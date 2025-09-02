Ведомости
Челябинск - Факел, 4 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Пилипчук против Шалимова
Валентин Васильев

В этом сезоне «Челябинск» еще не терял очков дома. Но в этот четверг сохранить 100-процентный результат на своем поле новичку Лиги PARI будет особенно сложно. В гости к команде Романа Пилипчука едет один из фаворитов дивизиона, причем сильно рассерженный. Прикинем шансы сторон, опираясь на актуальные тренды и расчеты букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Челябинск»

31.08.2025, Чт

17:00 МСК

«Факел» (Воронеж)

П1 - 3.30

Х - 3.10

П2 - 2.20

Турнир: Лига PARI, 8-й тур

Стадион «Центральный» (Челябинск)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

Ранее команды не встречались.

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Челябинск»0000-0
«Факел0000-0

Последние пять матчей «Челябинска»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.08.2025«Нефтехимик»

1:1

«Челябинск»

Лига PARI

23.08.2025«Челябинск»

3:1

«Сокол»

Лига PARI

17.08.2025«Спартак» Кс

2:1

«Челябинск»

Лига PARI

09.08.2025«Челябинск»

1:0

«Волга»

Лига PARI

02.08.2025«КАМАЗ»

2:1

«Челябинск»

Лига PARI

Последние пять матчей «Факела»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.08.2025«Урал»

2:0

«Факел»

Лига PARI

24.08.2025«Факел»

1:0

«Нефтехимик»

Лига PARI

17.08.2025«Черноморец»

0:1

«Факел»

Лига PARI

11.08.2025«КАМАЗ»

1:2

«Факел»

Лига PARI

03.08.2025«Факел»

1:0

«Сокол»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

Свернуть

После семи туров «Челябинск» держится в топ-5 таблицы. «Факел» спустился с первого на второе место. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Урал760114-418
2. Факел76017-318
3. Спартак Кострома751111-616
4. КАМАЗ742113-814
5. Челябинск741211-813
6. Ротор73228-511
7. Арсенал724111-810
8. СКА-Хабаровск72327-79
9. Уфа72237-68
10. Шинник72235-78
11. Енисей72236-98
12. Волга72146-117
13. Родина71428-87
14. Нефтехимик71425-67
15. Чайка71336-116
16. Торпедо71153-114
17. Сокол70433-74
18. Черноморец70255-112

Прогноз на матч

Свернуть

Команда Романа Пилипчука в полной мере использует фактор своего поля. Без очков Челябинск покинули «Ротор», «Волга» и «Сокол». Помимо дебютанта дивизиона осечек дома не допускали только два главных фаворита розыгрыша - «Урал» и «Факел».

Встреча прямых конкурентов в Екатеринбурге стала главным событием седьмого тура. Команда Шалимова за один вечер пропустила в два раза больше мячей, чем за шесть предыдущих матчей, причем от одного человека - Егора Мосина. Естественно, что после такого чувствительного поражения воронежцы заведенными выйдут на челябинское поле.

Нет никаких сомнений, что опытные стратеги Пилипчук и Шалимов досконально разберут игровые особенности соперника. Скорее всего нас ждут так называемые «тактические шахматы». В играх «Факела» редко отличаются две команды, но здесь такой вариант более чем вероятен. В PARI вариант «обе забьют» котируется за 2.08.

Трансляции

Свернуть

Следить за играми второго национального дивизиона можно на  сайтах «Матч ТВ» и БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Трансляция на сайтеБесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Челябинск»: нет

«Сокол»: нет

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики PARI установили коэффициент 3.30 на победу одной из лучших домашних команд лиги. Предложения на два других основных исхода тоже выглядят интересно - 3.10 на ничью и 2.20 - на «Факел».

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Челябинск» - «Факел»?

Самый низкий коэффициент на рынке точного счета - 6.00 - аналитики установили на нулевую ничью.

Будет ли матч «Челябинск» - «Факел» результативным?

Коэффициент 2.45 на тотал больше 2.5 скорее подтверждает наши догадки относительно закрытого характера встречи, чем опровергает.

Где смотреть бесплатно матч «Челябинск» - «Факел»?

Наблюдать за игрой онлайн можно на сайтах «Матч ТВ» и БК PARI.

Где купить билеты на  матч «Челябинск» - «Факел»?

Билеты на игру доступны онлайн на официальном сайте «Челябинска». Ценовой диапазон - от 140 до 320 рублей. 

