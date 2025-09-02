Челябинск - Факел, 4 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
В этом сезоне «Челябинск» еще не терял очков дома. Но в этот четверг сохранить 100-процентный результат на своем поле новичку Лиги PARI будет особенно сложно. В гости к команде Романа Пилипчука едет один из фаворитов дивизиона, причем сильно рассерженный. Прикинем шансы сторон, опираясь на актуальные тренды и расчеты букмекеров.
Турнир: Лига PARI, 8-й тур
Стадион «Центральный» (Челябинск)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
Ранее команды не встречались.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Челябинск»
|0
|0
|0
|0-0
|«Факел
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять матчей «Челябинска»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.08.2025
|«Нефтехимик»
1:1
«Челябинск»
Лига PARI
|23.08.2025
|«Челябинск»
3:1
«Сокол»
Лига PARI
|17.08.2025
|«Спартак» Кс
2:1
«Челябинск»
Лига PARI
|09.08.2025
|«Челябинск»
1:0
«Волга»
Лига PARI
|02.08.2025
|«КАМАЗ»
2:1
«Челябинск»
Лига PARI
Последние пять матчей «Факела»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.08.2025
|«Урал»
2:0
«Факел»
Лига PARI
|24.08.2025
|«Факел»
1:0
«Нефтехимик»
Лига PARI
|17.08.2025
|«Черноморец»
0:1
«Факел»
Лига PARI
|11.08.2025
|«КАМАЗ»
1:2
«Факел»
Лига PARI
|03.08.2025
|«Факел»
1:0
«Сокол»
Лига PARI
После семи туров «Челябинск» держится в топ-5 таблицы. «Факел» спустился с первого на второе место.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Урал
|7
|6
|0
|1
|14-4
|18
|2. Факел
|7
|6
|0
|1
|7-3
|18
|3. Спартак Кострома
|7
|5
|1
|1
|11-6
|16
|4. КАМАЗ
|7
|4
|2
|1
|13-8
|14
|5. Челябинск
|7
|4
|1
|2
|11-8
|13
|6. Ротор
|7
|3
|2
|2
|8-5
|11
|7. Арсенал
|7
|2
|4
|1
|11-8
|10
|8. СКА-Хабаровск
|7
|2
|3
|2
|7-7
|9
|9. Уфа
|7
|2
|2
|3
|7-6
|8
|10. Шинник
|7
|2
|2
|3
|5-7
|8
|11. Енисей
|7
|2
|2
|3
|6-9
|8
|12. Волга
|7
|2
|1
|4
|6-11
|7
|13. Родина
|7
|1
|4
|2
|8-8
|7
|14. Нефтехимик
|7
|1
|4
|2
|5-6
|7
|15. Чайка
|7
|1
|3
|3
|6-11
|6
|16. Торпедо
|7
|1
|1
|5
|3-11
|4
|17. Сокол
|7
|0
|4
|3
|3-7
|4
|18. Черноморец
|7
|0
|2
|5
|5-11
|2
Команда Романа Пилипчука в полной мере использует фактор своего поля. Без очков Челябинск покинули «Ротор», «Волга» и «Сокол». Помимо дебютанта дивизиона осечек дома не допускали только два главных фаворита розыгрыша - «Урал» и «Факел».
Встреча прямых конкурентов в Екатеринбурге стала главным событием седьмого тура. Команда Шалимова за один вечер пропустила в два раза больше мячей, чем за шесть предыдущих матчей, причем от одного человека - Егора Мосина. Естественно, что после такого чувствительного поражения воронежцы заведенными выйдут на челябинское поле.
Нет никаких сомнений, что опытные стратеги Пилипчук и Шалимов досконально разберут игровые особенности соперника. Скорее всего нас ждут так называемые «тактические шахматы». В играх «Факела» редко отличаются две команды, но здесь такой вариант более чем вероятен. В PARI вариант «обе забьют» котируется за 2.08.
Следить за играми второго национального дивизиона можно на сайтах «Матч ТВ» и БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Трансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Челябинск»: нет
«Сокол»: нет
Аналитики PARI установили коэффициент 3.30 на победу одной из лучших домашних команд лиги. Предложения на два других основных исхода тоже выглядят интересно - 3.10 на ничью и 2.20 - на «Факел».
Самый низкий коэффициент на рынке точного счета - 6.00 - аналитики установили на нулевую ничью.
Коэффициент 2.45 на тотал больше 2.5 скорее подтверждает наши догадки относительно закрытого характера встречи, чем опровергает.
Наблюдать за игрой онлайн можно на сайтах «Матч ТВ» и БК PARI.
Билеты на игру доступны онлайн на официальном сайте «Челябинска». Ценовой диапазон - от 140 до 320 рублей.