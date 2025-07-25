ЦСКА не проиграет «Ахмату» во втором туре РПЛ. Клиент PARI поставил на это более 200 000 рублей

27 июля во втором туре Российской Премьер-лиги ЦСКА примет «Ахмат». Начало встречи — в 15:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы столичного и грозненского клубов и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча столичную команду. Коэффициент на итоговую победу армейцев — 1.60, что составляет около 60% вероятности. Если три очка заберет «Ахмат», сыграет котировка 6.20 (примерно 15%). Поставить на равный счет можно за 3.80 (приблизительно 27%).

Клиенты PARI уверены в успехе фаворита. На победу ЦСКА приходится около 99% всего оборота ставок на три возможных исхода воскресной игры.

Аналитики PARI не ждут результативной игры от команд Фабио Челестини и Александра Сторожука. Сделать ставку на то, что соперники забьют не менее трех мячей, можно за 2.00. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 1.80.

По оценкам аналитиков PARI, сценарий с обменом голами, как в последней очной встрече ЦСКА и «Ахмата», не повторится. Если оба соперника забьют, сыграет ставка за 2.05. Противоположный вариант доступен за 1.77. Вероятность победы любой из команд с сухим счетом котируется за 2.18.

В PARI считают, что если в этом матче и будут голы, то счет откроют москвичи. Если дебютный гол будет на счету красно-синих, сыграет ставка за 1.47. Первый гол встречи в исполнении грозненцев котируется за 3.10. Сценарий, при котором соперники забьют голы в обоих таймах, котируется за 1.75. При этом вероятность победы ЦСКА в обоих таймах котируется за 4.20. Ставка на волевую победу «Ахмата» доступна за 15.00.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящую игру — 215 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из 11 событий, включив в него прогноз на ничью или победу ЦСКА за 1.15. Общий коэффициент ставки — 9.55. В случае «доезда» экспресса чистый выигрыш клиента составит 1 838 250.

ЦСКА начал новый сезон чемпионата России с ничьей против «Оренбурга» (0:0), а «Ахмат» в первом туре уступил казанскому «Рубину» (0:2). В последний раз ЦСКА и «Ахмат» встречались в концовке прошлого сезона РПЛ, и тогда красно-синие не смогли переиграть грозненцев — 1:1.

Для клиентов PARI доступны долгосрочные ставки на итоги сезона РПЛ-2025/26. Главным фаворитом чемпионской гонки считается «Зенит». Ставки на возвращение петербуржцами титула принимаются за 1.95. Если «Краснодар» защитит чемпионский трофей, сыграет ставка за 5.50. Замыкает тройку фаворитов РПЛ «Спартак». Котировки на чемпионство красно-белых — тоже 5.50. Поставить на чемпионство ЦСКА можно за 13.00. Котировки на «золотой» успех «Ахмата» составляют 500.00.