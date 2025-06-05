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5 июня 20:27ГлавнаяНовости

Клиенты PARI уверены в победе Аргентины над Чили в матче отбора на ЧМ-2026

Команда Месси уже квалифицировалась на первенство
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

В ночь на пятницу, 6 июня, в рамках 15-го тура отборочного цикла чемпионата мира 2026 года в Южной Америке сыграют между собой сборные Чили и Аргентины. Встреча пройдет на стадионе «Национальный» в чилийском Сантьяго и начнется в 04:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников на победу в предстоящей встрече.

Букмекеры считают явным фаворитом встречи сборную Аргентины. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.73, что соответствует приблизительно 56% вероятности. Шансы на успех чилийцев оценены котировкой 5.60 (примерно 17% вероятности). Ничья в линии идет за 3.60 (около 27%).

Аналогичного мнения придерживаются и клиенты PARI. В общем обороте ставок на предстоящий матч почти 99% приходится на победу действующих чемпионов мира. В то время как суммарная доля всех пари, заключенных на победу Чили или ничью в матче, не дотягивает и до одного процента.

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По оценке букмекеров, болельщикам не стоит ждать результативной игры в предстоящем матче. Так, поставить на то, что в матче будет забито не более двух голов, можно по коэффициенту 1.65. Если же команды пробьют тотал больше 2.5, сыграет ставка за 2.30. Вероятность обмена голами котируется за 2.20, в то время как на обратный вариант установлен коэффициент 1.65.

В линии на точный счет матча, по оценкам аналитиков PARI, самым вероятным исходом считается минимальная победа аргентинцев — она доступна по коэффициенту 6.00. Спрогнозировать безголевую ничью можно за 6.50. Победа Аргентины со счетом 2:0 и ничья 1:1 доступны за 7.50.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI составляет 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из шести событий с общим коэффициентом 48.49, куда включил и пари на победу сборной Аргентины. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.75. В случае успеха чистый выигрыш игрока составит 384 900 рублей.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ЧИЛИ — АРГЕНТИНА

Сборная Чили является главным разочарованием южноамериканского отбора на ЧМ-2026. В итоговой таблице подопечные Рикардо Гареки занимают последнее десятое место, имея в своем активе всего десять набранных баллов. Впрочем, шансы на поездку на мундиаль по-прежнему сохраняют — от седьмого места, дающего право на участие в стыковых матчах, команду отделяют всего пять очков.

Сборная Аргентины, напротив, уже гарантировала себе участие на мундиале. Подопечные Лионеля Скалони занимают первое место в таблице, имея в своем активе 31 набранный балл. В отборе действующие чемпионы мира одержали уже десять побед, в числе которых есть и победа над сборной Чили со счетом 3:0.

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