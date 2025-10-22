Клиенты PARI уверены, что «Динамо» сыграет в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России

22 октября в шестом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России московское «Динамо» сыграет на своем поле с «Крыльями Советов». Матч начнется в 18:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают «Динамо» фаворитом предстоящего матча. Поставить на победу хозяев в основное время можно за 1.45, что соответствует примерно 67% вероятности. Триумф «Крыльев Советов» котируется за 7.20 (около 12%). Ничья в основное время оценивается в 4.90 (примерно 19%). На итоговую победу «Динамо» можно поставить за 1.25, а если успех будет на стороне «Крыльев Советов», сыграет ставка за 3.95. В последний раз команды встречались месяц назад в РПЛ. Тогда «Динамо» победило со счётом 3:2.

Клиенты PARI уверены в успехе фаворита. На победу «Динамо» приходится около 98% всего оборота ставок на три возможных исхода игры.

По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 1.58. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.40. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.75.

Самым вероятным исходом матча считается победа «Динамо» со счётом 2:0. Она котируется за 8.00. Если бело-голубые выиграют со счётом 2:1, сыграет ставка за 8.50. Остальным результатам соответствуют более высокие коэффициенты.

Команды после пяти туров в Кубке России идут на втором и третьем месте в группе B. Обе имеют в активе по восемь очков. У «Крыльев» лучше дополнительные показатели, поэтому команда находится выше в таблице. Предстоящий матч определит, какая из команд выйдет в 1/4 финала верхней сетки плей-офф, а какая отправится в нижнюю сетку.