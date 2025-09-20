Герман эль Классико: В матче «Челябинска» и «Родины» обе команды точно забьют

В 11-м туре Лиги PARI «Челябинск» примет в гостях московскую «Родину». Амбассадор букмекерской компании PARI, основатель медиафутбольного клуба «Амкал» Герман эль Классико дал свой прогноз на исход этой встречи.

«Матч «Челябинска» и «Родиной» будет однозначно жарким. Москвичи набрали отличный темп после такого себе начала сезона. Даже пару раз разгромили соперников с неприличным счетом. С другой стороны они едут в гости к «Челябинску», а мужики с Урала дома играют очень сильно. Они вообще дома ни разу не проиграли, даже у заряженного в этом сезоне «Факела» ничейку вырвали. Точно не смогу назвать явного фаворита, но уверен, что команды обменяются голами. Возможно даже по несколько мячей залетит и от тех и от других. В общем, я бы смело грузил на то, что обе забьют. Тем более в линии PARI на это шикарный кэф 2.10. А в матче пусть победит красивый футбол и чтоб без травм у пацанов».