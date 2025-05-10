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10 мая 8:39ГлавнаяНовости

Клиенты PARI считают, что «Краснодар» победит ЦСКА и приблизится к титулу чемпиона России

Главный матч дня в РПЛ
Валентин Васильев

10 мая в одном из центральных матчей 28-го тура Российской Премьер-лиги ЦСКА примет «Краснодар». Один из ключевых поединков сезона стартует в 19:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил соперников и рассказала о ставках клиентов на субботнюю игру.

В преддверии игры букмекеры считают шансы команд практически равными, но отдают чуть больше предпочтений «Краснодару». Сделать ставку на победу южан можно по коэффициенту 2.60, что соответствует примерно 37% вероятности. Ничья в линии PARI идет за 3.40 (около 28%). Котировки на триумф ЦСКА составляют 2.80 (приблизительно 35%).

Клиенты PARI склоняются к успеху «Краснодара». На победу гостей приходится почти 61% от всего оборота ставок на три вероятных исхода встречи. Еще 22% от всего оборота пари распределены в пользу триумфа «армейцев» и 17% сделано на ничью.

По оценкам аналитиков PARI, в матче будет забито не более двух мячей. Ставки на тотал меньше 2.5 по голам принимаются за 1.75. Если команды Марко Николича и Мурада Мусаева забьют как минимум три мяча, сыграет ставка за 2.10

Вероятность того, что соперники поразят ворота друг друга, оценивается коэффициентом 1.83. Если обмена голами не произойдет, сыграет котировка 1.97.

В линии на точный счет самые вероятные варианты — ничья 1:1 за 6.50, а также ничья 0:0 и победа «Краснодара» 1:0 за 8.00. Ставки на хозяев с нулевой форой доступны за 1.98. Аналогичные котировки на гостей составляют 1.85. В случае сухой победы любой из команд сыграет коэффициент 2.30.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на столичное дерби — 125 000 рублей. Один из игроков поставил на «Краснодар» с форой (0) по коэффициенту 2.13. 

За три тура до конца сезона «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 61 очко. Южане опережают «Зенит» на четыре очка. ЦСКА идет третьим с 52 баллами. Матч первого круга завершился победой «Краснодара» со счетом 2:1. Также команды пересеклись на групповом этапе Кубка России. В июле сильнее были «быки» (1:0), а в сентябре «армейцы» взяли верх со счетом 2:0.

Главным фаворитом чемпионата России считается «Краснодар». Котировки на триумф подопечных Мурада Мусаева составляют 1.35. Шансы «Зенита» сохранить титул оцениваются коэффициентом 3.50.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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