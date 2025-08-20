Аналитики PARI считают, что 2DROTS обыграет «Космос» и пройдет в третий раунд Кубка России

20 августа в рамках второго раунда Пути регионов Кубка России встретятся медиафутбольный клуб 2DROTS и «Космос» из Второй лиги. Поединок пройдет в Подмосковье на стадионе «Салют» и начнется в 17:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

Букмекеры считают фаворитом 2DROTS. Поставить на победу медиафутбольного клуба в основное время можно с котировкой 1.57, что соответствует примерно 59% вероятности. Победа «Космоса» оценивается коэффициентом 4.70 (около 20%). На ничейный исход в основное время аналитики дают котировку 4.30 (порядка 21%).

На проход 2DROTS в следующий раунд аналитики дают коэффициент 1.35, а вероятность успеха «Космоса» оценивается котировкой 2.90.

Клиенты PARI уверены в том, что победа останется за клубом Медиалиги. Около 98% от всего объема ставок на исход встречи с учетом всех возможных сценариев игры приходится на успех 2DROTS, и только 2% — на «Космос».

По оценке аналитиков, матч получится достаточно результативным. Поставить на то, что команды на двоих забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.75. Взять сразу четыре гола можно за 2.60. Ставка на то, что команды обменяются забитыми мячами, доступна за 1.70. Обратный вариант можно взять с коэффициентом 2.02. Вероятность того, что зрители увидят забитый мяч в обоих таймах, оценивается котировкой 1.58.

На индивидуальный тотал голов 2DROTS больше 1.5 аналитики дают котировку 1.65. Ставка на сразу три мяча от медиафутбольного клуба доступна за 2.90. Коэффициент на минимум один забитый мяч от «Космоса» составляет 1.50.

В предыдущем раунде Кубка России 2DROTS обыграла «Торпедо-Владимир» со счетом 1:0. «Космос» сейчас занимает 13-е место в группе 2 в рамках Второй лиги, набрав 17 очков за 18 матчей.