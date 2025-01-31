Футбол, ЦСКА - Ростов: где смотреть матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, трансляция онлайн

В четверг, 30 января, в Объединенных Арабских Эмиратах стартовал третий Winline Зимний Кубок РПЛ. В первом матче «Спартак» одержал волевую победу над «Краснодаром» (3:2). А в пятницу начнутся соревнования в группе B. ЦСКА сыграет с «Ростовом».

Игра пройдет на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби и начнется в 19:30 по московскому времени. Главным рефери на матч назначен Павел Кукуян из Сочи.

Аналитический отдел БК Winline установил высокие коэффициенты на основные исходы матча. В случае успеха армейцев сыграет ставка за 2.08. Успех южан котируется за 3.25, ничья - за 3.60.

В ноябре эти команды соперничали в Москве в рамках Премьер-лиги. Ростовчане неожиданно одержали волевую победу со счетом 2:1.

В прямом эфире игру в столице ОАЭ покажет на «Матч ТВ». Беттинговый спонсор турнира предложит зарегистрированным пользователям альтернативную трансляцию на своей платформе.