗащитник
Защитник34. Ачимпонг5. КонатеЗащитник
Полузащитник3. Кукурелья6. КеркезЗащитник
Полузащитник25. Кайседо8. СобослаиПолузащитник
Полузащитник 8. Фернандес10. Мак АллистерПолузащитник 
Полузащитник10. Палмер7. ВирцПолузащитник
Полузащитник11. Гиттенс11. СалахНападающий
Полузащитник7. Нету18. ГакпоНападающий
Нападающий20. Педро22. ЭкитикеНападающий
Главный тренерЭнцо МарескаАрне СлотГлавный тренер



Аналитики БК БЕТСИТИ установили привлекательные коэффициенты на самые популярные исходы. Поставить на победу «Челси» можно с котировкой 2.90. Выигрыш «Ливерпуля» идет за 2.35. При успешном пари на ничью компания выплатит выигрыш в четырехкратном размере. 

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Челси» - «Ливерпуль»?



На маркете точного счета БЕТСИТИ самый низкий коэффициент - 7.00 - присвоен результативной ничьей - 1:1.

Где смотреть матч «Челси» - «Ливерпуль»?



Следить за играми АПЛ можно по текстовым и графическим трансляциям. В онлайн-режиме информация обо всех играх тура обновляется на БЕТСИТИ.

Кто станет чемпионом АПЛ?

На первое место в топе фаворитов сезона внезапно вырвался   «Арсенал». Ставки на его долгожданное чемпионство принимаются с коэффициентом 2.35. На успешную защиту «Ливерпулем» своего титула можно поставить за 2.60.

