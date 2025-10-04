Челси - Ливерпуль, 4 октября: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Этой осенью результаты у официально сильнейшего клуба планеты совсем не чемпионские. Из шести матчей сентября «Челси» выиграл только два - у заштатного «Линкольна» в Кубке лиги и у «Бенфики» в ЛЧ. В АПЛ на этом отрезке побед у лондонцев не было. Как следствие - только восьмое место в таблице.

«Ливерпуль» на рубеже лета и осени скопил семь подряд побед в разных турнирах - и вдруг потерпел два поражения подряд, от «Кристал Пэлас» на внутренней арене и от «Галатасарая» - на европейской. Так что к субботнему противоборству обе команды подходят не в лучшем настроении - зато предельно мотивированными.

В выступлениях обоих топов АПЛ заметны одни и те же тренды. За 10 последних игр и у тех, и у других набралось по семь «верховых» матчей и столько же случаев обмена голами. Поэтому наш выбор на предстоящий матч - тотал больше 2.5.