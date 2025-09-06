Клиент PARI поставил 500 000 рублей на ЦСКА в матче с «Динамо» в КХЛ

6 сентября в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют ЦСКА и «Динамо». Столичное дерби состоится на «ЦСКА Арене» и начнется в 16:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников, а также изучили ставки клиентов на столичное дерби.

В преддверии игры букмекеры считают шансы команд практически равными, но отдают чуть больше предпочтений ЦСКА. Коэффициент на успех «армейцев» в основное время — 2.45, что соответствует примерно 40% вероятности. На успех «Динамо» по итогам трех периодов можно поставить за 2.60 (около 37%). Вероятность ничейного исхода котируется за 4.15(приблизительно 23%).

Котировки на победу ЦСКА с учетом овертайма и серии буллитов составляют 1.85. Итоговый успех «Динамо» можно спрогнозировать по коэффициенту 1.95.

Клиенты PARI склоняются к тому, что в основное время матч завершится победой хозяев. На успех команды Игоря Никитина приходится 97% от общего объема ставок на исход игры в основное время, еще 2% от всего объема пари сделано на коллектив Алексея Кудашова, а 1% — на ничью. В общем объеме ставок на окончательный итог встречи преимущество также на стороне ЦСКА — соотношение 79% на 21% в пользу «армейцев».

Аналитики PARI ждут, что соперники забросят на двоих как минимум пять шайб. Ставки на тотал больше 4.5 по голам принимаются за 1.70, противоположный вариант доступен за 2.15. В линии PARI также можно спрогнозировать ход развития событий в игре. Если счет в матче откроет ЦСКА, сыграет ставка с коэффициентом 1.87. Поставить на то, что первым шайбу забросит игрок «Динамо», можно за 1.92.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на первое в сезоне столичное дерби — 500 000рублей. Один из игроков рискнул этой суммой, поставив на ЦСКА с форой (0) по коэффициенту 1.85. В случае успеха чистый выигрыш по этому пари составит 425 000 рублей.

Клиентам PARI также доступны ставки на итоги сезона КХЛ-2025/26. Главным претендентом на завоевание Кубка Гагарина считается действующий обладатель трофея «Локомотив». Пари на второй подряд триумф ярославцев будет рассчитано за 6.50. ЦСКА — второй по силам фаворит сезона (7.50), а «Динамо» — лишь девятый (18.00). В споре за победу в Западной конференции основной фаворит по версии букмекеров — ярославский «Локомотив» (3.00), следом идут ЦСКА (3.50), СКА (4.00) и «Динамо» (7.00).

Регулярный сезон КХЛ-2025/26 продлится до 20 марта. В прошлом сезоне ЦСКА выиграл у «Динамо» три из четырех личных встреч.