Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



22 октября 12:47ГлавнаяНовости

Клиенты PARI уверены, что «Динамо» сыграет в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России

Игра с «Крыльями Советов» должна получиться результативной
Руслан Ипполитов

22 октября в шестом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России московское «Динамо» сыграет на своем поле с «Крыльями Советов». Матч начнется в 18:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают «Динамо» фаворитом предстоящего матча. Поставить на победу хозяев в основное время можно за 1.45, что соответствует примерно 67% вероятности. Триумф «Крыльев Советов» котируется за 7.20 (около 12%). Ничья в основное время оценивается в 4.90 (примерно 19%). На итоговую победу «Динамо» можно поставить за 1.25, а если успех будет на стороне «Крыльев Советов», сыграет ставка за 3.95. В последний раз команды встречались месяц назад в РПЛ. Тогда «Динамо» победило со счётом 3:2.

Клиенты PARI уверены в успехе фаворита. На победу «Динамо» приходится около 98% всего оборота ставок на три возможных исхода игры.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI

По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 1.58. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.40. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.75

Самым вероятным исходом матча считается победа «Динамо» со счётом 2:0. Она котируется за 8.00. Если бело-голубые выиграют со счётом 2:1, сыграет ставка за 8.50. Остальным результатам соответствуют более высокие коэффициенты.

Команды после пяти туров в Кубке России идут на втором и третьем месте в группе B. Обе имеют в активе по восемь очков. У «Крыльев» лучше дополнительные показатели, поэтому команда находится выше в таблице. Предстоящий матч определит, какая из команд выйдет в 1/4 финала верхней сетки плей-офф, а какая отправится в нижнюю сетку.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиенты PARI уверены, что «Динамо» сыграет в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России
Клиенты PARI уверены, что «Динамо» сыграет в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России
Новости
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на матч «Айнтрахта» и «Ливерпуля» в третьем туре ЛЧ
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на матч «Айнтрахта» и «Ливерпуля» в третьем туре ЛЧ
Новости
Клиент PARI выиграл 1 500 000 рублей по ставке на голы в матче «Енисея» и «Спартака» из Костромы
Клиент PARI выиграл 1 500 000 рублей по ставке на голы в матче «Енисея» и «Спартака» из Костромы
Новости
Клиенты PARI: «Челси» нанесет «Аяксу» третье поражение подряд в ЛЧ
Клиенты PARI: «Челси» нанесет «Аяксу» третье поражение подряд в ЛЧ
Новости
Клиенты PARI: «Реал» не оставит шансов «Ювентусу» в 3-м туре ЛЧ
Клиенты PARI: «Реал» не оставит шансов «Ювентусу» в 3-м туре ЛЧ
Новости
PARI: ЦСКА одержит победу над СКА в матче КХЛ
PARI: ЦСКА одержит победу над СКА в матче КХЛ
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Манчестер Сити» над «Вильярреалом» в Лиге чемпионов
Клиенты PARI уверены в победе «Манчестер Сити» над «Вильярреалом» в Лиге чемпионов
Новости
В PARI назвали главного претендента на победу в НБА 2025/26
В PARI назвали главного претендента на победу в НБА 2025/26
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «ПСЖ» над «Байером» в третьем туре ЛЧ
Клиенты PARI уверены в победе «ПСЖ» над «Байером» в третьем туре ЛЧ
Новости
Более 200 000 рублей поставил клиент PARI на матч «Арсенала» с «Атлетико» в Лиге чемпионов
Более 200 000 рублей поставил клиент PARI на матч «Арсенала» с «Атлетико» в Лиге чемпионов
Новости

Новое