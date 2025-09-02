Челябинск - Факел, 4 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Команда Романа Пилипчука в полной мере использует фактор своего поля. Без очков Челябинск покинули «Ротор», «Волга» и «Сокол». Помимо дебютанта дивизиона осечек дома не допускали только два главных фаворита розыгрыша - «Урал» и «Факел».

Встреча прямых конкурентов в Екатеринбурге стала главным событием седьмого тура. Команда Шалимова за один вечер пропустила в два раза больше мячей, чем за шесть предыдущих матчей, причем от одного человека - Егора Мосина. Естественно, что после такого чувствительного поражения воронежцы заведенными выйдут на челябинское поле.

Нет никаких сомнений, что опытные стратеги Пилипчук и Шалимов досконально разберут игровые особенности соперника. Скорее всего нас ждут так называемые «тактические шахматы». В играх «Факела» редко отличаются две команды, но здесь такой вариант более чем вероятен. В PARI вариант «обе забьют» котируется за 2.08.