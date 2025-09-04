Клиенты PARI уверены в победе «Факела» над «Челябинском» в матче тура Лиги PARI

4 сентября в восьмом туре Лиги PARI «Челябинск» примет на своем поле воронежский «Факел». Матч тура PARI начнется в 17:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках на игру.

Аналитики PARI считают, что у «Факела» больше шансов выиграть матч, чем у «Челябинска». Коэффициент на победу уральской команды составляет 3.50, что соответствует 27% вероятности. Ничья доступна по ставке 3.10 (31%). Победу «Факела» можно забрать за 2.25 (42%).

Клиенты PARI уверены в победе «Факела». На победу воронежской команды приходится 86% от общего объема ставок на исход встречи. На ничью приходится 10%, еще почти 4% на победу «Челябинска».

Аналитики PARI полагают, что в матче будут забиты голы. Ставка на ТБ 1.5 доступна за 1.55. ТБ 2.5 можно взять за 2.55, а обратный исход за 1.52. Коэффициент на то, что обе команды забьют, составляет 2.18. Обратный исход доступен за 1.68. Поставить на то, что «Челябинск» не проиграет, можно по коэффициенту 1.65, победа «Факела» или ничья оценивается аналитиками в 1.30.

В отдельной линии PARI предлагает своим клиентам назвать точный счёт встречи. Поставить на безголевую ничью 0:0 можно по коэффициенту 6.00. Минимальная победа «Челябинска» оценивается в 7.50. Ничья 1:1 доступна за 6.50. Победу «Факела» со счетом 1:0 можно взять за 6.00, а со счетом 2:0 за 9.50.

В прошлом туре Лиги PARI «Факел» на выезде проиграл «Уралу» со счетом 0:2. Это стало первым поражением и первой потерей очков в сезоне для воронежцев. Сейчас они занимают вторую строчку в турнирной таблице с 18-ю очками. «Челябинск» по ходу сезона идет чуть менее стабильно, но все свои домашние матчи он выиграл. Сейчас команда расположилась на шестом месте в таблице с 13-ю очками.

В начале июля Футбольная Национальная Лига и букмекерская компания PARI объявили о старте сотрудничества, по условиям которого начиная с сезона 2025/2026 турнир будет проходить под названием Лига PARI.